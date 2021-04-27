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Новини
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Держсекретар США Блінкен у травні відвідає Україну для обговорення можливої ​​зустрічі Байдена із Зеленським, - CNN

Держсекретар США Блінкен у травні відвідає Україну для обговорення можливої ​​зустрічі Байдена із Зеленським, - CNN

Держсекретар США Ентоні Блінкен може приїхати в Україну вже в травні поточного року. В межах його візиту до Києва обговорюватиметься можлива зустріч президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це телеканалу CNN заявило джерело в українському уряді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що Блінкена відправлять в Україну до зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.

"Візит Блінкена в Україну може послабити занепокоєння європейської країни з приводу можливої зустрічі Байдена і Путіна цього літа", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, той факт, що адміністрація Байдена направить в Україну свого найбільш високопоставленого дипломата дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує цю східноєвропейську країну і цінує її як союзника.

"Візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена і Зеленського, поки президент США буде в Європі цього літа", - повідомило CNN джерело в уряді України.

Також читайте: Боррель і Блінкен обговорили події в Україні та висловили стурбованість діями РФ

Автор: 

Байден (2883) візит (1573) США (22473) Блінкен (1156)


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Топ коментарі
+5
Зустріч Байдена з Пустим Місцем.... Навіщо...?
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27.04.2021 08:54
+5
О чем Байдену говорить с тупым ватным клоуном Каломойши??
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27.04.2021 08:59
+2
Саплай менеджер дЕрьмак,срочно закупай ваЗЕлин и памперсы для Говнобородько Вавы Янелоховича.
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27.04.2021 08:48
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Саплай менеджер дЕрьмак,срочно закупай ваЗЕлин и памперсы для Говнобородько Вавы Янелоховича.
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27.04.2021 08:48 Відповісти
Пусть организуют военную базу для американских солдат . ( это же не НАТО , а просто дружба Госсекретарь США Блинкен в мае посетит Украину для обсуждения возможной встречи Байдена с Зеленским, - CNN - Цензор.НЕТ 8926Госсекретарь США Блинкен в мае посетит Украину для обсуждения возможной встречи Байдена с Зеленским, - CNN - Цензор.НЕТ 8926😀😀😀)
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27.04.2021 08:52 Відповісти
Зустріч Байдена з Пустим Місцем.... Навіщо...?
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27.04.2021 08:54 Відповісти
Ні, трохи не так: зустріч двох порожніх місць. А взагалі-то, мабуть жо байдену терміново приспічіло синка-наркомана знову в бурізму пристроїти на нєхілу зарплату.
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27.04.2021 13:36 Відповісти
О чем Байдену говорить с тупым ватным клоуном Каломойши??
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27.04.2021 08:59 Відповісти
Обсудить условия отставки к примеру.
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27.04.2021 10:29 Відповісти
Буде розмова тупого з неповносправним клієнтом дому престарілих.
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27.04.2021 13:36 Відповісти
Пишите правильно: не обсудить возможность встречи, а выдвинуть Бубочке условия для возможной встречи.
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27.04.2021 09:04 Відповісти
Спасибо США!!!
Спасают Украину всеми возможными способами, даже преодолевая брезгливость и презрение к этой мерзкой твари.
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27.04.2021 09:08 Відповісти
Держсекретар США Блінкен у травні відвідає Україну для обговорення можливої ​​зустрічі Байдена із Зеленським, - CNN - Цензор.НЕТ 8579
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27.04.2021 09:19 Відповісти
Об Украине надо думать, а не о Зеленском!
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27.04.2021 09:35 Відповісти
приедет взрослый дядя и объяснит минЬетчикам как наджо жить.
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27.04.2021 09:40 Відповісти
Как раз можно через Блинкена передать Байдена повестку))
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27.04.2021 09:47 Відповісти
Ставлю лайк. Сподіваюсь, що Байден поставить на місце клепу 43-річному підстаркуваттому мАльчіку.
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27.04.2021 10:13 Відповісти
https://www.5.ua/********/poroshenko-zaklykaie-pidtrymaty-chlenstvo-ukrainy-v-nato-ta-vvesty-myrotvorchu-misiiu-oon-na-donbas-the-washington-times-243057.html Порошенко в інтерв'ю впливовому політичному оглядачу, колишньому заступнику міністра оборони в адміністрації Буша Джеду Баббіну в публікації видання https://www.washingtontimes.com/news/2021/apr/22/putins-ukraine-blackmail/ The Washington Times .закликає прийняти заявку України на членство в НАТО та ввести миротворців ООН на Донбас.

"Путін через військову ескалацію хоче нав'язати такі "мирні умови", у рамках яких Україна здасть ще одну частину своєї території. Цією ескалацією Путін прагне надихнути колективний Захід тиснути на Україну з метою уникнення великого військового конфлікту. Путін хоче від Заходу політики умиротворення та поступок щодо України", - цитує Петра Порошенка впливове американське видання у публікації "Путінський шантаж Україною".

"Порошенко зазначив, що це "надзвичайно небезпечний час": "щодня до українських кордонів прибувають нові ешелони регулярних російських військових сил - війська, танки, вертольоти, артилерійські системи… Кремль розміщує на українському фронті найновішу та ************ військову техніку", - йдеться у статті.
"Порошенко вважає, що найкраще подолати кризу можна двома шляхами. По-перше, прийняти заявку України на членство в НАТО. По-друге, Байден має відверто закликати до запровадження миротворчої операції ООН на Донбасі, яка може перешкодити Росії захопити нові українські території", - зазначає автор.
У публікації також зазначають, що Порошенко закликав збільшити військову підтримку України та поставки летальної зброї зі США.
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27.04.2021 10:25 Відповісти
Очень вряд ли он приедет. Очень вряд ли. Аккуратнее с источниками, пжлуйста. Источники они ведь разные: одни лечат своей чистотой и прозрачностью, другие - уринотерапией. Важно не перепутать
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27.04.2021 12:42 Відповісти
Не вряд лі, а точно не приїде. Може остаточно зламатися в дорозі. Абу з трапу гепнеться.
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27.04.2021 13:38 Відповісти
 
 