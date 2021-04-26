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Новини Агресія Росії проти України
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Зараз нормандський формат і мінський процес перебувають у критичній точці, сходу України загрожує "заморожений конфлікт", - Маас

Зараз нормандський формат і мінський процес перебувають у критичній точці, сходу України загрожує

Із перспективою деескалації на російсько-українському кордоні перед "нормандською четвіркою" стоїть завдання повернутися до питань реалізації Мінських домовленостей, інакше сходу України загрожує "заморожений конфлікт".

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас під час онлайн-дискусії Atlantic Talk на тему "100 днів президента Джо Байдена", організованій Німецьким атлантичним товариством, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нормандський формат і Мінський процес перебувають у критичній точці, і зараз має дуже швидко стати зрозуміло, чи буде там якийсь рух, чи можуть бути Мінські домовленості взагалі будь-коли повністю втілені в життя обома сторонами. Якщо ж ні, це означатиме, що ми маємо справу із замороженим конфліктом, чому ми хочемо запобігти", - заявив Маас.

Глава німецького МЗС не вважає, що робота в Нормандському форматі та Мінському процесі знаходиться на "нульовій позначці", оскільки, за його словами, є домовленість про режим припинення вогню, хоча він дедалі більше порушується; є рішення щодо обміну затриманими особами; сторони тісно співпрацюють над питаннями відведення від лінії розмежування. Однак стосовно "кінцевих цілей" та подальшого розвитку ситуації на сході України, тобто коли відбудуться вибори, як і ким контролюватиметься кордон тощо, – то тут немає кроків уперед, визнав дипломат.

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На його думку, саме та складна ситуація, з якою всі стикнулися останнім часом на кордоні, є сигналом для всіх сторін у посиленому режимі зайнятися врегулюванням ситуації в рамках Нормандського формату та мінського процесу.

Маас висловив задоволення оголошенням Росією про відвід військ від українського кордону і нагадав, що ЄС і США закликали обидві сторони уникати ескалації, тісно координували зусилля в колі НАТО, ЄС, G7.

Маас сумнівається, що "одна зі сторін" серйозно мала на увазі доведення ситуації до військового конфлікту, "але ситуація є такою, що скупчення великої кількості військових на обмеженому просторі загрожує ненавмисною ескалацією".

За його словами, тепер треба знову зосередитися на темах, щодо яких Німеччина та Франція взяли на себе "особливу роль" у Нормандському форматі – вирішити конфлікт на сході України. І це, на думку Мааса, є передумовою того, щоб стратегічні відносини між Росією і ЄС розвивалися.

У ЄС не бачать альтернативи діалогу, заявив німецький міністр. Він згадав також "Північний потік-2" і повторив позицію уряду ФРН про те, що цей проєкт має бути добудований. Загалом розмови щодо припинення економічних відносин з РФ, на переконання Мааса, нікуди не заведуть, вони лише посилять союз між Росією та Китаєм, що, з точки зору геополітичних інтересів Заходу, є загрозливим, сказав глава МЗС ФРН.

Нагадуємо, 26 квітня президент України Володимир Зеленський закликав до модернізації Мінських домовленостей, досягнутих у 2015 році, з метою встановлення миру на сході України, а також виступив за посилення ролі США, Великої Британії та Канади у припиненні конфлікту. Зеленський звернувся до західних країн за підтримкою змін до так званої угоди Мінськ-2, реалізація якої наразі заблокована.

Автор: 

