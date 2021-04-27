УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10399 відвідувачів онлайн
Новини
861 13

Переговори з Дудою та участь у святкуванні 230-річчя польської конституції, - погоджено програму візиту Зеленського до Варшави 3 травня

Переговори з Дудою та участь у святкуванні 230-річчя польської конституції, - погоджено програму візиту Зеленського до Варшави 3 травня

Президент України Володимир Зеленський 3 травня візьме участь у святкуванні 230-річчя прийняття першої конституції Польщі та проведе переговори з президентом РП Анджеєм Дудою.

Про це після зустрічі у Варшаві із заступником керівника Офісу Президента України Ігорем Жовквою повідомив голова бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив Щерський, зустріч із Жовквою стосувалася чотирьох тем: взаємних візитів президентів, активності російської армії на сході України і в акваторії Чорного моря, Польського головування в ОБСЄ у 2022 році та підтримки України на форумах НАТО та ЄС.

За словами Щерського, президент України Володимир Зеленський відвідає Варшаву 3 травня під час святкування 230-річчя прийняття першої польської конституції, а також проведе зустріч з президентом РП Анджеєм Дудою. Своєю чергою, польський лідер відвідає Україну під час святкування 30-річчя Незалежності.

Щерський також зазначив, що за оцінкою української сторони анонсоване Москвою відведення російських військ, які останнім часом концентрувалися біля кордонів з Україною, мали характер лише поодиноких перекидань до місць постійної дислокації.

Також дивіться: Віцеспікери Сеймів Польщі та Литви відвідали прифронтову Авдіївку. ФОТОрепортаж

"Техніка, бойові можливості залишилися. Маємо справу з поміркованим рівнем відведення військ. Українська сторона оцінює це як паузу в напруженій ситуації", - повідомив Щерський.

Голова бюро міжнародної політики президента Польщі також поінформував, що Варшава розглядає різні сценарії збільшення ролі ОБСЄ у стабілізації ситуації на сході України. Він додав, що Київ хоче активізувати роль ОБСЄ у цьому процесі.

Крім того, Щерський зазначив, що Польща переконуватиме партнерів по НАТО та ЄС щодо ширшого розвитку відносин з Україною.

Автор: 

візит (1573) Зеленський Володимир (23683) Польща (8478) Дуда Анджей (770) Щерський Кшиштоф (21) Жовква Ігор (169)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Держитесь хлопцЫ, к вам едет бедоносец
показати весь коментар
27.04.2021 10:21
+1
Оставте Варшаву в покое , пусть в лаптестан этот бедоносец едет.
показати весь коментар
27.04.2021 10:29
+1
Господа! Делаем ставки! Потоп, пожар или землетрясение?
показати весь коментар
27.04.2021 10:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Держитесь хлопцЫ, к вам едет бедоносец
показати весь коментар
27.04.2021 10:21 Відповісти
Пацаны, пригласите лучше Сердючку, бо с этим будет очень неловко.
показати весь коментар
27.04.2021 10:28 Відповісти
Оставте Варшаву в покое , пусть в лаптестан этот бедоносец едет.
показати весь коментар
27.04.2021 10:29 Відповісти
Только анонсировал поездку во Францию там сразу виноградники повымерзали

Переговоры с Дудой и участие в праздновании 230-летия польской конституции, - согласована программа визита Зеленского в Варшаву 3 мая - Цензор.НЕТ 2806
показати весь коментар
27.04.2021 10:35 Відповісти
Там они померзли потому, что с ****** пытались договориться.
показати весь коментар
27.04.2021 10:50 Відповісти
Нарешті проснувся наш нелох. А то все Оман та Катар...
показати весь коментар
27.04.2021 10:34 Відповісти
В эту программу включен, трех дневный визит в Эмираты с экскурсиями по парижским бутикам? Зеленский с женой уже вылетел?
показати весь коментар
27.04.2021 10:49 Відповісти
Господа! Делаем ставки! Потоп, пожар или землетрясение?
показати весь коментар
27.04.2021 10:49 Відповісти
Може, авіакастрофа, га?
Але ні, на борту ж і пілоти і обслуга - невинні люди...
показати весь коментар
27.04.2021 12:22 Відповісти
Надіємся на теплу погоду. А то морози вже задовбали.
показати весь коментар
27.04.2021 11:13 Відповісти
Марно сподіватися чогось доброго під час приїзду Зенелоха...
Як показує історія, не дарма його нарекли "віслючок Апокаліпсису"
показати весь коментар
27.04.2021 12:20 Відповісти
 
 