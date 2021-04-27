Пандемія COVID-19: кількість захворілих у світі перевищила 148,4 млн, померли - 3,1 млн. Лише за добу жертвами хвороби стали 10,7 тис. осіб
Станом на ранок 27 квітня у світі зареєстрували 672 914 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID -19. Померли за добу - 10 767 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 148 497 686 випадків інфікування, з них 672 914 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 133 860 осіб, з них 10 767 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 126,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 21-шу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 8-му, за летальними випадками - 12-ту і 4-ту позиції відповідно.
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