Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу найманці РФ 9 разів зривали "тишу", - штаб ОС

Минулої доби, 26 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Зокрема, ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру і гранатометів різних систем поблизу Водяного.

З мінометів 82-мм калібру окупанти здійснили обстріл у напрямку селища Гнутове, а біля населеного пункту Світлодарськ – ще й з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Павлополя противник двічі відкривав вогонь по українських позиціях, застосувавши гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

У передмісті Авдіївки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Зайцеве ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок ворожого вогню один український захисник зазнав осколкового поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російсько-окупаційні війська обстріляли цивільні об'єкти Водяного з мінометів, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

У штабі повідомили, що на дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території.

Станом на 7:00 ранку 27 квітня зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Так, біля Водяного російські окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-мм калібру.

Неподалік населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Талаківки – зі станкових протитанкових гранатометів.

"Бойових втрат серед наших захисників немає.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.