Сенат Чехії подасть позов про держзраду президента Земана, після його виступу на захист російських диверсантів

Сенат Чехії розгляне можливість подачі конституційного позову про державну зраду президента країни Мілоша Земана, який напередодні в своїй промові повідомив конфіденційні матеріали справи про вибухи боєприпасів у Врбетіце.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Я припускаю, що ми як мінімум розглянемо можливість подання заяви про державну зраду. Але в першу чергу потрібно зібрати воєдино і подивитися, як експерти бачать ситуацію", – сказав голова Сенату Чехії Мілош Вистрчил, зазначаючи, що в своєму виступі президент розповів про речі, що були визначені "як конфіденційні на секретних зустрічах".

Наголошується, що йдеться про слова Земана про те, що поліція, крім версії про причетність ГРУ Росії до вибухів, перевіряє і версію про службову недбалість.

У партії ТОР09 також підтвердили інформацію про можливий позов проти Земана. "Кроки, зроблені президентом Республіки в останні дні, показують, що президент діє не в інтересах Чеської Республіки. Ці кроки більше не можна залишати поза увагою", – йдеться в повідомленні політсили.

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Нагадаємо, 17 квітня Чехія заявила, що підозрює ГРУ РФ у причетності до вибухів на чеському складі боєприпасів у 2014 році. Через це вона вислала 18 російських дипломатів, яких вважає працівниками спецслужб Росії.

25 квітня, президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мішкіна і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів із боєприпасами в Врбетіце, несерйозні, а "доказів їх провини немає".