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Наприкінці цього тижня жорсткий локдаун у Києві може бути пом'якшено, - Кличко. ВIДЕО
Жорсткі карантинні обмеження в Києві можуть бути скасовані 30 квітня.
Про це в ефірі телеканалу ICTV повідомив київський мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Післязавтра буде засідати комісія з ТЕБ та НС, залежності від цифр, які ми побачимо, вона буде приймати рішення. Ми не виключаємо, що вже наступного тижня зможемо послабити обмеження, зважаючи на те, що локдаун дав свій результат і кількість хворих зараз знизилася", - сказав Кличко.
Топ коментарі
+3 юрий П #410481
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+2 KosAn30 JT26
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+2 carlito ttn
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свойства, искусственно созданного инструментами генной инженерии вируса SARS-CoV-2 имеют принципиальные отличия от вирусов которые появились в результате природных мутаций .
инфицирование искусственно созданным вирусом SARS-CoV-2 от инфицирования вирусами,
которые появились в результате природных мутаций, ОТЛИЧАЕТСЯ ТАКЖЕ ,как атака танковой дивизии отличается от атаки кавалерией : штыками, ******* и пулемётами танки не-ос-та-но-вить .это в частности означает , что во-первых : ни вакцинирование , ни коллективные иммунитеты НЕ-ДА-ДУТ ОЖИДАЕМОГО ОТ НИХ ЭФФЕКТА ;
во-вторых : в лаборатории могли быть изготовлены несколько штаммов , которые отличаются
по своей вирулентности и летальным последствиям инфицирования.
доставка биологического оружия нового поколения в район или в точку поражения НЕ-ТРЕ-БУ-ЕТ артиллерии или ракетных систем . ДОСТАВКА-и-АКТИВАЦИЯ биологического оружия массового поражения нового поколения ПРОИСХОДИТ СКРЫТНО-и-БЕСШУМНО... (с)
попам заработать - святое ))))
Снайперами ?? Тут системи залпового вогню ************.
Читайте, що у Індії відбувається.
Я 24.04 відвідав Богослужіння в Михайлівському Соборі м.Києва - людей дуже багато, ніякої соціальної дистанції, 80% людей без масок, священники теж без масок. Людина цілує ікону, після неї скло ікони не дкзинфікує, і через кілька секунд ікону цілує наступна людина!
Якщо 02.05 не буде діяти спецрежим у транспорті, то людей (в тому числі без масок) в Храмах буде в рази більше!
Що призведе до неминучого поширення короновірусних інфекцій!