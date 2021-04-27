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Звіряче потрійне вбивство в Києві: 16-річний підліток зарізав батьків і 8-річного брата

Звіряче потрійне вбивство в Києві: 16-річний підліток зарізав батьків і 8-річного брата

У Києві поліцейські затримали 16-річного хлопця за підозрою в скоєнні потрійного вбивства. Зловмисник завдав власним батькам і 8-річному брату численних ножових поранень, від яких вони загинули на місці події. Розпочато кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Вчора до столичної поліції звернулася місцева мешканка із повідомленням про те, що приблизно три дні не виходить на зв’язок її син, який разом із дружиною та дітьми проживає у квартирі на вулиці Ревуцького. За вказаною адресою для встановлення всіх обставин виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, на місці події правоохоронці поспілкувались із заявницею та сусідами, після чого прийняли рішення про залучення працівників ДСНС для аварійного відкриття дверей:

"Потрапивши до квартири, ми виявили тіла власників помешкання та їхнього малолітнього сина зі слідами насильницької смерті. Усі троє – місцеві мешканці 1971, 1979 та 2012 років народження. Після проведення комплексу оперативно-пошукових заходів, ми встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих. На розшук зловмисника по тривозі був піднятий увесь особовий склад Дарницького управління поліції. Підлітка затримали під час відпрацювання району у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, при собі він мав ніж, який було вилучено та направлено для проведення відповідної експертизи", - повідомив він.

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З’ясувалось, що підозрюваний під час чергового конфлікту з батьками спочатку спричинив ножем смертельні поранення своєму батьку та матері, а потім так само вбив малолітнього брата. Після скоєного зловмисник ще декілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими, а коли батьків почали розшукувати родичі, він вдався до втечі.

"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Найближчим часом фігуранту буде повідомлено про підозру та суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі", - додав керівник столичного главку.

Автор: 

діти (5041) Київ (19408) Нацполіція (15130) вбивство (3080) Крищенко Андрій (344)


