Держсекретар США Блінкен у травні відвідає Україну для обговорення можливої зустрічі Байдена із Зеленським, - CNN
Держсекретар США Ентоні Блінкен може приїхати в Україну вже в травні поточного року. В межах його візиту до Києва обговорюватиметься можлива зустріч президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це телеканалу CNN заявило джерело в українському уряді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Повідомляється, що Блінкена відправлять в Україну до зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.
"Візит Блінкена в Україну може послабити занепокоєння європейської країни з приводу можливої зустрічі Байдена і Путіна цього літа", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, той факт, що адміністрація Байдена направить в Україну свого найбільш високопоставленого дипломата дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує цю східноєвропейську країну і цінує її як союзника.
"Візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена і Зеленського, поки президент США буде в Європі цього літа", - повідомило CNN джерело в уряді України.
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Спасают Украину всеми возможными способами, даже преодолевая брезгливость и презрение к этой мерзкой твари.
"Путін через військову ескалацію хоче нав'язати такі "мирні умови", у рамках яких Україна здасть ще одну частину своєї території. Цією ескалацією Путін прагне надихнути колективний Захід тиснути на Україну з метою уникнення великого військового конфлікту. Путін хоче від Заходу політики умиротворення та поступок щодо України", - цитує Петра Порошенка впливове американське видання у публікації "Путінський шантаж Україною".
"Порошенко зазначив, що це "надзвичайно небезпечний час": "щодня до українських кордонів прибувають нові ешелони регулярних російських військових сил - війська, танки, вертольоти, артилерійські системи… Кремль розміщує на українському фронті найновішу та ************ військову техніку", - йдеться у статті.
"Порошенко вважає, що найкраще подолати кризу можна двома шляхами. По-перше, прийняти заявку України на членство в НАТО. По-друге, Байден має відверто закликати до запровадження миротворчої операції ООН на Донбасі, яка може перешкодити Росії захопити нові українські території", - зазначає автор.
У публікації також зазначають, що Порошенко закликав збільшити військову підтримку України та поставки летальної зброї зі США.