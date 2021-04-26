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Новини Коронавірус і карантин
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Наприкінці цього тижня жорсткий локдаун у Києві може бути пом'якшено, - Кличко. ВIДЕО

Жорсткі карантинні обмеження в Києві можуть бути скасовані 30 квітня.

Про це в ефірі телеканалу ICTV повідомив київський мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Післязавтра буде засідати комісія з ТЕБ та НС, залежності від цифр, які ми побачимо, вона буде приймати рішення. Ми не виключаємо, що вже наступного тижня зможемо послабити обмеження, зважаючи на те, що локдаун дав свій результат і кількість хворих зараз знизилася", - сказав Кличко.

Читайте також: Від початку року Київ через карантин недоотримав до бюджету понад 2,5 млрд грн, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Київ (19408) Кличко (3507) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
после Пасхи опять введёте....народ у нас не хочет понимать.
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26.04.2021 23:37
+2
главное что бы транспорт пустили без пропусков,а театры куятры с кафешками нах не надо ИМХО
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26.04.2021 23:39
+2
https://www.youtube.com/watch?v=aLUzbAzdBPc&t=580s Помянем людей(
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26.04.2021 23:43
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после Пасхи опять введёте....народ у нас не хочет понимать.
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26.04.2021 23:37 Відповісти
главное что бы транспорт пустили без пропусков,а театры куятры с кафешками нах не надо ИМХО
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26.04.2021 23:39 Відповісти
А декому транспорт не потрібен, а подавай кафешки.
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26.04.2021 23:52 Відповісти
Практичних людей більше ... Дайош транспорт !!
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27.04.2021 09:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aLUzbAzdBPc&t=580s Помянем людей(
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26.04.2021 23:43 Відповісти
«Индийский» штамм коронавируса вызвал вспышку в Непале и обнаружен в Италии. Турция вводит полный !!! локдаун...а мы ослабляем... ну-ну...

свойства, искусственно созданного инструментами генной инженерии вируса SARS-CoV-2 имеют принципиальные отличия от вирусов которые появились в результате природных мутаций .
инфицирование искусственно созданным вирусом SARS-CoV-2 от инфицирования вирусами,
которые появились в результате природных мутаций, ОТЛИЧАЕТСЯ ТАКЖЕ ,как атака танковой дивизии отличается от атаки кавалерией : штыками, ******* и пулемётами танки не-ос-та-но-вить .это в частности означает , что во-первых : ни вакцинирование , ни коллективные иммунитеты НЕ-ДА-ДУТ ОЖИДАЕМОГО ОТ НИХ ЭФФЕКТА ;
во-вторых : в лаборатории могли быть изготовлены несколько штаммов , которые отличаются
по своей вирулентности и летальным последствиям инфицирования.
доставка биологического оружия нового поколения в район или в точку поражения НЕ-ТРЕ-БУ-ЕТ артиллерии или ракетных систем . ДОСТАВКА-и-АКТИВАЦИЯ биологического оружия массового поражения нового поколения ПРОИСХОДИТ СКРЫТНО-и-БЕСШУМНО... (с)
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27.04.2021 00:24 Відповісти
То, что этот вирус создан искусственно, как биологическое оружие, вероятность 99,9%
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27.04.2021 07:52 Відповісти
А ВООЗ проти ...
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27.04.2021 09:24 Відповісти
А кто им разрешит быть "за"? 😁
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27.04.2021 09:42 Відповісти
Эй боксёр ,- недолокдауненные города - инкубатор новых штамов вируса!
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27.04.2021 02:36 Відповісти
что бы попы подзаработать смогли. а потом опять для всех карантин.
попам заработать - святое ))))
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27.04.2021 07:56 Відповісти
Зачем все эти недо-локдауны, если длятся они недолго, выполняются как попало и желаемого эффекта не дают??? Чтобы реально остановить рост заболеваемости, нужно прививать всех.
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27.04.2021 08:21 Відповісти
Чому не дає ? Статистика захворюваності показує, що дає.
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27.04.2021 09:25 Відповісти
тоисть снайперами отстреливать не будут...... демократия торжествуетЪ
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27.04.2021 09:25 Відповісти
Тю ... А хтось збирався ??
Снайперами ?? Тут системи залпового вогню ************.
Читайте, що у Індії відбувається.
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27.04.2021 09:27 Відповісти
Прошу не_відміняти режим спецперепусток у міському транспорті Києва до 05.05.2021!
Я 24.04 відвідав Богослужіння в Михайлівському Соборі м.Києва - людей дуже багато, ніякої соціальної дистанції, 80% людей без масок, священники теж без масок. Людина цілує ікону, після неї скло ікони не дкзинфікує, і через кілька секунд ікону цілує наступна людина!
Якщо 02.05 не буде діяти спецрежим у транспорті, то людей (в тому числі без масок) в Храмах буде в рази більше!
Що призведе до неминучого поширення короновірусних інфекцій!
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27.04.2021 09:26 Відповісти
А-ля Буковель-2, 3, 4 ...
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27.04.2021 09:28 Відповісти
Кличко отправил всех в нокдаун/локдаун.
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27.04.2021 09:41 Відповісти
 
 