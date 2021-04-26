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Сенат Чехії подасть позов про держзраду президента Земана, після його виступу на захист російських диверсантів

Сенат Чехії подасть позов про держзраду президента Земана, після його виступу на захист російських диверсантів

Сенат Чехії розгляне можливість подачі конституційного позову про державну зраду президента країни Мілоша Земана, який напередодні в своїй промові повідомив конфіденційні матеріали справи про вибухи боєприпасів у Врбетіце.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Я припускаю, що ми як мінімум розглянемо можливість подання заяви про державну зраду. Але в першу чергу потрібно зібрати воєдино і подивитися, як експерти бачать ситуацію", – сказав голова Сенату Чехії Мілош Вистрчил, зазначаючи, що в своєму виступі президент розповів про речі, що були визначені "як конфіденційні на секретних зустрічах".

Наголошується, що йдеться про слова Земана про те, що поліція, крім версії про причетність ГРУ Росії до вибухів, перевіряє і версію про службову недбалість.

У партії ТОР09 також підтвердили інформацію про можливий позов проти Земана. "Кроки, зроблені президентом Республіки в останні дні, показують, що президент діє не в інтересах Чеської Республіки. Ці кроки більше не можна залишати поза увагою", – йдеться в повідомленні політсили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Чехії Земан виступив зі зверненням: Є дві основні версії щодо вибухів на складах у Врбетіце

Нагадаємо, 17 квітня Чехія заявила, що підозрює ГРУ РФ у причетності до вибухів на чеському складі боєприпасів у 2014 році. Через це вона вислала 18 російських дипломатів, яких вважає працівниками спецслужб Росії.

25 квітня, президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мішкіна і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів із боєприпасами в Врбетіце, несерйозні, а "доказів їх провини немає".

Автор: 

Чехія (1606) державна зрада (1678) Земан (83) ГРУ (86)


