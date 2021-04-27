Отруту для торговця зброєю Гебрева могли перевезти з РФ в дипломатичному багажі, - Bellingcat

Після диверсії на складі боєприпасів у Чехії російські спецслужби двічі намагалися вбити болгарського бізнесмена Еміліана Гебрева, щоб зірвати поставки боєприпасів в Україну. Торговця зброєю труїли нервово-паралітичною речовиною, яку могли доставити з Росії в дипломатичному багажі.

Про це йдеться в спільному розслідуванні Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і Respekt, опублікованому 26 квітня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало Тижня".

Журналісти встановили, що група співробітників Головного управління російського Генштабу (колишнє ГРУ) літала в Софію і зупинялася в готелі, вікна з номера якого виходили на вікна офісу компанії Гебрева Emco. Аналіз поїздок ГРУшників свідчить про можливе перевезення отруйної речовини дипломатичним багажем.

Навесні 2015 року бізнесмен двічі був отруєний нервово-паралітичною речовиною, але вижив. Ймовірно, це був "Новачок". Але підтвердити або спростувати цей факт не можна: зразки крові Гебрева таємничим чином зникли з фінської лабораторії Verifinn.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метою операцій ГРУ в Чехії та Болгарії в 2014-2015 роках було послаблення обороноздатності України, - Bellingcat

Раніше Цензор.НЕТ писав із посиланням на нове розслідування групи Bellingcat, проведене спільно з російським The Insider, німецьким Der Spiegel і чеським Respekt, що метою операцій російської військової розвідки (ГРУ) в Чехії і Болгарії в 2014-2015 роках, цілком ймовірно, було послаблення оборонних можливостей України.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше в нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Так, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони повинні були покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь в 2014 році, які призвели до людських жертв.

25 квітня президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мишкова і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасів у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їх провини немає".