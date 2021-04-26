Наприкінці цього тижня жорсткий локдаун у Києві може бути пом'якшено, - Кличко. ВIДЕО

Жорсткі карантинні обмеження в Києві можуть бути скасовані 30 квітня.

Про це в ефірі телеканалу ICTV повідомив київський мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Післязавтра буде засідати комісія з ТЕБ та НС, залежності від цифр, які ми побачимо, вона буде приймати рішення. Ми не виключаємо, що вже наступного тижня зможемо послабити обмеження, зважаючи на те, що локдаун дав свій результат і кількість хворих зараз знизилася", - сказав Кличко.

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