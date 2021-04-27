Найбільший лотерейний джекпот у світі - $297 мільйонів, розіграють сьогодні; ви можете взяти участь з України
Американська лотерея Mega Millions розіграє в майбутньому тиражі сьогодні вночі, джекпот вартістю $297 мільйонів доларів - найбільший лотерейний приз у світі на сьогодні! Можливо, ви припускали, що придбати білети для участі в цій лотереї можна тільки перебуваючи в США - ви здивуєтеся, але це не так!
- Джекпот Мега Мільйонів досяг $ 297 млн, це понад 8,2 мільярдів гривень. Найближчий тираж пройде ввечері у вівторок, 27 квітня.
- Для вашої зручності, сервіс TheLotter запустив спецсайт smartlottoshop.com, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,15!
- Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!
Ви можете взяти участь у лотереї Mega Millions з України, купивши офіційні білети на сайті smartlottoshop.com (спецсайт сервісу TheLotter), провідного у світі сайту, що пропонує офіційні лотерейні білети онлайн.
"Лотерея Mega Millions отримала загальносвітову популярність після того, як розіграла джекпот в $1.537 мільярди в жовтні 2018 р." - пояснює Адріан Кооремаанс, представник пресслужби сайту theLotter.
"І ось недавно, в січні 2020 р. лотерея розіграла $1.05 мільярд, цей джекпот було зірвано 4 учасниками лотерейного клубу. Джекпот лотереї США може рости до нескінченності, але з іншого боку, цілком можливо, що його виграють вже сьогодні вночі. І хто знає, переможцем цього тиражу може стати хтось із України!"
Переваги участі в світових лотереях онлайн
Брати участь у лотереях онлайн простіше і зручніше, ніж купувати білети в кіосках. Всього за кілька хвилин ви можете заповнити одне або більше полів і отримати свій шанс на виграш джекпоту Mega Millions!
· Реєстрація на сайті абсолютно безкоштовна! На сайті smartlottoshop.com ви отримуєте миттєвий доступ до понад 50 лотерей з усього світу.
· Зручні методи оплати - резиденти України можуть легко придбати свої офіційні білети лотерей, сплативши замовлення картою Visa або Master Card.
· Білети за розумними цінами - ви можете взяти участь у тиражі Mega Millions, купивши три поля за ціною нижче € 15 євро.
Для вашої зручності, сервіс TheLotter запустив спецсайт smartlottoshop.com, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,15!
· Офіційні лотерейні білети - представники сайту smartlottoshop.com (спецсайт сервісу theLotter) придбають фізичні білети у офіційних рітейлерів від вашого імені.
· Cайт не бере комісійних з виграшів. Його послуги оплачуються лише одного разу - в момент замовлення білетів (їх ціна на сайті трохи вище, ніж в офіційних точках продажу).
· Підтримка 24/7 - представники служби підтримки клієнтів на сайті дадуть відповідь на будь-яке ваше питання, в будь-який час дня і ночі, через Живий Чат, телефоном, електронною поштою або в соціальних мережах.
Cправжні переможці
За роки роботи, починаючи з 2002 року, сервіс TheLotter виплатив понад $ 100 мільйонів доларів США, більш ніж 6 мільйонам переможців з усього світу.
"Найбільші переможці на нашому сайті - жінка з Панами, яка виграла $ 30 мільйонів в Florida Lotto; і чоловік з Багдада, якому пощастило зірвати $ 6.4-мільйонний джекпот в серпні 2015 року, в лотереї Oregon Megabucks, "- додає Коореманс.
"У нас було багато переможців з України, в тому числі і Наталія, яка зірвала другий приз Мега Мільйонів, на суму в 1 мільйон доларів; але жоден з них поки не виграв джекпот", - говорить Коореманс.
"Хто знає, може ситуація зміниться вже за результатами сьогоднішнього тиражу Mega Millions!" Від виграша $ 297 мільйонів на лотереї Mega Millions вас можуть відділяти всього кілька кліків. За більшою інформацією про те, як брати участь у тиражі Mega Millions онлайн, будь ласка, перейдіть на сайт smartlottoshop.com.
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