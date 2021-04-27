УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7004 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 258 7

Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу найманці РФ 9 разів зривали "тишу", - штаб ОС

Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу найманці РФ 9 разів зривали

Минулої доби, 26 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Зокрема, ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру і гранатометів різних систем поблизу Водяного.

З мінометів 82-мм калібру окупанти здійснили обстріл у напрямку селища Гнутове, а біля населеного пункту Світлодарськ – ще й з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Павлополя противник двічі відкривав вогонь по українських позиціях, застосувавши гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

У передмісті Авдіївки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Зайцеве ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок ворожого вогню один український захисник зазнав осколкового поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російсько-окупаційні війська обстріляли цивільні об'єкти Водяного з мінометів, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

У штабі повідомили, що на дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території.

Станом на 7:00 ранку 27 квітня зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Так, біля Водяного російські окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-мм калібру.

Неподалік населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Талаківки – зі станкових протитанкових гранатометів.

"Бойових втрат серед наших захисників немає.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу найманці РФ 9 разів зривали тишу, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (28196) поранення (2793) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Найшвидшого одужання!
Горіть у пеклі москалі !!!
показати весь коментар
27.04.2021 08:23 Відповісти
Щось маловато чморили хохлів кацапи під час "всеосяжного перемир'я" перед "повним всеосяжним перемир'ям" - проголрсували за зеленого кондома - той жеріть та не обляпайтесь.
показати весь коментар
27.04.2021 08:28 Відповісти
То таке пробне перемяр'я від Зелі - "перестати стріляти". Він вже зі своїм начальником Єрмаком пнуться до пуйла підписати ще одне "Великоднє перемир'я", пуйло поставить вимоги, щоб наші військові і не сміли не тільки стріляти, а і в бік ворога дивитися.
показати весь коментар
27.04.2021 08:45 Відповісти
Таке збудження "санкціями" відбувається тільки на цензорі. Вчора російський "опозиціонер" Гудков на УкрЛайф сказав, що санкції немають ніякої дії на економіку РФ. Вони точкові, просто РФ не може будувати суперджети та інші девайси які вимагають покупки воєнних або технологій подвійного призначення. І на цьому все.
показати весь коментар
27.04.2021 08:48 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі, від такого "вазеленсього перемир'я".
показати весь коментар
27.04.2021 10:10 Відповісти
https://www.5.ua/********/poroshenko-zaklykaie-pidtrymaty-chlenstvo-ukrainy-v-nato-ta-vvesty-myrotvorchu-misiiu-oon-na-donbas-the-washington-times-243057.html Порошенко в інтерв'ю впливовому політичному оглядачу, колишньому заступнику міністра оборони в адміністрації Буша Джеду Баббіну в публікації видання https://www.washingtontimes.com/news/2021/apr/22/putins-ukraine-blackmail/ The Washington Times .закликає прийняти заявку України на членство в НАТО та ввести миротворців ООН на Донбас.
"Путін через військову ескалацію хоче нав'язати такі "мирні умови", у рамках яких Україна здасть ще одну частину своєї території. Цією ескалацією Путін прагне надихнути колективний Захід тиснути на Україну з метою уникнення великого військового конфлікту. Путін хоче від Заходу політики умиротворення та поступок щодо України", - цитує Петра Порошенка впливове американське видання у публікації "Путінський шантаж Україною".
"Порошенко зазначив, що це "надзвичайно небезпечний час": "щодня до українських кордонів прибувають нові ешелони регулярних російських військових сил - війська, танки, вертольоти, артилерійські системи… Кремль розміщує на українському фронті найновішу та ************ військову техніку", - йдеться у статті.
"Порошенко вважає, що найкраще подолати кризу можна двома шляхами. По-перше, прийняти заявку України на членство в НАТО. По-друге, Байден має відверто закликати до запровадження миротворчої операції ООН на Донбасі, яка може перешкодити Росії захопити нові українські території", - зазначає автор.
У публікації також зазначають, що Порошенко закликав збільшити військову підтримку України та поставки летальної зброї зі США.
показати весь коментар
27.04.2021 10:25 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу найманці РФ 9 разів зривали "тишу", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5106
показати весь коментар
27.04.2021 10:27 Відповісти
 
 