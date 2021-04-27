Метою операцій ГРУ в Чехії та Болгарії в 2014-2015 роках було послаблення обороноздатності України, - Bellingcat

Метою операцій російської військової розвідки (ГРУ) у Чехії та Болгарії в 2014-2015 роках, цілком імовірно, було послабити оборонні можливості України, перешкодивши поставкам у цю країну зброї та боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", такий висновок міститься в новому розслідуванні групи Bellingcat, проведеному спільно з російським The Insider, німецьким Der Spiegel і чеським Respekt.

Bellingcat на підставі наявних доказів доходить висновку, що вибухи на складі боєприпасів у Врбетіце в Чехії, в причетності до яких чеська влада нещодавно звинуватила ГРУ, спроби вбити болгарського торговця зброєю Омеляна Гебрева з використанням невідомого токсину (можливо, "Новачка"), а також, імовірно, і вибухи на болгарських складах боєприпасів у 2015 році пов'язані між собою і були частиною операції ГРУ з метою ускладнити отримання Україною необхідного озброєння для використання в конфлікті на Донбасі проти підтримуваних Росією сепаратистів або російських військових. Операції проводили офіцери з військової частини 29155, зокрема і Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін, які здобули популярність після отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері, і в'їжджали в Європу за паспортами на ім'я Руслана Боширова і Олександра Петрова.

Гебрев, як стверджує Bellingcat, був одним із ключових постачальників боєприпасів для України. Компанія Гебрева ЕМСО в 2014-2015 роках поставила в Україну значну кількість боєприпасів калібрів від 120 до 152 мм.

При цьому сам Гебрев стверджував, що боєприпаси, які зберігалися на складі у Врбетіце, не призначалися для України. Як стало відомо Bellingcat, директор чеської компанії, яка керувала складом, на початку жовтня 2014 року написав Гебреву лист з вимогою до 15 жовтня вивезти закуплені ЕМСО боєприпаси. У компанії також підтвердили, що ці боєприпаси хотіли перекупити якісь треті особи - можливо, співробітники ГРУ. Гебрев, як випливає з листування, не збирався вивозити боєприпаси з чеського складу, а отже, не готував їх для передачі Україні. Однак у ГРУ, як вважають дослідники, цього могли не знати і вирішили підірвати боєприпаси. При цьому, цілком імовірно, планувався відкладений вибух - однак боєприпаси вибухнули вже 16 жовтня 2014 року, можливо, через дії співробітників складу (під час вибуху загинули дві людини). У грудні того ж року на складі у Врбетіце стався ще один вибух, обійшлося без жертв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгарський бізнесмен Гебрев визнав, що на підірваних російськими шпигунами складах у Чехії зберігалися боєприпаси для України

Bellingcat розповідає також подробиці спроби співробітників ГРУ вбити Гебрева навесні 2015 року. Деякі з офіцерів, які брали участь у ній, як стверджується, брали участь раніше і в операції в Чехії. Серед них і полковник Олексій Капінос, який, як стверджується, під дипломатичним прикриттям 25 квітня прилетів у Салоніки (Греція), однак зворотним рейсом із Салоніків не вилетів, повернувшись до Москви іншим шляхом. У Bellingcat поки не встановили, чи в'їжджав він у Болгарію. Імовірно, саме він міг доставити токсин, яким 28 квітня було отруєно Гебрева і двох його співробітників (всі вони вижили після отруєння). У Болгарії в цей час були й інші співробітники ГРУ.

У середині квітня нинішнього року влада Чехії заявила, що слідство дійшло висновку про причетність до вибухів у Врбетіце російських спецслужб. Чехія вислала з країни 18 співробітників посольства Росії в Празі, назвавши їх агентами ГРУ і СЗР. Коли пізніше Росія оголосила персонами нон грата 20 чеських дипломатів, Чехія вирішила зрівняти актуальний склад, оголосивши про вислання ще понад 60 працівників російської дипмісії в країні - це співробітники з дипломатичними паспортами, а також адміністративний і технічний персонал.

Москва називає звинувачення безпідставними, наголошуючи, що дії Праги завдають надзвичайної шкоди двостороннім відносинам. Москва заперечувала і твердження про причетність російських спецслужб до отруєння Гебрева.