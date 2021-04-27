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США оприлюднять нові розвіддані про ворожі дії РФ і Китаю, - Politico

США оприлюднять нові розвіддані про ворожі дії РФ і Китаю, - Politico

США планують розкрити нові дані розвідки про ворожі дії Росії та Китаю.

Як повідомляє видання Politico, публікацію готують у відповідь на минулорічне звернення відразу дев'яти командувачів американських сил на різних континентах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Генерали, які очолюють командування Збройних сил США в Азії, Європі, Африці, Латинській Америці, а також військ спеціальних операцій, адресували своє звернення в.о. голови національної розвідки Джозефу Магуайєру ще в період президентства Дональда Трампа.

Як пише видання, це було закликом до розвідувального співтовариства зробити суттєві зміни в підходах на цьому напрямі.

"На жаль, ми продовжуємо втрачати можливості для з'ясування правди, протистояння спотвореній інформації, виключення неправдивих наративів та вчасного реагування на розвиток подій", - написали генерали у зверненні.

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Китай (4501) розвідка (3854) росія (64911) США (22473)


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ЦРУ при Трампе возглавляла тетушка с очень стремной репутацией. Ее обвиняли в пытках, но и подозрения в сотруПничестве с кацапами тоже можно найти в СМИ. Уже и ежу понятно что с разведывательными органмами США что -то не так. А ведь когда-то на заре правления Хутина мудрое "Зеркало Недели" предупреждало, что впервые в истории к власти в могущественной стране пришел кадровый сотрудник спецслужб, и что он будет играть на этом поле и может переиграть всех , в том числе и США.
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27.04.2021 10:19 Відповісти
 
 