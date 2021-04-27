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Новини Агресія Росії проти України
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Метою операцій ГРУ в Чехії та Болгарії в 2014-2015 роках було послаблення обороноздатності України, - Bellingcat

Метою операцій ГРУ в Чехії та Болгарії в 2014-2015 роках було послаблення обороноздатності України, - Bellingcat

Метою операцій російської військової розвідки (ГРУ) у Чехії та Болгарії в 2014-2015 роках, цілком імовірно, було послабити оборонні можливості України, перешкодивши поставкам у цю країну зброї та боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", такий висновок міститься в новому розслідуванні групи Bellingcat, проведеному спільно з російським The Insider, німецьким Der Spiegel і чеським Respekt.

Bellingcat на підставі наявних доказів доходить висновку, що вибухи на складі боєприпасів у Врбетіце в Чехії, в причетності до яких чеська влада нещодавно звинуватила ГРУ, спроби вбити болгарського торговця зброєю Омеляна Гебрева з використанням невідомого токсину (можливо, "Новачка"), а також, імовірно, і вибухи на болгарських складах боєприпасів у 2015 році пов'язані між собою і були частиною операції ГРУ з метою ускладнити отримання Україною необхідного озброєння для використання в конфлікті на Донбасі проти підтримуваних Росією сепаратистів або російських військових. Операції проводили офіцери з військової частини 29155, зокрема і Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін, які здобули популярність після отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері, і в'їжджали в Європу за паспортами на ім'я Руслана Боширова і Олександра Петрова.

Гебрев, як стверджує Bellingcat, був одним із ключових постачальників боєприпасів для України. Компанія Гебрева ЕМСО в 2014-2015 роках поставила в Україну значну кількість боєприпасів калібрів від 120 до 152 мм.

При цьому сам Гебрев стверджував, що боєприпаси, які зберігалися на складі у Врбетіце, не призначалися для України. Як стало відомо Bellingcat, директор чеської компанії, яка керувала складом, на початку жовтня 2014 року написав Гебреву лист з вимогою до 15 жовтня вивезти закуплені ЕМСО боєприпаси. У компанії також підтвердили, що ці боєприпаси хотіли перекупити якісь треті особи - можливо, співробітники ГРУ. Гебрев, як випливає з листування, не збирався вивозити боєприпаси з чеського складу, а отже, не готував їх для передачі Україні. Однак у ГРУ, як вважають дослідники, цього могли не знати і вирішили підірвати боєприпаси. При цьому, цілком імовірно, планувався відкладений вибух - однак боєприпаси вибухнули вже 16 жовтня 2014 року, можливо, через дії співробітників складу (під час вибуху загинули дві людини). У грудні того ж року на складі у Врбетіце стався ще один вибух, обійшлося без жертв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгарський бізнесмен Гебрев визнав, що на підірваних російськими шпигунами складах у Чехії зберігалися боєприпаси для України

Bellingcat розповідає також подробиці спроби співробітників ГРУ вбити Гебрева навесні 2015 року. Деякі з офіцерів, які брали участь у ній, як стверджується, брали участь раніше і в операції в Чехії. Серед них і полковник Олексій Капінос, який, як стверджується, під дипломатичним прикриттям 25 квітня прилетів у Салоніки (Греція), однак зворотним рейсом із Салоніків не вилетів, повернувшись до Москви іншим шляхом. У Bellingcat поки не встановили, чи в'їжджав він у Болгарію. Імовірно, саме він міг доставити токсин, яким 28 квітня було отруєно Гебрева і двох його співробітників (всі вони вижили після отруєння). У Болгарії в цей час були й інші співробітники ГРУ.

У середині квітня нинішнього року влада Чехії заявила, що слідство дійшло висновку про причетність до вибухів у Врбетіце російських спецслужб. Чехія вислала з країни 18 співробітників посольства Росії в Празі, назвавши їх агентами ГРУ і СЗР. Коли пізніше Росія оголосила персонами нон грата 20 чеських дипломатів, Чехія вирішила зрівняти актуальний склад, оголосивши про вислання ще понад 60 працівників російської дипмісії в країні - це співробітники з дипломатичними паспортами, а також адміністративний і технічний персонал.

Москва називає звинувачення безпідставними, наголошуючи, що дії Праги завдають надзвичайної шкоди двостороннім відносинам. Москва заперечувала і твердження про причетність російських спецслужб до отруєння Гебрева.

