Зараз нормандський формат і мінський процес перебувають у критичній точці, сходу України загрожує "заморожений конфлікт", - Маас

Із перспективою деескалації на російсько-українському кордоні перед "нормандською четвіркою" стоїть завдання повернутися до питань реалізації Мінських домовленостей, інакше сходу України загрожує "заморожений конфлікт".

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас під час онлайн-дискусії Atlantic Talk на тему "100 днів президента Джо Байдена", організованій Німецьким атлантичним товариством, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нормандський формат і Мінський процес перебувають у критичній точці, і зараз має дуже швидко стати зрозуміло, чи буде там якийсь рух, чи можуть бути Мінські домовленості взагалі будь-коли повністю втілені в життя обома сторонами. Якщо ж ні, це означатиме, що ми маємо справу із замороженим конфліктом, чому ми хочемо запобігти", - заявив Маас.

Глава німецького МЗС не вважає, що робота в Нормандському форматі та Мінському процесі знаходиться на "нульовій позначці", оскільки, за його словами, є домовленість про режим припинення вогню, хоча він дедалі більше порушується; є рішення щодо обміну затриманими особами; сторони тісно співпрацюють над питаннями відведення від лінії розмежування. Однак стосовно "кінцевих цілей" та подальшого розвитку ситуації на сході України, тобто коли відбудуться вибори, як і ким контролюватиметься кордон тощо, – то тут немає кроків уперед, визнав дипломат.

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На його думку, саме та складна ситуація, з якою всі стикнулися останнім часом на кордоні, є сигналом для всіх сторін у посиленому режимі зайнятися врегулюванням ситуації в рамках Нормандського формату та мінського процесу.

Маас висловив задоволення оголошенням Росією про відвід військ від українського кордону і нагадав, що ЄС і США закликали обидві сторони уникати ескалації, тісно координували зусилля в колі НАТО, ЄС, G7.

Маас сумнівається, що "одна зі сторін" серйозно мала на увазі доведення ситуації до військового конфлікту, "але ситуація є такою, що скупчення великої кількості військових на обмеженому просторі загрожує ненавмисною ескалацією".

За його словами, тепер треба знову зосередитися на темах, щодо яких Німеччина та Франція взяли на себе "особливу роль" у Нормандському форматі – вирішити конфлікт на сході України. І це, на думку Мааса, є передумовою того, щоб стратегічні відносини між Росією і ЄС розвивалися.

У ЄС не бачать альтернативи діалогу, заявив німецький міністр. Він згадав також "Північний потік-2" і повторив позицію уряду ФРН про те, що цей проєкт має бути добудований. Загалом розмови щодо припинення економічних відносин з РФ, на переконання Мааса, нікуди не заведуть, вони лише посилять союз між Росією та Китаєм, що, з точки зору геополітичних інтересів Заходу, є загрозливим, сказав глава МЗС ФРН.

Нагадуємо, 26 квітня президент України Володимир Зеленський закликав до модернізації Мінських домовленостей, досягнутих у 2015 році, з метою встановлення миру на сході України, а також виступив за посилення ролі США, Великої Британії та Канади у припиненні конфлікту. Зеленський звернувся до західних країн за підтримкою змін до так званої угоди Мінськ-2, реалізація якої наразі заблокована.