Лишень одна таблетка: Pfizer тестує ліки від COVID-19, які можуть бути доступні вже цього року

Фармацевтична компанія Pfizer (США) тестує ліки від COVID-19 у вигляді однієї таблетки. І якщо всі дослідження пройдуть позитивно, то препарат може бути доступний для застосування в поточному році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

Препарат під назвою PF-07321332 зараз проходить першу фазу клінічних випробувань на дорослих людях.

Препарат впливає на основну протеазу SARS-CoV-2, вірусу, що викликає COVID-19. І, таким чином, ліки запобігають розмноженню вірусу в організмі.

Головний науковий співробітник Pfizer Мікаель Долстен заявив, що таблетку можна прописати "за перших ознак інфекції". Для цього не потрібна невідкладна медична допомога або госпіталізація.

Читайте також: Новий препарат проти COVID-19 проходить клінічні дослідження в Туреччині

Зазначається, що інгібітори протеази нині використовуються для лікування ВІЛ у всьому світі.