Автор: 

Болгарія (778) розслідування (2266) Чехія (1606) Bellingcat (128) ГРУ (86)


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Топ коментарі
+14
Парашка - страна террорист!
Только утилизация этой помойки спасет мир....
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27.04.2021 07:49
+14
Ну конечно... почему-то у зебилов все склады Порошенко взрывал.
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27.04.2021 08:00
+13
...хтоб сумнівався..
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27.04.2021 07:45
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...хтоб сумнівався..
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27.04.2021 07:45 Відповісти
надо мне Ник поставить (unknown) , а то Меня постоянно банят
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27.04.2021 07:49 Відповісти
Ну конечно... почему-то у зебилов все склады Порошенко взрывал.
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27.04.2021 08:00 Відповісти
их при нём взрывали при чём многократно - вот так вопрос ставился... то есть охраны
по факту не было.... должной охраны а это деньги и организация.... и чистка кадров
просто чистка а не потужни рехформы
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27.04.2021 08:47 Відповісти
Я бачив, що Порох із СВТ особисто охороняв 4 склади і їх не підірвали. А там, де його присутності не вистачило- підірвали.

Ти думаєш, що ти пишеш? Як ти почистиш кадри, коли недобір капітальний?
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27.04.2021 08:53 Відповісти
ты думай ШО я пишу - хенералов совковых на пенсию повыгнать и оставить вразуми-
тельное количество просто пэтя не захотел портить себе карму и поиметь кучу персо
нальных врагов половина которых тупо агентура
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27.04.2021 08:57 Відповісти
Мде... Ти дуже далекий від розуміння армії...
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27.04.2021 09:27 Відповісти
100% в підривах стратегічних складів БП в Україні, та ще й під час війни - винний сивочолий хряк і підвласні йому силові структури, як би порохосвині його не захищали. А от думати, аналізувати і робити висновки - це не до порохосвинства. Нічим там їм думати, "дебіли, бл...дь!"
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27.04.2021 09:49 Відповісти
І додам. Маленька країна - Чехія, а не боїться називати речі своїми іменами, що паРаша і її (п)лідер - Ху...ло, винні в підриві складів в Чехії, а наші верховні гавнокомандувачі, язики в дупи поховали, диверсії кацапів в Україні в упор не помітили. Часом, вони не заодно?
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27.04.2021 09:57 Відповісти
я не за одно а ты просто подзабыл и надо освежить
https://www.radiosvoboda.org/a/29534591.html

1. 9 жовтня 2018 року. Ічня. Чернігівська область 2. 26 вересня 2017 року. Калинівка Вінницька область 3. 23 березня 2017 року. Балаклія Харківської області 4. 29 жовтня 2015 рік Сватове, Луганська область а пункт 5. 20 березня 2014 року. Кривий Ріг, Дніпропетровська область это
официально было не при пете но это должно было стать предупредительным выстрелом но...
не стало..... ваши коментарии в студию чисто по фактам без эмоций и фанатизма.....
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27.04.2021 13:05 Відповісти
к стати Чехия не граничит не то что с мордром она даже с нами не граничит.... мелочь
конечно но интересная по своему........
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27.04.2021 13:07 Відповісти
Так і Болгарія також не межує ні з козлостаном, ні з Україною. Та все ж і вони підозрюють паРашу в підриві своїх складів. І це схоже на правду. Я можу подумати, що перший підірваний склад в Україні, міг трапитись через разгільдяйство і недбалість. Та все ж, дійсно, цей випадок мав би насторожити наші силові служби, а хрін в ніс! Слідом за "першим дзвіночком", як лелеки в вирій, в небо злетіли чотири стратегічних склада БП. І кого винити? В таких випадках, винне керівництво держави, яка під час війни, втратила свої стратегічні склади.
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27.04.2021 14:10 Відповісти
на счёт граничат/неграничат - представь что мы с мордором не граничим а они граничат
а мы выражаем обеспокоенность..... или просто морозимся.........
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27.04.2021 15:18 Відповісти
ну силовой блок у кого в полном подчинении ?????????????юююююююююю
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27.04.2021 15:29 Відповісти
На батьківщині путінських спецоперацій.
Метою операцій ГРУ в Чехії та Болгарії в 2014-2015 роках було послаблення обороноздатності України, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 8035
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27.04.2021 08:13 Відповісти
От що значить- опалювати по чорному)))
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27.04.2021 08:53 Відповісти
Справжня ціль кацапії-тотальне знищення України та українців,як нації!!!
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27.04.2021 07:48 Відповісти
і їхні союзники - зебіли їм в цьому не погано допомагають...
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27.04.2021 08:14 Відповісти
Парашка - страна террорист!
Только утилизация этой помойки спасет мир....
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27.04.2021 07:49 Відповісти
Хорошо работают разведчики Чехии
Может их пригласить в Украину и разобраться со взрывами складов оружия в Украине ?