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Топ коментарі
+42
И вот объясните на кой теперь этого хлопца пожизненно кормить за счет налогоплательщиков? Кулю в лоб ему и по-делом, а его еще пфайзером нужно будет вакцЫновать, шоб не дай бог корона вирисом не заболел
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27.04.2021 09:49
+26
Куля - це гуманно. В уранову шахту до кінця життя. Й Україні вигода, й таких "крутих" криміналів поменшає. Хто зав'же з криміналом, хто через максимум 10 років здохне в шахті.
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27.04.2021 09:57
+22
Это ж как должны были обидеть, шоб пойти на мокруху с тремя жмурами? Отобрали планшет или не давали играть на компьютере в танки?
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27.04.2021 09:52
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Зачем весь этот гемор с расчлененкой? проще было хату облить бензиком и сжечь все к чертям, таким образом инсцинировать несчастный случай
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27.04.2021 10:36 Відповісти
страны крови насмотрелся... як там було гасло:Україна-це Європа....а не Мексика, Бразилия, и даже не Нью Дели (с ковидными кострами).
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27.04.2021 10:54 Відповісти
не проходит такая фигня. очаг возгорания четко идентифицируется, как и ножевые раны на обгоревших трупах и даже без ножевых как то умудряются установить что человек сначала умер, а уже потом его подожгли
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27.04.2021 10:57 Відповісти
но так он мог бы выиграть время и чуток запутать следствие, что бы сбежать например в лугандон
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27.04.2021 11:25 Відповісти
ты базарный сторож? зачем следить за базаром? он сбежит?
или ты сиделец на понятиях? кто по масти?
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27.04.2021 10:58 Відповісти
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27.04.2021 14:26 Відповісти
В игры играл, было некогда этим заниматься.
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27.04.2021 10:24 Відповісти
Наркота, алкоголь, компьютерные игры сверх меры, в них же "жизней" много, теряется ощущение страха смерти, короче, все это психические отклонения, недаром в Таиланде и особенно на Филиппинах за наркоту смерть или пожизненное наркоторговцам и курьерам почти гарантированно 100%, и соскочить невозможно. А у нас полицаи и фэесбеушники "крышуют" и сами торгуют.
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27.04.2021 10:12 Відповісти
очередной тиктокер решил прославиться?
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27.04.2021 10:17 Відповісти
Зараз такі малолеткі нюхають фен, від якого мозги зносить та депресія розвивається. Скоріш за все, спіди.
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27.04.2021 10:17 Відповісти
Сразу что кажется странным... Когда убивали одного, где были остальные? Они, наверняка видели и могли догадываться, что они следующие... И ни крика, ни сопротивления....
Мутно, как-то....
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27.04.2021 10:20 Відповісти
.ничё не мутно - я в 16 лет 32 кг 40 раз выжимал, не напрягаясь , вырубал с одного удара здоровенных мужиков , счас молодёжь ещё и акселераты, вырубил в 3 удара ,пукнуть не успеешь- максимум 5 секунд , если на кухне все , потом ножиком закончил!!
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27.04.2021 10:41 Відповісти
Допустим, вы "вырубили" одного... Остальные не слышали? Когда на пол падает тело, соседи снизу это ощущают в полной мере. Да и двое свидетелей подозрительно молчали, понимая, что из статуса свидетель до статуса потерпевший осталось недолго...
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27.04.2021 11:29 Відповісти
...почему обязательно тело должно упасть на пол - у меня к примеру на кухне угловой диван, тут уж как сложится - я свою точку зрения выложил , она , думаю имеет право на рассмотрение , не правда ли!!? ...да и к тому же счас соседи , извините не те как раньше , лет 50 лет назад, есть с чем сравнивать!!
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27.04.2021 12:34 Відповісти
у Вас было нормальное здоровье. А здесь говорят, что он геймер или кислотныйбой, где у него у него мускулы и сила?!
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27.04.2021 12:45 Відповісти
...ну да..., соглашусь , что мутняк , просто спор - то вышел - можно ли убить так , что никто не услышал!!? .. ну я обьяснял , что можно и всё , а там пошло. поехало - думаю узнаем скоро все ньюансы это дикой истории, жаль погубленные жизни!!
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27.04.2021 14:02 Відповісти
32к. сорок раз? Дружище не пи*ди.
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27.04.2021 14:28 Відповісти
не в том возрасте пиз деть . счас правда инвалид , зря подымал!!))) ....правой 24 и левой 16 . , в армии не поднимали 32 , так как там половина и одного раза не могла , выставляли 24 кг , её правой ровно 50, у меня отец отжимался от пола на руках с весом 140кг на спине 8 раз ,братишка 155 от груди поднимал , я не пойму , что в этом особенного ,
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27.04.2021 16:10 Відповісти
Если у тебя такие данные то ты, наверное, сегодня, чемпион по штанге в рывке, или чемпион по греко-римской борьбе.
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27.04.2021 16:55 Відповісти
я грузчиком работал всю жизнь как батя , у меня братишка только спортсменом был - земля им пухом, мне семьдесят скоро , просто как - то батя подарил на рождения в 10 лет две гантели по 10 кг и гирю 16 кг и вот я дурью с детства маялся на спор железки тягал , а потом братишка - уже к/мс спорта по боксу , когда я пришёл с армии подучил нескольким коронным ударам - двоечке , прямой встречный, апперкоту , и под печень,,,, вот и все ""УСПЕХИ" - , но в жизни пригодились....., до одного времени, счас бы думаешь лучше бы в шашки играл и томатный сок пил, нельзя ничего сдуру делать, потом жалеть иногда приходиться!!!))...давай ,брателло , бывай, извиняй старый стал , ""поплакался в жилетку!!!"
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27.04.2021 19:13 Відповісти
Да уж, сегодняшний бы ум да в молодости.
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28.04.2021 09:21 Відповісти
я бы таких отправлял в Чернобыль под саркофаг
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27.04.2021 10:32 Відповісти
я как-то в прошлом году, шел мимо площадки детской в парке, там сидели "онижедети" лет по 12-13, там такой мат-перемат был, у меня был культурный шок! то ли я отстал от жизни то ли общество настолько больно, что ему уже ничем не помочь...
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27.04.2021 10:34 Відповісти
Родичка працює в школі 43 роки. Каже, 15% дітей займаються батьки, інші просто бур"ян. От і що буде з такого бур"яну посудіть самі. Суспільство деградує. А ще ця намаханість. Купив собі смартфон і авто і я вже такий король. А потім бах: відбійник або от такі казу як у статті
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27.04.2021 10:45 Відповісти
У подростков, на фоне происходящего психоза, кукуха начала съезжать.
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27.04.2021 10:39 Відповісти
На жаль йде повна деградація суспільства. Зусиллями наших "старших братів", недолугої влади Зеленського, коли втрачається віра у порядність людей із влади,коли перш за все гроші, а духовність і культура десь там колись, маємо те що маємо.От і приймає закони Тищенко, рухає вперед науку Ківа і тому подібне...
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27.04.2021 10:46 Відповісти
подождите, он еще депутатом ЗАЖОПЫ будет и диссертацию затащит.
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27.04.2021 10:58 Відповісти
Надо проверить - у доцента Кивы родители в порядке ?
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27.04.2021 11:47 Відповісти
Очень странная история!
16-ти летнему зарезать трезвого отца - не так-то просто. И 8-ми летнего брата за что?
" После совершенного злоумышленник еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими" - при чём тут соседская квартира?
Мрак!
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27.04.2021 11:48 Відповісти
Да не в квартире рядом со своей, а в своей квартире рядом с погибшими.
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29.04.2021 03:38 Відповісти
10 років відсидить і вийде а 27 років вийде повний сил і здоров"я вбивати ще..
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27.04.2021 11:57 Відповісти
16-ти річний вже сформований психопат. Повбивав тих, хто його на п'яну голову зробив, і правильно, бо неможна розмножуватись шизофреникам. Навіть не сумніваюсь, що у родині його батьків були психічнохворі. Ця хвороба обов'язково передається у спадщину. Тому, дівчата, не народжуйте дітей від психопатів.
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27.04.2021 11:58 Відповісти
родителей в топку а брат при чем..
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27.04.2021 11:58 Відповісти
Ну да, ну да. Все его довели, особенно 8-летний брат, прям так оскорбили, что у него оставался выбор только зарезать их ножом по очереди в состоянии аффекта.
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29.04.2021 03:39 Відповісти
Цей ублюдок (якщо не удавиться або не удавлять десь в колонії) принесе ще дуже багато біди і горя в майбутньому...
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27.04.2021 12:23 Відповісти
А ПОЛИЦЕЙСКИЕ КРЫШУЮТ ПРОДАЖУ И ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ !!!
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27.04.2021 19:31 Відповісти
Зверское тройное убийство в Киеве: 16-летний подросток зарезал родителей и 8-летнего брата


