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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 432 людини, зафіксовано 7915 нових випадків зараження, 17 391 особа видужала

В Україні за добу від COVID-19 померли 432 людини, зафіксовано 7915 нових випадків зараження, 17 391 особа видужала

Станом на вівторок, 27 квітня, в Україні виявлено 7915 нових випадків коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.

7915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 квітня 2021 року. Загалом від початку пандемії - 2 038 248 випадків коронавірусної хвороби.

Також за даними РНБО, за минулу добу 432 людини померли від COVID-19 (всього - 42 950), одужали за минулу добу - 17 391.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарні України заповнені пацієнтами з COVID-19 на 52%, - Степанов

В Україні станом на ранок 27 квітня хворіють на коронавірусну хворобу 398 469 осіб, що на 9908 менше, ніж добою раніше.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (869), Полтавській (651), Донецькій (588) та Одеській (580) областях.

Пізніше в МОЗ додали, що за минулу добу захворіли 336 дітей і 202 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 1650 осіб.

В Україні за добу від COVID-19 померли 432 людини, зафіксовано 7915 нових випадків зараження, 17 391 особа видужала 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 432 людини, зафіксовано 7915 нових випадків зараження, 17 391 особа видужала 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 432 людини, зафіксовано 7915 нових випадків зараження, 17 391 особа видужала 03
В Україні за добу від COVID-19 померли 432 людини, зафіксовано 7915 нових випадків зараження, 17 391 особа видужала 04
В Україні за добу від COVID-19 померли 432 людини, зафіксовано 7915 нових випадків зараження, 17 391 особа видужала 05
В Україні за добу від COVID-19 померли 432 людини, зафіксовано 7915 нових випадків зараження, 17 391 особа видужала 06

Автор: 

карантин (18172) РНБО (2278) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Во сказочники. Количество смертей как вкопанное стоит, а выявленных рисуют в три раза меньше
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27.04.2021 08:16
+3
Зелені шулера, як і все в них (Ківи, Шкарлети, Стебанови)! Смертність біля 500, а нарахували втричі менше нових хворих. Всі знайомі поруч хворіють, в лікарню потрапити можна лише за взятку чи гарне знайомство, вакцинацію зупинили бо не закупили вакцини. Сором та ганьба!
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27.04.2021 08:29
+2
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 432 человека, зафиксированы 7 915 новых случаев заражения, 17 391 человек - выздоровел - Цензор.НЕТ 6658
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27.04.2021 08:18
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Во сказочники. Количество смертей как вкопанное стоит, а выявленных рисуют в три раза меньше
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27.04.2021 08:16 Відповісти
...выходные закончились - начались будни!!!) ...а то обычно в субботу постоянное враньё - "наблюдается резкое уменьшение , выходим на плато ...., может быть, когда - нибудь..., достали уже брехать, Степанова на кол!!!))
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27.04.2021 08:59 Відповісти
..а ещё обещают в мае "индийский мутант!!)) ...кароче, похоже дальше грядки хх ер куда уйдёшь , зато здоровый!!!)
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27.04.2021 09:03 Відповісти
Это просто бубочка в Шабат молится, вот по субботам и меньше умирает.
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27.04.2021 09:37 Відповісти
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27.04.2021 10:12 Відповісти
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 432 человека, зафиксированы 7 915 новых случаев заражения, 17 391 человек - выздоровел - Цензор.НЕТ 6658
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27.04.2021 08:18 Відповісти
Дайте ему еще 100 дней лет!
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27.04.2021 10:37 Відповісти
Зелені шулера, як і все в них (Ківи, Шкарлети, Стебанови)! Смертність біля 500, а нарахували втричі менше нових хворих. Всі знайомі поруч хворіють, в лікарню потрапити можна лише за взятку чи гарне знайомство, вакцинацію зупинили бо не закупили вакцини. Сором та ганьба!
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27.04.2021 08:29 Відповісти
Так всё-таки не дурантин? Отож...
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27.04.2021 09:44 Відповісти
здійснено тестувань за добу - 72 239 (зокрема методом ПЛР - 35 761, методом ІФА - 15 133 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 21 345). раніше робили по 130 000 тестів
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27.04.2021 08:35 Відповісти
 
 