Как то Зе и ГРУ Украины странно молчат , когда Чехия, Словакия, Польша, Болгария возмущены ОДНИМ складом , а в Украине их вроде взорвали 5 штук
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27.04.2021 07:50 Відповісти
Кстати, а почему Украина высылает ТОЛЬКО ОДНОГО КАЦАПА? Могла бы выслать всех

«Латвия, Эстония и Литва решили проявить солидарность с Чехией и выслать сотрудников посольства России "за их деятельность, несовместимую с их дипломатическимИсточник: https://censor.net/ru/n3261816»
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27.04.2021 07:52 Відповісти
А ЗЕ не покидает под торком желание стоя на коленях взглянуть ***** в глаза...
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27.04.2021 07:55 Відповісти
Зе и его команда (😀) СОБРАЛИСЬ НА ВТОРОЙ СРОК
ПОТОМУ , желание поговорить с ***** Ермак будет эксплуатировать ещё 3 года .
Вот ему явно надо спасаться от украинского народа в раше ( и жена у него россиянка )
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27.04.2021 08:18 Відповісти
А до какой пора в Украине будет спокойно сидеть разведывательное агентство России -
Россотрудничество ?

Прага их всех выслала . А в Украине война . Но агентов раши больше чем граждан Украины
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27.04.2021 07:56 Відповісти
Как раз разведчики работают плохо, если шпионы удачно уничтожили склад.
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27.04.2021 07:57 Відповісти
А вот Вы , нулёвка, явно в курсе 😀😀😀
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27.04.2021 07:59 Відповісти
Хватит дурачить народные массы (с)
Русня НЕ шпионы
- они три-два-расы.
https://znaj.ua/images/2018/10/06/VJAZT0JFvW2CpCOPk3J2DQ3rcrI6YeemECWL5hO2.jpeg Метою операцій ГРУ в Чехії та Болгарії в 2014-2015 роках було послаблення обороноздатності України, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 846
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27.04.2021 09:48 Відповісти
Вы таки хотите, шоб кураторы Зе вышли на самих себя?
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27.04.2021 08:34 Відповісти
Если бы разведчики Чехии работали хорошо, склады б вобще не взорвали, а кацапские шпилефилы сейчас грели бы нары где-нить в Гауантанамо с электродами на яйцах.
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27.04.2021 08:56 Відповісти
Целью операций ГРУ в Чехии и Болгарии в 2014–2015 годах было ослабление обороноспособности Украины, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 2621
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27.04.2021 07:50 Відповісти
І не тільки України - тільки в Європі багато хто цього не розуміє.
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27.04.2021 07:51 Відповісти
Только не продавайте кино про зеленского арабам. Пожалейте клоуна, там за такое руки рубают. И головы. Конечно, место зеленского в тюрьме, но все же я не настолько кровожаден...
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27.04.2021 07:55 Відповісти
https://twitter.com/shcherbininainn
https://twitter.com/shcherbininainn

Інна Щер

@shcherbininainn

·https://twitter.com/shcherbininainn/status/1386710552223887366 13 ч

ЕПІЧНЕ ВІДЕО !!! Маріуполь, 08 травня 2014 року, біля приміщення міської ради Маріуполя. Так наші хлопці захищали місто та Україну !!! Рішучість проявлена військовими зупиняла вату. Зверніть увагу на закадрові репліки ... навіть гидко їх коментувати.
https://twitter.com/i/status/1386710552223887366
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27.04.2021 08:03 Відповісти
и это гавно мы должны заглотнуть и уже навсегда ??? ну нах.........
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27.04.2021 08:50 Відповісти
https://twitter.com/jyrnalist
https://twitter.com/jyrnalist
https://twitter.com/jyrnalist


https://twitter.com/jyrnalist
https://twitter.com/jyrnalist

Атипичный журналист

@jyrnalist

·https://twitter.com/jyrnalist/status/1386594527666900993 21 ч

Читаю истории эвакуированных из Чернобыльской Зоны. Что-то напоминает. Я тоже выехал из родного города на 3 дня и уже 8й год не могу вернуться. "Русский мир" - это как радиация. Невидим простым оком, но отравляет все вокруг на многие годы
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27.04.2021 08:52 Відповісти
Когда говорят, что не смогли кого то отравить боевым ОВ у меня в глазах появляется картинка, когда нас молодых офицеров обучали в лагерях применять СИЗ в специальных помещениях и когда мы вырывались из этих помещений в противогазах полных слез и соплей с глазами полными ужаса, а потом еще часами нас рвало и выворачивало, то я почему то этому не верю.
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27.04.2021 08:12 Відповісти
Я не такой большой специалист в отравляющих веществах, как вы, но мне почему-то думается, что боевые ОВ для массового поражения противника (против которых и натаскивали вас носить СИЗ) - это несколько другое, чем отравляющие точечные вещества государственных киллеров. У них немного разные цели.
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27.04.2021 08:39 Відповісти
Простите, вас в армии тренировали применять БОВы? Вы в армии Саддама служить изволили?
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27.04.2021 08:46 Відповісти
Их банально стандартно тренировали в ОЗК и противогазах в задымленной комнате. Хотя может "молодые офицеры" и были уверены, что их зарином опыляют.
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27.04.2021 08:59 Відповісти
Хлорпикрин

