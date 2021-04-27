Держсекретар США Блінкен у травні відвідає Україну для обговорення можливої ​​зустрічі Байдена із Зеленським, - CNN

Держсекретар США Ентоні Блінкен може приїхати в Україну вже в травні поточного року. В межах його візиту до Києва обговорюватиметься можлива зустріч президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це телеканалу CNN заявило джерело в українському уряді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що Блінкена відправлять в Україну до зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.

"Візит Блінкена в Україну може послабити занепокоєння європейської країни з приводу можливої зустрічі Байдена і Путіна цього літа", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, той факт, що адміністрація Байдена направить в Україну свого найбільш високопоставленого дипломата дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує цю східноєвропейську країну і цінує її як союзника.

"Візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена і Зеленського, поки президент США буде в Європі цього літа", - повідомило CNN джерело в уряді України.

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