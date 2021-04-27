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Лишень одна таблетка: Pfizer тестує ліки від COVID-19, які можуть бути доступні вже цього року

Лишень одна таблетка: Pfizer тестує ліки від COVID-19, які можуть бути доступні вже цього року

Фармацевтична компанія Pfizer (США) тестує ліки від COVID-19 у вигляді однієї таблетки. І якщо всі дослідження пройдуть позитивно, то препарат може бути доступний для застосування в поточному році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

Препарат під назвою PF-07321332 зараз проходить першу фазу клінічних випробувань на дорослих людях.

Препарат впливає на основну протеазу SARS-CoV-2, вірусу, що викликає COVID-19. І, таким чином, ліки запобігають розмноженню вірусу в організмі.

Головний науковий співробітник Pfizer Мікаель Долстен заявив, що таблетку можна прописати "за перших ознак інфекції". Для цього не потрібна невідкладна медична допомога або госпіталізація.

Читайте також: Новий препарат проти COVID-19 проходить клінічні дослідження в Туреччині

Зазначається, що інгібітори протеази нині використовуються для лікування ВІЛ у всьому світі.

Автор: 

карантин (18172) ліки (1312) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+28


Всего одна таблетка: Pfizer тестирует лекарство от COVID-19, которое может быть доступно уже в этом году - Цензор.НЕТ 6069
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27.04.2021 09:01
+13
Синя у Пфайзера вже є))

Всего одна таблетка: Pfizer тестирует лекарство от COVID-19, которое может быть доступно уже в этом году - Цензор.НЕТ 4066
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27.04.2021 09:09
+9
Точно не зелена.
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27.04.2021 09:06
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Всего одна таблетка: Pfizer тестирует лекарство от COVID-19, которое может быть доступно уже в этом году - Цензор.НЕТ 6069
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27.04.2021 09:01 Відповісти
зашел запостить а тут уже...
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27.04.2021 09:08 Відповісти
Красная или синяя?
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27.04.2021 09:03 Відповісти
Точно не зелена.
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27.04.2021 09:06 Відповісти
Синя у Пфайзера вже є))

Всего одна таблетка: Pfizer тестирует лекарство от COVID-19, которое может быть доступно уже в этом году - Цензор.НЕТ 4066
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27.04.2021 09:09 Відповісти
обе.
https://www.youtube.com/watch?v=AV4RPcjn6cg
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27.04.2021 11:04 Відповісти
"Какая разница" (с) Клоуны никаких не закупят, ни красных ни синих, ни белых!!!
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27.04.2021 12:25 Відповісти
Скільки тищ вона коштуватиме?
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27.04.2021 09:07 Відповісти
Наконец - то будет именно ЛЕКАРСТВО .
Удачи разработчикам !
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27.04.2021 09:14 Відповісти
Степанов ,снова не опаздывай ,контракт и предоплата без промедления !
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27.04.2021 09:17 Відповісти
после слова "Стапанов" все стало ясно...

примерно как ясно становится после слова "зелупенский".
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27.04.2021 09:24 Відповісти
Пока эта таблетка выйдет в прокат - будет уже другой министр.
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27.04.2021 09:58 Відповісти
Це для білих людей.
Ми-десь біля Зімбабве.
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27.04.2021 09:51 Відповісти
Доки зебіл закупить вакцину воїна вже буде нікому не потрібна.
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27.04.2021 09:19 Відповісти
Спочатку на зебілах провірити!
Доцент ківа - намбір ван, а далі по списку, починати з припіздєнта!
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27.04.2021 09:27 Відповісти
Вот и прояснилось - сначала получите вирус, дальше, кто будет себя хорошо вести, получит волшебную таблэтку!
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27.04.2021 09:48 Відповісти
Ja-ja! Naturlich!
Давай, розказуй про чіп.
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27.04.2021 09:56 Відповісти
Ты можешь и дальше свято верить, что ковид пошёл из-за того, что какой-то китаец съел непрожаренную летучую мышь!
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27.04.2021 11:22 Відповісти
Когда об этом услышит Зеленский, он пообещает к 22г. обеспечить каждого украинца пачкой таких таблеток и бутылкой Боржоми, чтобы запить.
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27.04.2021 09:48 Відповісти
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27.04.2021 10:57 Відповісти
Яка чудова нагода для зелених, щоб знову обіср@тися. Ну і грошенят напиляти.
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27.04.2021 10:00 Відповісти
Зайшла посміятися з антиковідників, а вони ще сплять.

Довбогризи без «намордників», ви де? Тут Біл Гейтс для вас таблетку з чіпом готує, буде рахувати баранів для глобалістів.
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27.04.2021 11:05 Відповісти
Антиковидунам по секрету сообщаю. Таблетку создают потому что новый, улучшенный чип от Билл Гейтса не проходит в иглу шприца.
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27.04.2021 11:08 Відповісти
..так для них таблетка в виде свечи... для места...чем они думают..))
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27.04.2021 13:47 Відповісти
От одной таблетка вирус погибает вместе с печенью.
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27.04.2021 11:38 Відповісти
Обязательно все получится) Одна таблетка от всех болезней)
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19.05.2021 17:35 Відповісти
ждем)
https://www.tabletki.info/ua
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19.05.2021 17:37 Відповісти
 
 