Отруту для торговця зброєю Гебрева могли перевезти з РФ в дипломатичному багажі, - Bellingcat
Після диверсії на складі боєприпасів у Чехії російські спецслужби двічі намагалися вбити болгарського бізнесмена Еміліана Гебрева, щоб зірвати поставки боєприпасів в Україну. Торговця зброєю труїли нервово-паралітичною речовиною, яку могли доставити з Росії в дипломатичному багажі.
Про це йдеться в спільному розслідуванні Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і Respekt, опублікованому 26 квітня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало Тижня".
Журналісти встановили, що група співробітників Головного управління російського Генштабу (колишнє ГРУ) літала в Софію і зупинялася в готелі, вікна з номера якого виходили на вікна офісу компанії Гебрева Emco. Аналіз поїздок ГРУшників свідчить про можливе перевезення отруйної речовини дипломатичним багажем.
Навесні 2015 року бізнесмен двічі був отруєний нервово-паралітичною речовиною, але вижив. Ймовірно, це був "Новачок". Але підтвердити або спростувати цей факт не можна: зразки крові Гебрева таємничим чином зникли з фінської лабораторії Verifinn.
Раніше Цензор.НЕТ писав із посиланням на нове розслідування групи Bellingcat, проведене спільно з російським The Insider, німецьким Der Spiegel і чеським Respekt, що метою операцій російської військової розвідки (ГРУ) в Чехії і Болгарії в 2014-2015 роках, цілком ймовірно, було послаблення оборонних можливостей України.
За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше в нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.
У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Так, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони повинні були покинути країну до кінця 19 квітня.
Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь в 2014 році, які призвели до людських жертв.
25 квітня президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мишкова і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасів у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їх провини немає".
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Вони би ще в Україну направли, щоб ними особисто д'єрмак зайнявся б...
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
Если они теоретически могли сделать мерзость, будьте уверены - они её сделали!