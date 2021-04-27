В Україні за добу від COVID-19 померли 432 людини, зафіксовано 7915 нових випадків зараження, 17 391 особа видужала
Станом на вівторок, 27 квітня, в Україні виявлено 7915 нових випадків коронавірусу COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.
7915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 квітня 2021 року. Загалом від початку пандемії - 2 038 248 випадків коронавірусної хвороби.
Також за даними РНБО, за минулу добу 432 людини померли від COVID-19 (всього - 42 950), одужали за минулу добу - 17 391.
В Україні станом на ранок 27 квітня хворіють на коронавірусну хворобу 398 469 осіб, що на 9908 менше, ніж добою раніше.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (869), Полтавській (651), Донецькій (588) та Одеській (580) областях.
Пізніше в МОЗ додали, що за минулу добу захворіли 336 дітей і 202 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 1650 осіб.
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