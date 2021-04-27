"Невід'ємні ризики": бразильський регулятор не дозволив ввезення в країну російської вакцини "Спутник V"
Національне агентство із санітарного нагляду Бразилії (Anvisa) не дозволило ввезення в країну російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це повідомляє Reuters.
Глави регіональних урядів просили схвалити поставки для боротьби з другою хвилею COVID-19.
Рада директорів Anvisa, що складається з п'яти осіб, одноголосно проголосувала проти. Рішення було ухвалено після того, як технічний підрозділ фармрегулятора заявив про "невід'ємні ризики", пославшись на відсутність інформації, яка гарантує безпеку, якість та ефективність препарату.
За словами представника Anvisa Густаво Мендеса, найбільшою проблемою є наявність у вакцині аденовірусу, який може розмножуватися, і це - "серйозний недолік". При цьому раніше в Центрі ім. Гамалії, який розробив препарат, заявили, що вектор аденовірусу, який є основою вакцини, не здатний розмножуватися.
У січні Anvisa також відхилила запит на застосування російської вакцини в екстрених випадках. Як заявили в регуляторі, вона не відповідає державним критеріям. Проте в березні Міністерство охорони здоров'я Бразилії підписало контракт з Російським фондом прямих інвестицій (РФПІ) на поставку 10 млн доз вакцини "Спутник V".
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Или вакцинирует только кацапов, а другим своим нациям - геноцид ?
- Тому, що воно в Росії робиться руками росіян...
- Так у всьому світі все руками робиться!
- Тут є особливість невелика - росіяни відрізняються від інших людей не тільки в генетичному плані - наявність додаткової хромосоми, але й у фізичному - у них руки не з плеч ростуть, а з жопи...
Ось тут з вами не згідний, скульптура півня з гівна в Якутську функціонує!