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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Окупанти стверджують, що знайшли прісну воду для Криму під дном Азовського моря

Окупанти стверджують, що знайшли прісну воду для Криму під дном Азовського моря

Російські вчені виявили під дном Азовського моря прісну воду з "палеорусла річки Дон". Скільки цієї води і якої вона якості - вони поки не знають.

Про це заявив глава окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Перші дослідження показують, що є палеорусла річки Дон. Якої якості ця вода, який дебет там можливо добувати, поки ніхто не знає", - сказав Аксьонов.

За його словами, в червні стануть відомі результати досліджень, які визначать якість цієї води. До цього неясно, чи буде ця вода придатна до застосування.

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"Обсяги пристойні насправді, а от наскільки вона вживана для подачі в систему водопостачання, поки ніхто не скаже. Треба проводити дослідження, далі буде видно", - додав Аксьонов.

Спочатку ідею видобутку прісної води з-під дна Азовського моря озвучив наприкінці 2020 року президент країни-агресора Володимир Путін. Бурити свердловини в дні Азовського моря для видобутку води окупанти почали у квітні.

Автор: 

Азовське море (1617) Крим (14125) Аксьонов (225) вода (1176)


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Топ коментарі
+39
Ось і нехай копають в морі криницю.
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26.04.2021 23:26
+21
будут пробивать дно. в очередной раз )
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26.04.2021 23:32
+21
Оккупанты утверждают, что нашли пресную воду для Крыма под дном Азовского моря - Цензор.НЕТ 9175
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26.04.2021 23:44
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Ось і нехай копають в морі криницю.
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26.04.2021 23:26 Відповісти
😂
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26.04.2021 23:57 Відповісти
Пробивати дно це споконвічна коронка касабів
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27.04.2021 07:49 Відповісти
Оккупанты утверждают, что нашли пресную воду для Крыма под дном Азовского моря - Цензор.НЕТ 5001
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26.04.2021 23:31 Відповісти
"два солдата из стройбата заменяют экскаватор. а один из желдорбата заменяет двух с стройбата" (С)
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26.04.2021 23:34 Відповісти
ты неправ
.".. а один пограннаряд заменяет весь стройбат"
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26.04.2021 23:50 Відповісти
Не собираются они добывать никакую воду, все это - пыль в глаза для крымского населения. Зачем "бурить скважины" в море, когда керченская протока всего 15 км? Если бы хотели, то давно бы провели. СП-2 тянули тысячи км, а тут каких-то несчасных 15. Но фишка в том, что если бы провели, то как тогда оправдать возможный захват азовского побережья и части херсонской области под предлогом "спасения умирающего от жажды населения Крыма"? - Нет, это - путлеровский "козырь в рукаве".
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27.04.2021 06:16 Відповісти
будут пробивать дно. в очередной раз )
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26.04.2021 23:32 Відповісти
бдительно следите за каналом
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26.04.2021 23:43 Відповісти
а вот это в реальности и есть вполне возможное "открытие" только надо осушенный участок
канала заменить подземным по типу ливневой канализации а там жбетонные кольца почти
2м в диаметре - не канал конечно но такой подсос лучше чем ничего... а для де- зе-билов
всего мира - о ДА о ЧУДО она там ЕСТЬ!!! - найдут пресную воду на дне моря.....
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27.04.2021 06:12 Відповісти
Бушует Азовское море,
И вижу - под дном есть... вода !
Пуйло это крымское горе,
а Гоблин для Крыма - беда !
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26.04.2021 23:43 Відповісти
талантлево
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27.04.2021 08:32 Відповісти
Оккупанты утверждают, что нашли пресную воду для Крыма под дном Азовского моря - Цензор.НЕТ 9175
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26.04.2021 23:44 Відповісти
Черное море кацапы благополучно опреснили и теперь решили перейти к Азовскому ))
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26.04.2021 23:45 Відповісти
Ета ми насцалі. Цілком придатна до споживання ватою..
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26.04.2021 23:49 Відповісти
То з керчі каналізація...
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27.04.2021 00:05 Відповісти
то арык с ростова..
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27.04.2021 03:08 Відповісти
ищите шура ищите.
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26.04.2021 23:54 Відповісти
Оккупанты утверждают, что нашли пресную воду для Крыма под дном Азовского моря - Цензор.НЕТ 3325
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27.04.2021 00:05 Відповісти
Очаровательно...:Владим Владимыч,то,что Вы уже захватили-Ваше(для рашистов).Подписываем раздел.И -ни шагу назад!(Это для украинцев).Гетьман...
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27.04.2021 01:25 Відповісти
Опять дно... Рашисты уже столько раз дно пробивали, не сосчитать. Неудержимая тяга к дну это национальная черта рабсиян.
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27.04.2021 00:08 Відповісти
ой пля....ну ехайте и притащите айсберг ой пля....ну тупые
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27.04.2021 00:14 Відповісти
На здоровье.. Хоть оппейтесь..Главное только что солью ср-ть не пришлось. Это чисто по "советски" повернуть реки вспять, найти пресную воду под дном соленого. Лучше уж айсберги транспортировать с Антарктиды... К тому времени когда это претворится в жизнь, оккупанты научат своих новых подданных пить простую морскую воду .
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27.04.2021 00:27 Відповісти
Любят кацапы приключения на жопу свою искать... Вот жили себе крымчане до 2014 года, пользовались днепровской водичкой и горя не знали... Но пришло время, расасия освободила их от злых бандеровцев. Таперича приходится пресную воду под Азовским морем искать...