Зверське ? Як виховували свого сина, так він і вчинив ...
А як що дитинку у дупу цілують все дитинство, то що з нього виросте.
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27.04.2021 22:38 Відповісти
Не знаю, насколько правда, но корреспонденты там походили вокруг дома. Говорят, что он вроде у матери от первого брака был. Получается он отчима зарезал. Он его щемили и лупили постоянно. Сами вроде пили. Отчим был огромный мужик. Не понятно, как он с ним справился. А пацан малой был невменяемый, бросался камнями в прохожих постоянно.
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27.04.2021 23:08 Відповісти
Это никак не оправдывает убийство. 16 лет. Мог просто уже уйти из дома, поступить в какое-то ПТУ с общежитием , найти работу, хоть разносчикам пиццы, и начать жить самостоятельно. А теперь что он натворил. Как со всем этим он будет жить дальше. Он и себя убил одновременно.
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28.04.2021 06:20 Відповісти
отчим вроде выгонял его. Но общежитие ему не положено. Он же киевлянин. А на квартиру доставкой пиццы разве заработаешь? Это надо работать сутками. А он же учился. Но мог конечно с кем-то договориться. Сняли бы квартиру в складчину. А может он их принципа не уходил. Он же имел право на часть этой квартиры.
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28.04.2021 12:09 Відповісти
Мрак короче
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28.04.2021 12:27 Відповісти
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