Метою операцій ГРУ в Чехії та Болгарії в 2014-2015 роках було послаблення обороноздатності України, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 2460
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27.04.2021 09:15 Відповісти
Мабуть, скоро почуємо дещо нове і про Чорнобиль.
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27.04.2021 08:16 Відповісти
Так таки российские взрывные устройства со складов в Чехии и Болгарии могли попасть на украинские склады оружия и вызвать взрывы и пожары и на нашей территории.
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27.04.2021 08:22 Відповісти
Значит кацап получал полнейшую информацию от Киевских гнид с самого верха
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27.04.2021 08:35 Відповісти
Можемо тільки уявити, як себе почувають в Україні російські терористи, коли президент їх обмінює на таксистів і це тих, що якимсь чином попалися. Бо тут їм рай, більше половини влади малороси і любітєлі "русского міра".
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27.04.2021 09:17 Відповісти
10.10.2003Пожежа на складах https://uk.wikipedia.org/wiki/52-%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 52-ї механізованої бригади , де зберігалося близько трьох тисяч тонн артилерійських *********** у м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмуті , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Бахмутський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецька область .026https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96 06.05.2004 - 19.05.2004 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Новобогданівка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Мелітопольський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запорізька область 314 км²5856,9633 млрд. 752 млн76.05.2005Пожежа з вибухами *********** в Хмельницькій області на 47-му арсеналі. В сховищі перебували 52,9 умовних вагони *********** (снаряди малого калібру - 23 і 30 мм, гранати для підствольних гранатометів), які здетонували в наслідок займання. Осколки розліталися в радіусі 100-150 метрів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-6 [6] 93008https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96 23.07.2005 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Новобогданівка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Мелітопольський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запорізька область 159https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96 19.08.2006 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Новобогданівка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Мелітопольський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запорізька область 041,5001027.08.2008 - 30.08.2008Пожежа на складі, де зберігалося 95 тисяч тонн *********** у м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Лозовій , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Лозівський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харківська область 011120.03.2014Пожежа на танковому складі в м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3 Кривому Розі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Дніпропетровська область 001229.10.2015 - 30.10.2015Пожежа на складі, де зберігалося близько 3,5 тисяч тонн *********** у м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5 Сватовому , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Сватівський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганська область 4165,00013https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%97 23.03.2017 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%8F Балаклія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Балаклійський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харківська область 1419,506100 млн грн1422.09.2017Пожежа на складі *********** у селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C Новоянисоль поблизу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Маріуполя 0015https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96 26.09.2017 - 29.09.2017 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Калинівка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Калинівський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Вінницька область 0230,000100 млн грн1603.05.2018https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%8F Балаклія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Балаклійський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харківська область 001,500https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-9 [9] 17https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96 09.10.2018 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_(%D0%86%D1%87%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Дружба , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%87%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Ічнянський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернігівська область 0012,500100
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27.04.2021 09:18 Відповісти
сначала решили строить артсклады потом - пожежниполигоны но.... денех мало и....решили
совместить................
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27.04.2021 15:28 Відповісти
Метою операцій ГРУ в Чехії та Болгарії в 2014-2015 роках було послаблення обороноздатності України, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 3137
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27.04.2021 09:49 Відповісти
Бідні діти. Росія мусить придумати адекватну відповідь...
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27.04.2021 10:29 Відповісти
конечно же санкции- запретить заподу ввозить нараисю детскую одежду и игрушки а то шо
завезено танковыми гусеницами на камеру - пусть трепещут!!!
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27.04.2021 15:25 Відповісти
хаха проболталась машка-двастакана..... почему именно два не знаю но полстакана ей
явно будет мало..........
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27.04.2021 15:23 Відповісти
Раша -це країна-терорист...
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27.04.2021 10:28 Відповісти
За склады их рапродали
Потом чтобы скрыть
Взорвали
Виновные конечно -- сержант
Не ищите вновных в стороне
Они тут посмотрите домики бывших
Армейцев
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27.04.2021 14:34 Відповісти
Чехи и Болгары хоть через 7 лет вычислили кто взорвал склады, а наши майора какого то наказали за взрывы 4 складов - премию сняли
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27.04.2021 17:26 Відповісти
 
 