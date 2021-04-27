США оприлюднять нові розвіддані про ворожі дії РФ і Китаю, - Politico

США планують розкрити нові дані розвідки про ворожі дії Росії та Китаю.

Як повідомляє видання Politico, публікацію готують у відповідь на минулорічне звернення відразу дев'яти командувачів американських сил на різних континентах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Генерали, які очолюють командування Збройних сил США в Азії, Європі, Африці, Латинській Америці, а також військ спеціальних операцій, адресували своє звернення в.о. голови національної розвідки Джозефу Магуайєру ще в період президентства Дональда Трампа.

Як пише видання, це було закликом до розвідувального співтовариства зробити суттєві зміни в підходах на цьому напрямі.

"На жаль, ми продовжуємо втрачати можливості для з'ясування правди, протистояння спотвореній інформації, виключення неправдивих наративів та вчасного реагування на розвиток подій", - написали генерали у зверненні.

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