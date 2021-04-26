У найближчий тиждень відставка Степанова і Малюськи розглядатися не буде, - нардепи від СН

Розгляду відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова і глави Мін'юсту Дениса Малюськи на найближчому сесійному тижні не буде. Хоча такі чутки є.

Про це виданню "Інформатор" повідомили у фракції "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, як розповіли Олександр Качура і Максим Бужанський, щоб звільняти когось із міністрів, потрібно мати йому альтернативу. Опозиція, за словами Качури, просто збирає підписи під постановою про відставку Степанова. Але, коли їх запитуєш, кого вони хочуть бачити замість Степанова, відповідають: це питання монобільшості.

"Я особисто підпис за відставку Степанова не ставив. Тому що коня на переправі не міняють. Зараз іде вакцинація проти COVID-19. Замість Степанова потрібно запропонувати рівнозначну кандидатуру. А зірвати вакцинацію - неправильно", - підкреслив Олександр Качура. Щодо звільнення Малюськи, то, на його думку, для початку, треба зібрати фракцію і все обговорити. Претензії до міністра є.

Максим Бужанський зазначив: для відставки будь-якого міністра необхідно розуміти два параметри. Перший - причина відставки. Друга - кого призначати. "Степанов має домогтися результатів у тій роботі, яку він зараз веде - постачання вакцин проти COVID-19 в Україну", - вважає Бужанський.

Читайте також: Для задовільних темпів вакцинації нам потрібна вакцина всередині країни, - Степанов. ВIДЕО