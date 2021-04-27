Київ ще не готовий перейти в "жовту" зону карантину, буде "помаранчева", - Рубан

Найближчим часом Київ може вийти з "червоної" зони карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.

"У нас показники по Києву стабілізувалися, йде на зниження за всіма параметрами, визначеними МОЗ. Київ може цього тижня вийти з червоної зони. Що стосується Великодня, сьогодні проводяться Держпродспоживслужбою спільно з КМДА консультації з усіма конфесіями щодо проведення свята. Дійсно, у нас були фактично тренування на Вербну неділю, і ми побачили недотримання протиепідемічних заходів – скупчення людей, недотримання дистанції, відсутність масок. Тому від сьогодні ми посилили контрольний режим за цими закладами. І щодня проводитиметься контроль з метою відпрацювання всіх протиепідемічних заходів", - розповів чиновник.

Водночас, за словами Рубана, в Києві багато порушень карантину.

"Київ ще не буде готовий перейти до жовтої зони. У нас буде помаранчева зона. Що стосується суб’єктів господарювання – ресторанів, транспорту, то щодня складається понад сотня штрафів на 34 тис. грн, закриваються суб’єкти господарювання. Люди свідомо не виконують обмежувальні заходи", - додав глава столичної Держпродспоживслужби.

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Нагадаємо, на "жовтому" рівні забороняється:

- перебування в громадських місцях, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту (респіраторів або масок);

- перебування на вулиці без документів, що засвідчують особу;

- самовільно залишати місце самоізоляції, обсервації;

- перетин іноземцем кордону, КПВВ без страхового поліса, що покриває випадок COVID-19;

- проведення масових заходів, робота кінотеатрів, театрів при завантаженні залу понад 50%;

- перевезення пасажирів у громадському транспорті більше, ніж сидячих місць;

- проведення дискотек, робота нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля;

- робота громадського харчування з 00:00 до 07:00, крім адресної доставки і замовлень навинос, розміщення відвідувачів на відстані менше 2 м і більше чотирьох осіб за столом, без урахування дітей до 18 років;

- діяльність суб'єктів господарювання, які не забезпечили маркування щодо дотримання дистанції, не забезпечили персонал ЗІЗ, обслуговують покупців без ЗІЗ;

- діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ, що надають соцпослуги і послуги з реабілітації;

- відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% персоналу і здобувачів освіти, проведення в закладах освіти заходів за участю більше однієї групи або класу;

- проведення медзакладами планових госпіталізацій;

- відвідування сторонніми пунктів тимчасового перебування іноземців, установ соцзахисту.

На "помаранчевому" рівні місцеві органи самоврядування можуть запроваджувати додаткові обмеження. "Помаранчевий" рівень карантину не передбачає посилення карантину, але "сигналізує про потенційну небезпеку - наближення до "червоного" рівня.