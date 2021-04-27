В Одесі вибухнув газ у житловому будинку, з-під завалів деблоковано 2 мешканців, - ДСНС

В Одесі стався вибух газу в житловому будинку. З-під завалів рятувальники дістали двох осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Повідомлення про вибух газу, за адресою: Одеса, вул. Сєрова, 38 надійшло до ДСНС 26 квітня о 22:24

"Внаслідок вибуху газоповітряної суміші (без подальшого горіння) відбулося руйнування капітальних конструкцій одноповерхового будинку на 1 квартиру. Площа руйнування становить 150 м2", - йдеться в повідомленні.

Співробітники ДСНС з-під завалів деблокували 2 мешканців будинку: жінку 1937 р.н., госпіталізовано, стан здоров´я - середньої тяжкості, та чоловіка, який від госпіталізації відмовився. Загиблих не має.

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