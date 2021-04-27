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Новини Боротьба з коронавірусом
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У 50 країнах через вакцинацію від COVID-19 відклали щеплення проти інших захворювань, що наражає на ризик 228 млн осіб, - ВООЗ

У 50 країнах через вакцинацію від COVID-19 відклали щеплення проти інших захворювань, що наражає на ризик 228 млн осіб, - ВООЗ

Щеплення від кору та інших хвороб відклали в 50 країнах світу через вакцинацію населення від коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (Gavi).

"Згідно з новими даними, 60 з цих життєво важливих кампаній (з імунізації. - Ред.) зараз відкладені в 50 країнах, що наражає близько 228 млн осіб, в більшості випадків дітей, на такі ризики, як кір, жовта лихоманка і поліомієліт", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті ВООЗ.

Понад половину з цих 50 країн розташовані в Африці. ВООЗ зазначає, що це підкреслює тривалу нерівність у доступі людей до вакцини.

Найбільше проблем - зі щепленнями від кору, однієї з найбільш заразних хвороб. В результаті прогалин у вакцинації серйозні спалахи цієї хвороби недавно зафіксували в ДРК, Пакистані та Ємені.

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"Якщо ми хочемо уникнути численних спалахів смертельних хвороб, як-от кір, жовта лихоманка і дифтерія, ми повинні захистити звичайні служби вакцинації в кожній країні світу", - йдеться в заяві глави ВООЗ Тедроса Адха Гебреєсуса.

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) ЮНІСЕФ (156) кір (201) COVID-19 (19765)


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Если Степанова уволят, предлагаю поставить его главой ВОЗ вместо гебреисуса. У него и курточка есть
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27.04.2021 09:33 Відповісти
ВОЗ вроде Байден финансирует - так шо кто телегу заправляет, тот ее и едет
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27.04.2021 09:34 Відповісти
 
 