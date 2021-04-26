Сенат Чехії подасть позов про держзраду президента Земана, після його виступу на захист російських диверсантів
Сенат Чехії розгляне можливість подачі конституційного позову про державну зраду президента країни Мілоша Земана, який напередодні в своїй промові повідомив конфіденційні матеріали справи про вибухи боєприпасів у Врбетіце.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Я припускаю, що ми як мінімум розглянемо можливість подання заяви про державну зраду. Але в першу чергу потрібно зібрати воєдино і подивитися, як експерти бачать ситуацію", – сказав голова Сенату Чехії Мілош Вистрчил, зазначаючи, що в своєму виступі президент розповів про речі, що були визначені "як конфіденційні на секретних зустрічах".
Наголошується, що йдеться про слова Земана про те, що поліція, крім версії про причетність ГРУ Росії до вибухів, перевіряє і версію про службову недбалість.
У партії ТОР09 також підтвердили інформацію про можливий позов проти Земана. "Кроки, зроблені президентом Республіки в останні дні, показують, що президент діє не в інтересах Чеської Республіки. Ці кроки більше не можна залишати поза увагою", – йдеться в повідомленні політсили.
Нагадаємо, 17 квітня Чехія заявила, що підозрює ГРУ РФ у причетності до вибухів на чеському складі боєприпасів у 2014 році. Через це вона вислала 18 російських дипломатів, яких вважає працівниками спецслужб Росії.
25 квітня, президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мішкіна і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів із боєприпасами в Врбетіце, несерйозні, а "доказів їх провини немає".
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менит тех возможных бед которых оно может принести Украине поэтому ну его дотогоКАК - та
кая моя позиция что надо упредить а не рефлексировать постфактум.... но нарид щитает по другому...... пока дымизжопы не повалит а из глаз искры.....
У відповідь Росія https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/19/7122290/ оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.
Чехія https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/22/7122476/ вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві, що означає висилку ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.Браво Чехия
Пусть кацапы сидят в своих болотах , а не в европейских столицах
про це у Twitter написав заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк.
"В рамках польського головування у Вишеградській четвірці прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сьогодні скликає о 12.00 термінове засідання у форматі відеоконференції прем'єр-міністрів Вишеграду.
Зустріч буде присвячена російським актам саботажу в Чехії, ескалації ситуації в Україні та Білорусі та співпраці Вишеградської четвірки у зміцненні безпеки в регіоні", - написав він.ЗНАЧИТ ВЫСЫЛКОЙ ДИПЛОМАТОВ ИСТОРИЯ НЕ ЗАВЕРШИТЬСЯ
ответ : один из роSS диверсантов в Чехии.
Земан колаборант.