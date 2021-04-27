У наступні 3 роки ми можемо обійтися без будь-яких зовнішніх запозичень, - Бахматюк

"Дива не буває - просто треба інвестувати в інфраструктуру, додану вартість та покращувати всі державні інституції", - заявляє власник одного з найбільших українських агрохолдингів, Групи компаній "Укрлендфармінг", Олег Бахматюк.

На його думку, тренди у світовій економіці дозволять Україні обходитись без зовнішніх запозичень наступні три роки, але цей час треба використати для інвестицій в інфраструктуру і створення доданої вартості.

Про це Олег Бахматюк розповів в інтерв’ю "Українському тижню", пишуть Українські новини. За словами бізнесмена, українська економіка наразі тримається завдяки сировинному напрямку - аграрному сектору та залізній руді, а також ІТ та нашим громадянам, які працюють за кордоном і переказують свої кошти в Україну. "На цих "стовпах" економіка України протримається ще наступні три роки. Але за рахунок цікавості до нашої сировини інших держав, зокрема країн Азії (Японія, Корея, Китай, Індонезія, Філіппіни) Україна може отримувати інвестиції наперед і вкладати ці кошти в розвиток територій та елементи доданої вартості, а це інноваційні речі, - говорить бізнесмен. - Також ні для кого не секрет, що весь світ рухається в бік загальної інфляції. Розвинені країни, такі як ЄС і США, замість боротися з нею, підійматимуть рівень доходу населення. І це дає можливість накопичити в економіці надлишкові фінанси. Наступні три роки Україні не будуть потрібні гроші: залізна руда, зернові та олійні - трендові речі, що забезпечать величезний притік коштів. Надходження від наших емігрантів, як не дивно, за останній рік зросли на 8% і далі зростатимуть. Розвиватиметься також і ІТ".

Бізнесмен вважає, що, скориставшись такими трендами у світовій економіці, Україна зможе зробити економічний ривок. "Всі говорять про Польщу як про "диво". Але не забуваймо, що Польщі вдалося залучити $40–50 млрд на самому початку свого розвитку. Дива не буває – просто треба інвестувати в інфраструктуру, додану вартість та покращувати всі державні інституції: вдосконалювати суди, викорінювати корупцію, реформувати державне управління. Принцип приватної власності забезпечить прозорість, відсутність корупції та надходження до бюджету. Якщо вирішиться питання з державними підприємствами (більшість з них необхідно приватизувати), 90% корупції в Україні зникне, бо ці підприємства є "годівницею" для всіх депутатів, чиновників і міністрів", – заявляє Олег Бахматюк.

"Укрлендфармінг" – один з найбільших агрохолдингів країни, який займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють у 600 населених пунктах у 22 регіонах України. Власником агрохолдингу є український бізнесмен Олег Бахматюк.