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27.04.2021 00:43 Відповісти
То есть, бомбить дамбу не будут. Ну и ладно.
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27.04.2021 01:14 Відповісти
Не стал бы так ржать.Над мостом уже ржали:...даже немцы не осилили...Над Энергетикой уже ржали:у них даже в вонючем крснодаре стока нету...Ненавижу рашню всею душой,но нужно анализировать,а не выглядеть потом идиотом.
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27.04.2021 01:17 Відповісти
Немцы нет а вот Голандцы осилили..И хотя збили самолет с их пассажирами...они продолжали строить....Деньги не пахнут
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27.04.2021 08:09 Відповісти
Идиотизм в том, что ***** как атважный херой, всегда идёт в обход. Они бы ещё ждсоставами через мост воду возили. Вогнать людей в нищету за их счёт, осуществив ненужные многомиллиардные прожекты.
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27.04.2021 09:26 Відповісти
Бурите глубже - дальше бражка зафонтанирует
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27.04.2021 02:41 Відповісти
Росія звикла пробивати дно, нічого нового
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27.04.2021 04:09 Відповісти
Ну да, вот только потом окажется, что для обеспечения эффективного освоения и добычи пресной воды со дна Азовского моря необходимо захватить Херсонскую область и запустить Северо-Крымский канал. Ведь говорил же Путин до 2014 года, что только сумасшедший будет воевать с Украиной за Крым. Потом оказалось, что если для прогресса Необъятной необходимо стать сумасшедшим, значит надо становиться сумасшедшим.
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27.04.2021 04:34 Відповісти
Так росіяни "казкарями" завжди були... Достатньо згадать "потьомкінські дєрєвни"... Прожив близько 10 років у Заволжі, на кордоні з Казахстаном. Сухий степ, напівпустеля. Ковила, полин кількох видів, перекотиполе. Весь час розповідалися "казки", що там під землею "целае морє" прісної води. І, правда, наше містечко забезпечувалося прісною водою... Качали її з глибини 850 м. Однак, в частину сіл питну воду завозили в автоцистернах. Коли звідти виїжджав у 1992-му, останні поливальні системи "Фрегат" вже були розібрані на металолом... "Манілови", мрійники, бл.дь...
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27.04.2021 05:35 Відповісти
мабуть до верхнього шару чортів з кабздоном дорились
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27.04.2021 06:17 Відповісти
не смейтесь это вполне возможная афёра пробить под землёй что то типа ливнёвой канали-
зации а там железобетонные кольца ок 2м в диаметре пропускная конечно не та но лучше
чем камни с неба и не исключено что уже прокопали....
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27.04.2021 06:17 Відповісти
в смысле подземный участок к той точке канала который наполнен водой..... просто заменят
часть канала подземной коммуникацией а сверху эта часть так и останется сухая
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27.04.2021 06:20 Відповісти
а поскольку канал будет эксплуатироваться "для внутринней мелиорации" то хер там кто
посчитает сколько воды уходит на самом деле а называется это уранашливодунаднеморя
ну и кто тут будет дурак ???
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27.04.2021 06:23 Відповісти
1
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27.04.2021 06:17 Відповісти
Саранча! Нащадки монголо-татар! После них одно разрушение и упадок!
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27.04.2021 06:27 Відповісти
Вполне возможно, что пробитие дна таки даст пресную воду. 13 года новость - https://www.meteoprog.ua/ru/news/43072-mirovoi-okean-tait-v-sebe-zapasy-presnoi-vody.html Мировой океан таит в себе запасы пресной воды . Правда смущает, то что открытие сделали пресловутые английские ученые.
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27.04.2021 06:32 Відповісти
НЕОБХОДИМО СРОЧНО ЕЕ ДОБЫВАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОЛИВА ХЕРСОНСКОЙ И НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ !!!
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27.04.2021 06:45 Відповісти
нашли и что ? толку то ?если ты х... из трусов рукой достать не способен без помощи .вода под азовским морем , тебе не поможет
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27.04.2021 07:40 Відповісти
американцы на Марсе воду обнаружили. берите
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27.04.2021 08:57 Відповісти
Тільки одна бяда, "водовозки" рашки не тої конструкції.
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27.04.2021 09:00 Відповісти
Можна ж ближче пошукати воду - під скелями Кримських гір.
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27.04.2021 08:59 Відповісти
Окупанти стверджують, що знайшли прісну воду для Криму під дном Азовського моря - Цензор.НЕТ 1299
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27.04.2021 09:01 Відповісти
Зачем искать пресную воду под дном Азовского моря. Дешевле будет искать под дном Гнилого моря или под дном Черного моря. Можно искать зразу возле пляжа в Евпатории. В принципе какая разница, куда закапывать деньги, или точнее где топить, или под каким предлогом красть.
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27.04.2021 09:05 Відповісти
Пробурят дно, а там пустота, Азовское море как в слив, ни пресной, ни солёной воды...И мост не нужен)
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27.04.2021 09:29 Відповісти
Під час розкопок в районі річки Белая , російські археологи знайшли струмінь коня легендарного комдива В. Чапаєва, на цьому місці буде встановлений пам'ятник... коню
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27.04.2021 10:09 Відповісти
Насколько я понял, повернуть Днепр в обход Украины пока не получилось. Проект оказался не достаточно бредовым. Бурить в море для поиска пресной воды пожалуй побредовее.
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27.04.2021 10:12 Відповісти
Палеорусло Дону закопали Протоукри з Протосектору.
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27.04.2021 10:31 Відповісти
 
 