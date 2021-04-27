У 50 країнах через вакцинацію від COVID-19 відклали щеплення проти інших захворювань, що наражає на ризик 228 млн осіб, - ВООЗ
Щеплення від кору та інших хвороб відклали в 50 країнах світу через вакцинацію населення від коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (Gavi).
"Згідно з новими даними, 60 з цих життєво важливих кампаній (з імунізації. - Ред.) зараз відкладені в 50 країнах, що наражає близько 228 млн осіб, в більшості випадків дітей, на такі ризики, як кір, жовта лихоманка і поліомієліт", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті ВООЗ.
Понад половину з цих 50 країн розташовані в Африці. ВООЗ зазначає, що це підкреслює тривалу нерівність у доступі людей до вакцини.
Найбільше проблем - зі щепленнями від кору, однієї з найбільш заразних хвороб. В результаті прогалин у вакцинації серйозні спалахи цієї хвороби недавно зафіксували в ДРК, Пакистані та Ємені.
"Якщо ми хочемо уникнути численних спалахів смертельних хвороб, як-от кір, жовта лихоманка і дифтерія, ми повинні захистити звичайні служби вакцинації в кожній країні світу", - йдеться в заяві глави ВООЗ Тедроса Адха Гебреєсуса.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль