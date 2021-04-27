Метою операцій ГРУ в Чехії та Болгарії в 2014-2015 роках було послаблення обороноздатності України, - Bellingcat
Метою операцій російської військової розвідки (ГРУ) у Чехії та Болгарії в 2014-2015 роках, цілком імовірно, було послабити оборонні можливості України, перешкодивши поставкам у цю країну зброї та боєприпасів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", такий висновок міститься в новому розслідуванні групи Bellingcat, проведеному спільно з російським The Insider, німецьким Der Spiegel і чеським Respekt.
Bellingcat на підставі наявних доказів доходить висновку, що вибухи на складі боєприпасів у Врбетіце в Чехії, в причетності до яких чеська влада нещодавно звинуватила ГРУ, спроби вбити болгарського торговця зброєю Омеляна Гебрева з використанням невідомого токсину (можливо, "Новачка"), а також, імовірно, і вибухи на болгарських складах боєприпасів у 2015 році пов'язані між собою і були частиною операції ГРУ з метою ускладнити отримання Україною необхідного озброєння для використання в конфлікті на Донбасі проти підтримуваних Росією сепаратистів або російських військових. Операції проводили офіцери з військової частини 29155, зокрема і Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін, які здобули популярність після отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері, і в'їжджали в Європу за паспортами на ім'я Руслана Боширова і Олександра Петрова.
Гебрев, як стверджує Bellingcat, був одним із ключових постачальників боєприпасів для України. Компанія Гебрева ЕМСО в 2014-2015 роках поставила в Україну значну кількість боєприпасів калібрів від 120 до 152 мм.
При цьому сам Гебрев стверджував, що боєприпаси, які зберігалися на складі у Врбетіце, не призначалися для України. Як стало відомо Bellingcat, директор чеської компанії, яка керувала складом, на початку жовтня 2014 року написав Гебреву лист з вимогою до 15 жовтня вивезти закуплені ЕМСО боєприпаси. У компанії також підтвердили, що ці боєприпаси хотіли перекупити якісь треті особи - можливо, співробітники ГРУ. Гебрев, як випливає з листування, не збирався вивозити боєприпаси з чеського складу, а отже, не готував їх для передачі Україні. Однак у ГРУ, як вважають дослідники, цього могли не знати і вирішили підірвати боєприпаси. При цьому, цілком імовірно, планувався відкладений вибух - однак боєприпаси вибухнули вже 16 жовтня 2014 року, можливо, через дії співробітників складу (під час вибуху загинули дві людини). У грудні того ж року на складі у Врбетіце стався ще один вибух, обійшлося без жертв.
Bellingcat розповідає також подробиці спроби співробітників ГРУ вбити Гебрева навесні 2015 року. Деякі з офіцерів, які брали участь у ній, як стверджується, брали участь раніше і в операції в Чехії. Серед них і полковник Олексій Капінос, який, як стверджується, під дипломатичним прикриттям 25 квітня прилетів у Салоніки (Греція), однак зворотним рейсом із Салоніків не вилетів, повернувшись до Москви іншим шляхом. У Bellingcat поки не встановили, чи в'їжджав він у Болгарію. Імовірно, саме він міг доставити токсин, яким 28 квітня було отруєно Гебрева і двох його співробітників (всі вони вижили після отруєння). У Болгарії в цей час були й інші співробітники ГРУ.
У середині квітня нинішнього року влада Чехії заявила, що слідство дійшло висновку про причетність до вибухів у Врбетіце російських спецслужб. Чехія вислала з країни 18 співробітників посольства Росії в Празі, назвавши їх агентами ГРУ і СЗР. Коли пізніше Росія оголосила персонами нон грата 20 чеських дипломатів, Чехія вирішила зрівняти актуальний склад, оголосивши про вислання ще понад 60 працівників російської дипмісії в країні - це співробітники з дипломатичними паспортами, а також адміністративний і технічний персонал.
Москва називає звинувачення безпідставними, наголошуючи, що дії Праги завдають надзвичайної шкоди двостороннім відносинам. Москва заперечувала і твердження про причетність російських спецслужб до отруєння Гебрева.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
по факту не было.... должной охраны а это деньги и организация.... и чистка кадров
просто чистка а не потужни рехформы
Ти думаєш, що ти пишеш? Як ти почистиш кадри, коли недобір капітальний?
тельное количество просто пэтя не захотел портить себе карму и поиметь кучу персо
нальных врагов половина которых тупо агентура
https://www.radiosvoboda.org/a/29534591.html
1. 9 жовтня 2018 року. Ічня. Чернігівська область 2. 26 вересня 2017 року. Калинівка Вінницька область 3. 23 березня 2017 року. Балаклія Харківської області 4. 29 жовтня 2015 рік Сватове, Луганська область а пункт 5. 20 березня 2014 року. Кривий Ріг, Дніпропетровська область это
официально было не при пете но это должно было стать предупредительным выстрелом но...
не стало..... ваши коментарии в студию чисто по фактам без эмоций и фанатизма.....
конечно но интересная по своему........
а мы выражаем обеспокоенность..... или просто морозимся.........
Только утилизация этой помойки спасет мир....
Может их пригласить в Украину и разобраться со взрывами складов оружия в Украине ?
Как то Зе и ГРУ Украины странно молчат , когда Чехия, Словакия, Польша, Болгария возмущены ОДНИМ складом , а в Украине их вроде взорвали 5 штук
«Латвия, Эстония и Литва решили проявить солидарность с Чехией и выслать сотрудников посольства России "за их деятельность, несовместимую с их дипломатическимИсточник: https://censor.net/ru/n3261816»
ПОТОМУ , желание поговорить с ***** Ермак будет эксплуатировать ещё 3 года .
Вот ему явно надо спасаться от украинского народа в раше ( и жена у него россиянка )
Россотрудничество ?
Прага их всех выслала . А в Украине война . Но агентов раши больше чем граждан Украины
Русня НЕ шпионы
- они три-два-расы.
https://znaj.ua/images/2018/10/06/VJAZT0JFvW2CpCOPk3J2DQ3rcrI6YeemECWL5hO2.jpeg
https://twitter.com/shcherbininainn
Інна Щер
@shcherbininainn
·https://twitter.com/shcherbininainn/status/1386710552223887366 13 ч
ЕПІЧНЕ ВІДЕО !!! Маріуполь, 08 травня 2014 року, біля приміщення міської ради Маріуполя. Так наші хлопці захищали місто та Україну !!! Рішучість проявлена військовими зупиняла вату. Зверніть увагу на закадрові репліки ... навіть гидко їх коментувати.
https://twitter.com/i/status/1386710552223887366
https://twitter.com/jyrnalist
https://twitter.com/jyrnalist
https://twitter.com/jyrnalist
https://twitter.com/jyrnalist
Атипичный журналист
@jyrnalist
·https://twitter.com/jyrnalist/status/1386594527666900993 21 ч
Читаю истории эвакуированных из Чернобыльской Зоны. Что-то напоминает. Я тоже выехал из родного города на 3 дня и уже 8й год не могу вернуться. "Русский мир" - это как радиация. Невидим простым оком, но отравляет все вокруг на многие годы
совместить................
завезено танковыми гусеницами на камеру - пусть трепещут!!!
явно будет мало..........
Потом чтобы скрыть
Взорвали
Виновные конечно -- сержант
Не ищите вновных в стороне
Они тут посмотрите домики бывших
Армейцев