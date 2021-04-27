Наступним регіоном, який перейде в "жовту" зону, буде Київ: немає перевищень за всіма показниками, - Степанов

Київ незабаром переведуть із "червоної" в "жовту" зону епіднебезпеки.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наступним регіоном, який переведуть на "жовтий" рівень, буде Київ. За всіма показниками місто продемонструвало, що немає перевищень. Ми вже звернулися до комісії з ТЕБ та НС, щоб провести засідання і вивести Київ із "червоного" рівня епіднебезпеки", - сказав він.

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