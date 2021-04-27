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Новини Коронавірус і карантин
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Київ ще не готовий перейти в "жовту" зону карантину, буде "помаранчева", - Рубан

Київ ще не готовий перейти в

Найближчим часом Київ може вийти з "червоної" зони карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.

"У нас показники по Києву стабілізувалися, йде на зниження за всіма параметрами, визначеними МОЗ. Київ може цього тижня вийти з червоної зони. Що стосується Великодня, сьогодні проводяться Держпродспоживслужбою спільно з КМДА консультації з усіма конфесіями щодо проведення свята. Дійсно, у нас були фактично тренування на Вербну неділю, і ми побачили недотримання протиепідемічних заходів – скупчення людей, недотримання дистанції, відсутність масок. Тому від сьогодні ми посилили контрольний режим за цими закладами. І щодня проводитиметься контроль з метою відпрацювання всіх протиепідемічних заходів", - розповів чиновник.

Водночас, за словами Рубана, в Києві багато порушень карантину.

"Київ ще не буде готовий перейти до жовтої зони. У нас буде помаранчева зона. Що стосується суб’єктів господарювання – ресторанів, транспорту, то щодня складається понад сотня штрафів на 34 тис. грн, закриваються суб’єкти господарювання. Люди свідомо не виконують обмежувальні заходи", - додав глава столичної Держпродспоживслужби.

Також читайте: В Україну до кінця травня прийде "індійський" штам коронавірусу, - Рубан

Нагадаємо, на "жовтому" рівні забороняється:

- перебування в громадських місцях, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту (респіраторів або масок);
- перебування на вулиці без документів, що засвідчують особу;
- самовільно залишати місце самоізоляції, обсервації;
- перетин іноземцем кордону, КПВВ без страхового поліса, що покриває випадок COVID-19;
- проведення масових заходів, робота кінотеатрів, театрів при завантаженні залу понад 50%;
- перевезення пасажирів у громадському транспорті більше, ніж сидячих місць;
- проведення дискотек, робота нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля;
- робота громадського харчування з 00:00 до 07:00, крім адресної доставки і замовлень навинос, розміщення відвідувачів на відстані менше 2 м і більше чотирьох осіб за столом, без урахування дітей до 18 років;
- діяльність суб'єктів господарювання, які не забезпечили маркування щодо дотримання дистанції, не забезпечили персонал ЗІЗ, обслуговують покупців без ЗІЗ;
- діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ, що надають соцпослуги і послуги з реабілітації;
- відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% персоналу і здобувачів освіти, проведення в закладах освіти заходів за участю більше однієї групи або класу;
- проведення медзакладами планових госпіталізацій;
- відвідування сторонніми пунктів тимчасового перебування іноземців, установ соцзахисту.

На "помаранчевому" рівні місцеві органи самоврядування можуть запроваджувати додаткові обмеження. "Помаранчевий" рівень карантину не передбачає посилення карантину, але "сигналізує про потенційну небезпеку - наближення до "червоного" рівня.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19408) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Мене щось від лісапєтів відвернуло два роки назад, завдяки ************** криворогому.
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27.04.2021 09:30
+3
Лісапет в поміч. Мона з моторчиком.
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27.04.2021 09:25
+3
Головне, школярів не випускайте в класи: знову будуть натовпи в транспорті, перезаражають один одного в тісних школах, а потім понесуть ковід до бубусь та дідусів влітку. Це буде дуже тупа ідея відновити навчання учнів та студентів. Вже декілька тижнів нічого не змінять.
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27.04.2021 09:31
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что насчет транспорта?
бо после Пасхи уже и на работу пора...
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27.04.2021 09:22 Відповісти
Лісапет в поміч. Мона з моторчиком.
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27.04.2021 09:25 Відповісти
Мене щось від лісапєтів відвернуло два роки назад, завдяки ************** криворогому.
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27.04.2021 09:30 Відповісти
це тому що ви без булави їздили у буем по ройялю не можете
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27.04.2021 09:49 Відповісти
Ага.
С Дарницы на Теремки...
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27.04.2021 09:35 Відповісти
Головне, школярів не випускайте в класи: знову будуть натовпи в транспорті, перезаражають один одного в тісних школах, а потім понесуть ковід до бубусь та дідусів влітку. Це буде дуже тупа ідея відновити навчання учнів та студентів. Вже декілька тижнів нічого не змінять.
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27.04.2021 09:31 Відповісти
Да еще скажите, что пенсионерам надо раздать корткостволы, чтобы расстреливать ненавистных виновников эпидемии школьников и детей в садиках. Уже год эпидемии можно в трех информационных соснах разобраться и понять, что дети не являюяются триггером, двигателем эпидемии.
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27.04.2021 10:12 Відповісти
Прошу не скасовувати режим спец_перепусток у міському транспорті Києва щонайменще до 05.05.2021!

Був на минулих вихідних в одному з Храмів Києва (ПЦУ) - 80% вірян без масок, священослужителі без масок. Людина цілує ікону яку ніхто після неї не дкзинфікує і декілька секунд інша людина цілує ту саму ікону.
Якщо 02.05 відмінять спецперепустки - людей у Храмах буде в багато разів більше, в тому числі без масок.

Що призведе до нового спалаху поширення короновірусної інфекції!
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27.04.2021 09:47 Відповісти
курва, ото там би їх усіх на карантин на 2 тижні закрити
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27.04.2021 09:52 Відповісти
Следующим регионом, который перейдет в "желтую" зону, будет Киев: нет превышений по всем показателям, - Степанов
Киев еще не готов перейти в "желтую" зону карантина, будет "оранжевая" - Рубан
Кто как желает, так и лает.) Между собой не могут определиться. Вот так и будем плавать, то на первой волне, то на четвертой.
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27.04.2021 09:59 Відповісти
врать в одно- это искусство!
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27.04.2021 10:26 Відповісти
З прочитаного можна зробити висновки: 1. Містянам не зрозумілі заходи обмеження, прийняті рішення не мають підтримки та порушуються. 2. Влада міста відірвана від потреб населення, озвучені заходи не мають системного характеру, бо обмеження не пояснюють як можна безпечно вирішити проблеми. Наприклад: як віряни можуть посвятити паски (допомога в цьому від муніципалітету), як хворі можуть дістатися до лікарень (альтернативні служби коштують набагато більше громадського транспорту), та інші потреби містян, що бойкотуються владою через введені обмеження.
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27.04.2021 10:24 Відповісти
 
 