Донбас (22354) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+13
Пора Германию исключить из переговорного Нормандского процесса
Она только под ногами путается и интригует
ВОТ И ЦЕНА ИХ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНЫ ОРУЖИЕМ :
«що проти цього особисто виступив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас».
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26.04.2021 23:05
+8
Даунбас,це гемор ,ще який ,але Даунбас, в складі України,з особливим статусом ,це повний здіпець !!!)))
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26.04.2021 22:57
+6
Кращий формат - споряджений автомат !
Кращий дипломат - український солдат !
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26.04.2021 23:17
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что бы не грозила заморозка этих дебилов, предателей и нелюдей на оккупированной территории, их нужно сначала хорошо поджарить.
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26.04.2021 22:54 Відповісти
Через 7 лет дошло
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26.04.2021 22:55 Відповісти
Що і до кого???)))
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26.04.2021 23:19 Відповісти
Даунбас,це гемор ,ще який ,але Даунбас, в складі України,з особливим статусом ,це повний здіпець !!!)))
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26.04.2021 22:57 Відповісти
Добре, що до багатьох це дійшло. Коли п'ять років потому я таке писав тут, то мене називали кацапом, або зрадником, який відмовляється від своєї землі. Приєднаний до України Дамбац з дамбацянами з рюзьге паспортами це кінець Україні.
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27.04.2021 12:05 Відповісти
Не певен що дішло до богатьох !! Я теж був "шатуном" та "агентом кремля" і завжди писав ,що мета Росіі,це втюхати Даунбас в Україну з особливим статусом !!!)))
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27.04.2021 12:12 Відповісти
Я маю на увазі до багатьох форумчан Цензора. Пять років тому твій пост був би в спамі з гнівними відповідями про зраду.
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27.04.2021 12:29 Відповісти
Я таке постив з 2015 до -19, але голосував в другому турі за Порошенко !!!)))
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27.04.2021 12:34 Відповісти
Відносно зради ,так і було -"шарун",агент кремля" ,"зрадофіл" !!!!)))
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27.04.2021 12:38 Відповісти
Из Германии, конечно, можно такие идеи предлагать, но никакими диалогами это не решить, давно уже понятно.
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26.04.2021 23:01 Відповісти
Пора Германию исключить из переговорного Нормандского процесса
Она только под ногами путается и интригует
ВОТ И ЦЕНА ИХ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНЫ ОРУЖИЕМ :
«що проти цього особисто виступив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас».
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26.04.2021 23:05 Відповісти
Член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах німецького Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні летальної зброї
Про це повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник
За його словами, Норберт Рьоттген став першим впливовим німецьким політиком, який підтримав надання Україні летальноїх зброї.
"Вперше впливовий німецький політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї .
У суботу, 24 квітня, авторитетне німецьке видання Frankfurter Allgemeine повідомило, що Київ просив у Берліна вживані німецькі корвети. Проте джерела видання стверджують, що проти цього особисто виступив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.
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26.04.2021 23:06 Відповісти
Германії Україна не потрібна ні в ЄС, ні в НАТО. Цей маас сказав прямо: "... щоб стратегічні відносини росії і єс РОЗВИВАЛИСЯ. Їм потрібен п-2 і дружба з рашею. Тому від них можна чекати чого завгодно, але не допомоги.
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27.04.2021 12:05 Відповісти
Зеля вже всіх виключив. Навіть більше, ніж ви хотіли.
Буде вести перемовини без ансамбля.
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27.04.2021 00:01 Відповісти
Кращий формат - споряджений автомат !
Кращий дипломат - український солдат !
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26.04.2021 23:17 Відповісти
Все это болтовня чиновника, у которого один интерес-достроить Северный поток. А там, хоть трава не расти, разбирайтесь сами, мы можем щеки понадувать, пока вы там воюете. Вооружений не дадим( шоб не злить Путина), реальных санкций то же вводить не станем( бизнес есть бизнес, ничего личного).
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26.04.2021 23:29 Відповісти
Что Франции, что Германии надо как то уживаться с Россией. Иначе в немецких городах снова вдруг почему то какие то абреки начнут насиловать фрау, а во Франции члены местных профсоюзов с русским матом начнут громить города.
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27.04.2021 00:04 Відповісти
Краще заморожерий конфлікт, ніж піти на поступки фєдєрастам...
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27.04.2021 01:10 Відповісти
Віддати їм ту буферну зону, відгородитися. А Крим відвоювати доведеться, бо лишимось без обох морів.
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27.04.2021 12:13 Відповісти
поразительно... люди позанимали руководящие посты, которым они совершенно не соответствуют... ну если нормандский и минский форматы не работают уже 7 лет, что они за них ухватились, как бараны впялились в новые ворота...
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27.04.2021 08:55 Відповісти
Кремелевская проститутка отмазывает кремлядей
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27.04.2021 09:10 Відповісти
Экономические отношения Германии, ЕС, с РФ за счет Украины - такой лейтмотив многословия главы МИД Германии ?
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27.04.2021 09:11 Відповісти
Ясна річ. Такой, а какой? Для німців Україна не є державою, а придатком раші.
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27.04.2021 12:18 Відповісти
Хватит трындеть!
НИЧЕГО, кроме замороженного конфликта там быть не может.
Или вы предпочитаетет федерализацию на условиях Путина?
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27.04.2021 09:20 Відповісти
Вже російські "опозиціонери" (Гудков) кажуть, що санкції не працюють. Бутербродич після шаріте сидить і просить санкцій але ФРН ніяк не дійде. РФ гомерично рже і блєє з санкцій ЄС, за винятком сотні чинуш, яким і так по законодавству РФ виїзд заборонений, але РФ прийняла контр законодавство саме для чинуш під санкціями, щоб блєяти більш гомерично з Мааса. Якщо це заморожений конфлікт Україна має ввійти в НАТО. Після другої світової Німеччина приєдналася до НАТО не зважаючи на наявність ГДР. Ми вже 7 років спостерігаємо як РФ будує чергову "Бірлінську стіну" на перекопі і на лінії розмежування, час вже ввійти в НАТО.
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27.04.2021 10:14 Відповісти
Практически под дулом пистолета заставили подписать капитуляцию в минском договорняке, а теперь времена изменились, Украина стала сильнее, да и поддержка мирового сообщества(пример: никто из стран НАТО не выступил против защиты Украины при нападении российской федерации, несмотря на какие-то там ранее "мовні"конфликты). Считаю, возвращать взад оккупированный Донбасс нужно только на наших условиях с полной компенсацией всего украденного оккупантами, полной ответственностью боевиков и предателей-прислужников из жителей донеччины и луганщины.
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27.04.2021 10:47 Відповісти
По сути " замороженный конфликт" выгоден и Украине. При условии что на линии соприкосновения будут находиться еще и дополнительно миротворцы из стран не являющимися военно- политическими союзниками оккупанта ( страны Таможенного союза, ОДКБ, и Сербию, Иран, Сирию, Венесуэлу не предлагать) Но и это не все , приднестровский вариант не устраивает - ни каких экономических связей и т.д. с оккупированными территориями быть не должно.. Просто закрытая ( желательно наглухо) линия под контролем миротворцев , при сохранении наличия сил ВСУ.. В общем "замороженность" должна касаться только прекращения любых видов обстрелов, минирований и т.д. больше ничего. Конечно это все равно временный вариант , но все же. А "приднестровское замораживание" нам не нужно.. это по сути медленная легализация ЛНРоДНРий и улучшение экономической составляющей оккупированных территорий, что на руку врагу.
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27.04.2021 11:05 Відповісти
согласен! и еще минус три миллиона одичалых ватников.....
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27.04.2021 13:12 Відповісти
Ось взагалі то заради цього путя и брякав зброєю на кордоні: зараз нас почнуть продавлювати під швиденьке виконання Мінську на любих умовах.
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27.04.2021 11:45 Відповісти
Гитлер в гробу переворачивается, что Германия подгавкивает рф
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27.04.2021 13:23 Відповісти
 
 