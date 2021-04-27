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Новини Боротьба з коронавірусом
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"Невід'ємні ризики": бразильський регулятор не дозволив ввезення в країну російської вакцини "Спутник V"

Національне агентство із санітарного нагляду Бразилії (Anvisa) не дозволило ввезення в країну російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це повідомляє Reuters.

Глави регіональних урядів просили схвалити поставки для боротьби з другою хвилею COVID-19.

Рада директорів Anvisa, що складається з п'яти осіб, одноголосно проголосувала проти. Рішення було ухвалено після того, як технічний підрозділ фармрегулятора заявив про "невід'ємні ризики", пославшись на відсутність інформації, яка гарантує безпеку, якість та ефективність препарату.

За словами представника Anvisa Густаво Мендеса, найбільшою проблемою є наявність у вакцині аденовірусу, який може розмножуватися, і це - "серйозний недолік". При цьому раніше в Центрі ім. Гамалії, який розробив препарат, заявили, що вектор аденовірусу, який є основою вакцини, не здатний розмножуватися.

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У січні Anvisa також відхилила запит на застосування російської вакцини в екстрених випадках. Як заявили в регуляторі, вона не відповідає державним критеріям. Проте в березні Міністерство охорони здоров'я Бразилії підписало контракт з Російським фондом прямих інвестицій (РФПІ) на поставку 10 млн доз вакцини "Спутник V".

Автор: 

Бразилія (278) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+10
- Чому все, що вироблене в Росії, не здатне якісно функціонувать?
- Тому, що воно в Росії робиться руками росіян...
- Так у всьому світі все руками робиться!
- Тут є особливість невелика - росіяни відрізняються від інших людей не тільки в генетичному плані - наявність додаткової хромосоми, але й у фізичному - у них руки не з плеч ростуть, а з жопи...
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27.04.2021 08:09
+5
А сколько рашка своих провакцинировала?

Или вакцинирует только кацапов, а другим своим нациям - геноцид ?
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27.04.2021 08:06
+5
И тут пинок под сраку!)
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27.04.2021 08:07
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А сколько рашка своих провакцинировала?

Или вакцинирует только кацапов, а другим своим нациям - геноцид ?
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27.04.2021 08:06 Відповісти
И тут пинок под сраку!)
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27.04.2021 08:07 Відповісти
Аденовірус розмножується і пацієнт поступово перетворюється в мавпокасаба.
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27.04.2021 08:07 Відповісти
- Чому все, що вироблене в Росії, не здатне якісно функціонувать?
- Тому, що воно в Росії робиться руками росіян...
- Так у всьому світі все руками робиться!
- Тут є особливість невелика - росіяни відрізняються від інших людей не тільки в генетичному плані - наявність додаткової хромосоми, але й у фізичному - у них руки не з плеч ростуть, а з жопи...
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27.04.2021 08:09 Відповісти
"-Чому все, що вироблене в Росії, не здатне якісно функціонувать?..."

Ось тут з вами не згідний, скульптура півня з гівна в Якутську функціонує!
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27.04.2021 15:21 Відповісти
Функціонує ЯК? Зерно клює, м"ясо з жиром нарощує, шкідників на городі клює? А стоять і купа гімна може, поки замерзла...
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27.04.2021 15:35 Відповісти
"Неотъемлемые риски"??? Что это за идиотская формулировка? Перевели так криво7
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27.04.2021 08:18 Відповісти
Да, тоже резануло. Скорее всего неприемлемые риски.... или чрезмерные ????
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27.04.2021 09:03 Відповісти
Мне неприемлемые больше нравится ))
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27.04.2021 12:12 Відповісти
"Невід'ємні ризики": бразильський регулятор не дозволив ввезення в країну російської вакцини "Спутник V" - Цензор.НЕТ 3419
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27.04.2021 08:34 Відповісти
Vot vsio poniatno s vakcinoj sputnik.Daze darom Brazilija ejio otkazalas.
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27.04.2021 08:41 Відповісти
расейская вакцина это "жигули " в мире вакцин.......
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27.04.2021 08:45 Відповісти
оказывается в Бразилии не только много диких обезьян но и много диких русофобов
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27.04.2021 08:51 Відповісти
Какой идиот называет спутник V вакциной ? Кем доказано что это вакцина ?
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27.04.2021 09:01 Відповісти
Так по такой же технологии вроде и Астра-зенека сделана?
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27.04.2021 09:40 Відповісти
И "жигули" были сделаны по той же технологии, что и "фиат". Более того - по одним и тем же чертежам!
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27.04.2021 11:11 Відповісти
Что пуйло-*****? Получил по мозгам от бразильцев за свою фуфловакцину-Спутник??
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27.04.2021 13:22 Відповісти
Москалі брешуть,це не новина.…
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27.04.2021 13:35 Відповісти
бразильцы - профаны. вектор не может размножиться.
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28.04.2021 05:40 Відповісти
 
 