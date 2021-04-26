Окупанти стверджують, що знайшли прісну воду для Криму під дном Азовського моря

Російські вчені виявили під дном Азовського моря прісну воду з "палеорусла річки Дон". Скільки цієї води і якої вона якості - вони поки не знають.

Про це заявив глава окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Перші дослідження показують, що є палеорусла річки Дон. Якої якості ця вода, який дебет там можливо добувати, поки ніхто не знає", - сказав Аксьонов.

За його словами, в червні стануть відомі результати досліджень, які визначать якість цієї води. До цього неясно, чи буде ця вода придатна до застосування.

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"Обсяги пристойні насправді, а от наскільки вона вживана для подачі в систему водопостачання, поки ніхто не скаже. Треба проводити дослідження, далі буде видно", - додав Аксьонов.

Спочатку ідею видобутку прісної води з-під дна Азовського моря озвучив наприкінці 2020 року президент країни-агресора Володимир Путін. Бурити свердловини в дні Азовського моря для видобутку води окупанти почали у квітні.