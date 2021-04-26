УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9660 відвідувачів онлайн
Новини
1 415 17

У найближчий тиждень відставка Степанова і Малюськи розглядатися не буде, - нардепи від СН

У найближчий тиждень відставка Степанова і Малюськи розглядатися не буде, - нардепи від СН

Розгляду відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова і глави Мін'юсту Дениса Малюськи на найближчому сесійному тижні не буде. Хоча такі чутки є.

Про це виданню "Інформатор" повідомили у фракції "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, як розповіли Олександр Качура і Максим Бужанський, щоб звільняти когось із міністрів, потрібно мати йому альтернативу. Опозиція, за словами Качури, просто збирає підписи під постановою про відставку Степанова. Але, коли їх запитуєш, кого вони хочуть бачити замість Степанова, відповідають: це питання монобільшості.

"Я особисто підпис за відставку Степанова не ставив. Тому що коня на переправі не міняють. Зараз іде вакцинація проти COVID-19. Замість Степанова потрібно запропонувати рівнозначну кандидатуру. А зірвати вакцинацію - неправильно", - підкреслив Олександр Качура. Щодо звільнення Малюськи, то, на його думку, для початку, треба зібрати фракцію і все обговорити. Претензії до міністра є.

Максим Бужанський зазначив: для відставки будь-якого міністра необхідно розуміти два параметри. Перший - причина відставки. Друга - кого призначати. "Степанов має домогтися результатів у тій роботі, яку він зараз веде - постачання вакцин проти COVID-19 в Україну", - вважає Бужанський.

Читайте також: Для задовільних темпів вакцинації нам потрібна вакцина всередині країни, - Степанов. ВIДЕО

Автор: 

Степанов Максим (2196) Слуга народу (2809) Бужанський (103) Качура (170) Малюська Денис (402)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
та ні ,
степанову потрібні штани , до куртки
показати весь коментар
26.04.2021 22:23
+4
бо зеленій владі потрібні полєзні дуракі.
показати весь коментар
26.04.2021 22:21
+4
Салам алейкум ,Мурзо!!! Віка та здоров"я тобі та твоїй родині!!!------------ А який сенс міняти шило на мило !! Від заміни одного зебілоїда на іншого нічого не змінить !!)))
показати весь коментар
26.04.2021 22:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бо зеленій владі потрібні полєзні дуракі.
показати весь коментар
26.04.2021 22:21 Відповісти
та ні ,
степанову потрібні штани , до куртки
показати весь коментар
26.04.2021 22:23 Відповісти
Кое - что про то, что Степанов подсунул народу. По мнению зеленых это вполне нормально и не противоречит их общей политике сегодня. https://www.youtube.com/watch?v=Urp6wiPFRMw
показати весь коментар
26.04.2021 22:59 Відповісти
еще бы ..такое говнище как степанов и малюська им нужны ..
показати весь коментар
26.04.2021 22:22 Відповісти
показати весь коментар
26.04.2021 22:23 Відповісти
Салам алейкум ,Мурзо!!! Віка та здоров"я тобі та твоїй родині!!!------------ А який сенс міняти шило на мило !! Від заміни одного зебілоїда на іншого нічого не змінить !!)))
показати весь коментар
26.04.2021 22:29 Відповісти
- Чого Порошенко,до цих пір, не сидить?...
- Того що свою тюрму Порошенко вкрав, а решту його агент Малюська, продав.... Садить нема куди...
*
- Пане Степанов! Чому так мало вакцинується людей в Україні? Вакцини нема?
- Та вакцини повно - дівать нікуди! Просто Порошенко, для піару, організував антипропаганду, щоб люди відмовлялися вакцинуваться тією вакциною, яку пропонуємо ми, і чекали, коли завезе її він, і оголосили його "благодійником"...
показати весь коментар
27.04.2021 05:49 Відповісти
Не пойму почему плебс гонит на Малюську. Первый министр юстиции, который что то пытается изменить . В коррупции пока не замечен. У Малюська два недостатко и одновременно преимущества:
1). Это первый минстр юстиции, которого знают люди.
2) Он реально пытается изменить в лучшую сторону тюремную систему: ужасную, вредную, опасную , доставшуюся нам от СТалина и многократно доказавшую свою непригодность.
Что в этом плохого я не знаю. И кто нужен плебсу непонятно,Ю. Януковичеодобное наверное.
показати весь коментар
26.04.2021 22:25 Відповісти
для идиотов идиоты - свои - чувствуют родную душу... объяснять что либо идиоту не буду - бесполезно.
У найближчий тиждень відставка Степанова і Малюськи розглядатися не буде, - нардепи від СН - Цензор.НЕТ 1579
показати весь коментар
26.04.2021 23:07 Відповісти
Чим вам Стєпанов невгодив, він же не Супрун?
показати весь коментар
26.04.2021 22:26 Відповісти
А що, є такі міністри? Тут ще треба розібратися, для чого в Україні міністр? Якщо просто пустокрутити язиком по телевізору і зряплату велику отримувати - то і міністрів не треба, можна призначити Зеленського міністром по сумісництву. Бо йому на посаді президента явно робити нічого.
показати весь коментар
26.04.2021 22:27 Відповісти
два зажопних агента, два вірних мертвечуку урода.
показати весь коментар
26.04.2021 22:29 Відповісти
вы что степашку увольнять нельзя, такой деребан пфайзера начался ещё и внукам хватит
показати весь коментар
26.04.2021 22:38 Відповісти
Крпртше, оце призначення міністра в Україні - це як найм таксиста, тільки з одним нюансом. Ви таксист, приходите найматися. Вам дають розбиту тачку, яка не їзде. Один таксист просто буде сидіти в тачці й казати - зарплата є, чого паритись? Я вам краще казку розкажу. Другий закатає рукава, відремонтує й поїде. Перший - це Степанов. Другий - це, як не дивно, Супрун. Малюська - це взагалі кадр. Йому дали тачку, а він її в оренду здає - гроші заробляє. Але думаю, що вони навмисне таких безруких обирають. Бо самі такі самі. Бачите - велике таксі Україна стоїть на місці зламане, продається по запчастинах і просто на металолом. Безперечно все вирішують кадри.
показати весь коментар
26.04.2021 22:45 Відповісти
Ну правительство, бубочка и его взрослые товарищи уже привились. Можно Степанова и оставить.
показати весь коментар
26.04.2021 22:47 Відповісти
им бабки бюджетные нужны, им и их семьям
показати весь коментар
26.04.2021 22:58 Відповісти
С зебилами ни один профессионал работать не будет, даже если он патриот. Они понимают, что при зевласти приближенные к накурку и дерьмаку ВСЕГДА свалят все свои просеры именно на них.
показати весь коментар
26.04.2021 23:08 Відповісти
 
 