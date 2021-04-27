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Новини Коронавірус і карантин
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Наступним регіоном, який перейде в "жовту" зону, буде Київ: немає перевищень за всіма показниками, - Степанов

Наступним регіоном, який перейде в

Київ незабаром переведуть із "червоної" в "жовту" зону епіднебезпеки.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наступним регіоном, який переведуть на "жовтий" рівень, буде Київ. За всіма показниками місто продемонструвало, що немає перевищень. Ми вже звернулися до комісії з ТЕБ та НС, щоб провести засідання і вивести Київ із "червоного" рівня епіднебезпеки", - сказав він.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19408) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) локдаун (339)


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Бокс дал подзатылника по лысине и вот - даже Антиколорадос смможет вздохнуть спокойно.
Стебанов просто крут - просто не попадается на улице людям
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27.04.2021 09:18 Відповісти
Степанов ты мразь!!!
Ковидные покойники по ночам не приходят еще??
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27.04.2021 09:24 Відповісти
Прошу не відміняти режим спец_перепусток у міському транспорті Києва щонайменше до 05.05.2021!
Був у Михайлівському Соборі 24.04 - 80% прихожан без масок, священники без масок, людина цілує ікону, після неї скло не дезинфікують, і через кілька секунд ікону цілує наступна людина.
Якщо 02.05 спецрежиму у транспорті не буде, то до церков піде натовп людей, більшість з яких буде без масок. Це спричинить новий сплеск поширення короновірусної інфекції!
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27.04.2021 09:33 Відповісти
Если ты - киевлянин, то наверное в курсе, что в маршрутках пропуска не требуют.
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27.04.2021 09:47 Відповісти
Так, киянин. Їзду на роботу тролейбусом
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27.04.2021 09:51 Відповісти
погибших, списывают на выходных, ради статистики?
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27.04.2021 11:25 Відповісти
 
 