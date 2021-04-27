Лишень одна таблетка: Pfizer тестує ліки від COVID-19, які можуть бути доступні вже цього року
Фармацевтична компанія Pfizer (США) тестує ліки від COVID-19 у вигляді однієї таблетки. І якщо всі дослідження пройдуть позитивно, то препарат може бути доступний для застосування в поточному році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".
Препарат під назвою PF-07321332 зараз проходить першу фазу клінічних випробувань на дорослих людях.
Препарат впливає на основну протеазу SARS-CoV-2, вірусу, що викликає COVID-19. І, таким чином, ліки запобігають розмноженню вірусу в організмі.
Головний науковий співробітник Pfizer Мікаель Долстен заявив, що таблетку можна прописати "за перших ознак інфекції". Для цього не потрібна невідкладна медична допомога або госпіталізація.
Зазначається, що інгібітори протеази нині використовуються для лікування ВІЛ у всьому світі.
Будь ласка, зачекайте...
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Удачи разработчикам !
примерно как ясно становится после слова "зелупенский".
Ми-десь біля Зімбабве.
Доцент ківа - намбір ван, а далі по списку, починати з припіздєнта!
Давай, розказуй про чіп.
Довбогризи без «намордників», ви де? Тут Біл Гейтс для вас таблетку з чіпом готує, буде рахувати баранів для глобалістів.
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