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Топ коментарі
+31
БРАВО, Чехия!!!
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26.04.2021 23:09
+25
Сенат Чехии подаст иск о госизмене президента Земана, после его выступления в защиту российских диверсантов - Цензор.НЕТ 517
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26.04.2021 23:32
+18
Вот єто и есть демократия - когда опуевший поц с высокой должностью не творит шо хочет как бубося а получает импичмент.
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26.04.2021 23:12
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БРАВО, Чехия!!!
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26.04.2021 23:09 Відповісти
Это хорошо, что наконец-то протерли глаза, закрытые с 1968 года.
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26.04.2021 23:26 Відповісти
ну, не зовсім так. Вацлав Гавел, Президент Чеської Республіки, прекрасно знав, хто такі кацапи, і говорив про це своєму народові.
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26.04.2021 23:28 Відповісти
Гавелу респект. Але казати одне, а вчиняти - то інше.
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26.04.2021 23:31 Відповісти
Тю. Вавочка натворив в 3 рази більше і нічо.
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26.04.2021 23:11 Відповісти
Сенат Чехии подаст иск о госизмене президента Земана, после его выступления в защиту российских диверсантов - Цензор.НЕТ 517
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26.04.2021 23:32 Відповісти
Самогонні гони.
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27.04.2021 00:04 Відповісти
Зелі немає чого валити з України, тут його 73% дебілів до цього часу носять на руках. Він прийшов валити Україну і це в нього виходить на відмінно.
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27.04.2021 09:24 Відповісти
Справа в тому, що в Чехії президент не має таких повноважень, як в Україні. Там зовнішньополітичні питанні компетенція уряду, а президент може тільки язиком тріпатись і ні на що не впливати. У нас зовнішня політика і силовий блок підпорядковуються президенту, а враховуючи, що більшість зараз у Верховній Раді від квартального клоуна, яка сформувала кабінет міністрів, то в Україні вся влада підпорядкована Зеленському. Тим гірше для нього. Буде за все відповідати він сам.
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27.04.2021 00:37 Відповісти
Свежо предание , да верится с трудом 🤨 в Украине никто ещё не ответил ! Бандюковичу за массовые убийства даже дали все награбленное вывезти и сопроводили восвояси , где он в дальнейшем живет припеваючи, покупая виллы за миллионы
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27.04.2021 01:05 Відповісти
Бандювович з Києва втік у Донецьк, там йому не дали сісти на літак, то він встиг добігти до Криму і заховатись на базі ЧМ РФ, а звідти його перевезли в Москву. Ваві так не получиться. Хіба що заздалегідь поїде в закордонний візит і заховається в Омані. Оман не видає біженців, тим більше якщо біженець привіз з собою багато грошей. Вава ж не просто так туди літав.
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27.04.2021 01:21 Відповісти
ты знаешь мне его чучелко даже с порубанными не только руками а и музпальцем никак не за
менит тех возможных бед которых оно может принести Украине поэтому ну его дотогоКАК - та
кая моя позиция что надо упредить а не рефлексировать постфактум.... но нарид щитает по другому...... пока дымизжопы не повалит а из глаз искры.....
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27.04.2021 06:31 Відповісти
Вот єто и есть демократия - когда опуевший поц с высокой должностью не творит шо хочет как бубося а получает импичмент.
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26.04.2021 23:12 Відповісти
Главное, чтобы он сейчас не прикинулся, что на него готовили покушение Штаты и Украина, как заявил Бацька после инструктажа в ФСБ.
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26.04.2021 23:28 Відповісти
так там парламент - не під п'ятою у диктатора...
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27.04.2021 01:31 Відповісти
Хватайте выплятка!
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26.04.2021 23:12 Відповісти
Так ета... Коли там путіннападьоть?
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26.04.2021 23:17 Відповісти
Сенат Чехии подаст иск о госизмене президента Земана, после его выступления в защиту российских диверсантов - Цензор.НЕТ 6661
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26.04.2021 23:28 Відповісти
Сенат Чехии подаст иск о госизмене президента Земана, после его выступления в защиту российских диверсантов - Цензор.НЕТ 3250
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26.04.2021 23:29 Відповісти
Недобачаєш? Може написати капсом?
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26.04.2021 23:31 Відповісти
старая комуняцко-рашиная дохлятина наконец-то допрыгалась)))
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26.04.2021 23:13 Відповісти
Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/19/7122332/ покинули країну .
У відповідь Росія https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/19/7122290/ оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.
Чехія https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/22/7122476/ вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві, що означає висилку ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.Браво Чехия
Пусть кацапы сидят в своих болотах , а не в европейских столицах
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26.04.2021 23:13 Відповісти
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликає термінове засідання глав урядів Вишеградської четвірки через поведінку Росії.
про це у Twitter написав заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк.
"В рамках польського головування у Вишеградській четвірці прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сьогодні скликає о 12.00 термінове засідання у форматі відеоконференції прем'єр-міністрів Вишеграду.
Зустріч буде присвячена російським актам саботажу в Чехії, ескалації ситуації в Україні та Білорусі та співпраці Вишеградської четвірки у зміцненні безпеки в регіоні", - написав він.ЗНАЧИТ ВЫСЫЛКОЙ ДИПЛОМАТОВ ИСТОРИЯ НЕ ЗАВЕРШИТЬСЯ
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26.04.2021 23:15 Відповісти
Добре, що багато країн об'єднались і роблять обструкцію *****.
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26.04.2021 23:30 Відповісти
вопрос : кто такой Земан ?
ответ : один из роSS диверсантов в Чехии.
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26.04.2021 23:28 Відповісти
Насправді дивує тупість чехів і угорців в питання відносин з московією. Це в їхніх інтересах підтримувати Україну а не кацапію, бо якщо не дай бог ми будемо захоплені московітами, наступною ціллю стануть саме країни Центральної Европи. І може таке статися що навіть членство в НАТО не допоможе, особливо якщо завдяки спеціальним операціям по дезінформації та підкупу політиків наприклад та ж сама Чехія вийде із альянсу.
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26.04.2021 23:30 Відповісти
Давно пора.
Земан колаборант.
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26.04.2021 23:59 Відповісти
агент... просто - агентура
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27.04.2021 06:33 Відповісти
Це тільки в нас "нє всьо так адназначна"
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26.04.2021 23:59 Відповісти
Хороший прецидент.
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27.04.2021 00:31 Відповісти
Да эту путиноидную инвалидную консерву давно уже пора отправить на свалку, или закрыть в дурку. Наверное готовится занять какой то пост в "Газпроме" , отстойник для бывших продажных политиков Запада.
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27.04.2021 00:38 Відповісти
У них там еще сенат есть....Афигеть.
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27.04.2021 01:15 Відповісти
а що таке сталось, що чехи проснулись аж через СІМ РОКІВ після вибухів???! чехам зі СРЕМля поступила команда почати "розслідування" вибухів?
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27.04.2021 03:57 Відповісти
Так он просто сказал что доказательств нет. Это ведь правда. У Чехии только документы нарисованные в фотошопе.
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27.04.2021 04:52 Відповісти
Тут многие не знают, но германские специалисты в результате обследования взрыва обнаружили остатки противопехотных мин. В 1997г. Чехия подписала протокол, запрещающий изготовление, хранение и распространение такого вида вооружения, так что на это скажет правительство Чехии? К тому же эти мины имеют срок хранения не более 10 лет и по истечению этого срока могут самопроизвольно детонировать. В любом случае эта история темная и почему Чехия молчала столько лет не вполне ясно, ясно только одно, что эта информация вылезла как раз в тоже время, когда было предотвращено покушение на Луку - совпадение? Не думаю.
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27.04.2021 06:10 Відповісти
так шо Куку не взорвался на противопехотке.... ну ************* крепкие у него картошки
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27.04.2021 06:36 Відповісти
кароче вывсёврёти......... омерикаставитнаколенисвятуюруссь............ остановитемузыку.....
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27.04.2021 06:38 Відповісти
В усьому світі зрадників карають, а наша "ВЛАДА"- роздивляється!!!
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27.04.2021 08:16 Відповісти
ЭТО Ж СКОЛЬКО СТРАН ДРУЖЕСТВЕННЫХ К УКРАИНЕ РОССИЯ ОПОРОЧИЛА !!!??? РОССИЯНИ ВЫРОДКИ, ДОЛЖНЫ ВЫРОДИТЬСЯ !!!
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27.04.2021 09:32 Відповісти
СКІЛЬКИ ЧЕХИ БУДУТЬ ТЕРПІТИ ЦЬОГО ЗЕМАНА , МАЙЖЕ ,ЯК українці Блазня
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27.04.2021 10:35 Відповісти
 
 