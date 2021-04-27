1 702 6
Наступним регіоном, який перейде в "жовту" зону, буде Київ: немає перевищень за всіма показниками, - Степанов
Київ незабаром переведуть із "червоної" в "жовту" зону епіднебезпеки.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наступним регіоном, який переведуть на "жовтий" рівень, буде Київ. За всіма показниками місто продемонструвало, що немає перевищень. Ми вже звернулися до комісії з ТЕБ та НС, щоб провести засідання і вивести Київ із "червоного" рівня епіднебезпеки", - сказав він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Стебанов просто крут - просто не попадается на улице людям
Ковидные покойники по ночам не приходят еще??
Був у Михайлівському Соборі 24.04 - 80% прихожан без масок, священники без масок, людина цілує ікону, після неї скло не дезинфікують, і через кілька секунд ікону цілує наступна людина.
Якщо 02.05 спецрежиму у транспорті не буде, то до церков піде натовп людей, більшість з яких буде без масок. Це спричинить новий сплеск поширення короновірусної інфекції!