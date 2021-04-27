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Новини Силовики
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На Одещині затримано іноземця, який намагався вивезти з України стародрук 1798 року. ФОТОрепортаж

СБУ запобігла в Одеській області незаконному переправленню за кордон стародруку, що становить культурну цінність. У контрабандиста вилучено видання "Златоуст" 1798 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Одеській області.

Під час відпрацювання оперативної інформації співробітники СБУ виявили стародрук у вантажному автомобілі громадянина однієї з сусідніх країн на пункті пропуску Кучурган. Встановлено, що прихований у кабіні водія рукопис іноземець намагався вивезти за кордон.

За висновками експертів, вилучений предмет старовини належить до культурних цінностей, що має художнє, історичне, етнографічне і наукове значення.

На Одещині затримано іноземця, який намагався вивезти з України стародрук 1798 року 01

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки, зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Після завершення досудового розслідування планується передача рукопису до музею.

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Заходи із блокування протиправної діяльності проводились спільно з Одеською митницею.

На Одещині затримано іноземця, який намагався вивезти з України стародрук 1798 року 02
На Одещині затримано іноземця, який намагався вивезти з України стародрук 1798 року 03
На Одещині затримано іноземця, який намагався вивезти з України стародрук 1798 року 04
Фото: СБУ/Facebook

Автор: 

контрабанда (1821) Одеська область (3186) Правоохоронні органи (2706) СБУ (12772) силовики (2512)


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Топ коментарі
+5
Рукопись называют рукописью, потому что она написана руками. А это церковная книга отпечатанная в типографии, вряд ли имеет большую ценность, иначе б сказали название. Из Украины вывозятся ценные артефакты чуть ли не тоннами, с помощью продажных таможенников, а о задержанных мелочах кричат на весь мир. Цензор, не пиарьте этих мерзавцев.
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27.04.2021 10:56
+4
прочти еще раз текст, если потребуется - ещё раз.
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27.04.2021 10:29
+4
27.04.21 10:19 На Одесчине задержан иностранец, пытавшийся вывезти из Украины старинную рукопись 1798 года.

Перш за усе - не рукопис , а стародрук !
По друге - це не новина " . Оригінал http://chornomorka.com/archive/22244-22245/a-14977.html «ЗЛАТОУСТ» ЗАЛИШИВСЯ ВДОМА 1-3 квітня 2021 року
Це сталося 4 (чотири ) тижні тому
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27.04.2021 11:15
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Старая, ещё не значит имеет какую-либо ценность.
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27.04.2021 10:25 Відповісти
прочти еще раз текст, если потребуется - ещё раз.
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27.04.2021 10:29 Відповісти
Таких старинных рукописей на блошинных рынках в Париже пруд пруди . за копейки можешь купить))
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27.04.2021 11:03 Відповісти
Я купував букін в Женеві и на дворічному ярмарку в Брістолі таки книжки продавали пачками по 2 кило.
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27.04.2021 12:26 Відповісти
и как это относится к конкретно этой?
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27.04.2021 12:43 Відповісти
такі - завжди мають..., і необовязково в матеріальному чи грошововій великій вартості....- сьогодні багато хто вже і Букварь із розумом не осилить...- не говорячи про інше...
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27.04.2021 10:33 Відповісти
а скільки вже різного тільки за останні 30-ть вивезено.....тоннами....((
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27.04.2021 10:28 Відповісти
А чому не сказати відкритим текстом, що цей "іноземець сусідньої держави" - кацап?
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27.04.2021 10:30 Відповісти
А если молдованин?
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27.04.2021 10:32 Відповісти
Значить молдавський кацап! Ці тварини за часів совка розплодилися скрізь.
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27.04.2021 11:39 Відповісти
Вгадали, "За орієнтуванням УСБУ в Одеській області митники провели поглиблений огляд вантажного автомобіля, яким керував громадянин Молдови. У кабіні водія в одній із ніш під робочим одягом та інструментами вони і знайшли пакет зі старовинною книгою. Стародрук - з металевими застібками і дерев'яною палітуркою, обтягнутий, скоріш за все, телячою шкірою з барельєфним тисненням."
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27.04.2021 13:11 Відповісти
Тут много ума не надо, чтоб догадаться. У Одесской области нет границы с кацапстаном.
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27.04.2021 13:29 Відповісти
Рукопись называют рукописью, потому что она написана руками. А это церковная книга отпечатанная в типографии, вряд ли имеет большую ценность, иначе б сказали название. Из Украины вывозятся ценные артефакты чуть ли не тоннами, с помощью продажных таможенников, а о задержанных мелочах кричат на весь мир. Цензор, не пиарьте этих мерзавцев.
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27.04.2021 10:56 Відповісти
Пока доблестные кучурганские "рыцари конторы" оформляли "улов века", их старшие товарищи тоже не бездельничали. Буднично, без оркестров и прессы, провожая в дальний путь эшелоны с украинским янтарем, сигаретами, лесом... Рутина.
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27.04.2021 11:05 Відповісти
Пил в очі пускають. Це не контрабанда !
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27.04.2021 12:22 Відповісти
27.04.21 10:19 На Одесчине задержан иностранец, пытавшийся вывезти из Украины старинную рукопись 1798 года.

Перш за усе - не рукопис , а стародрук !
По друге - це не новина " . Оригінал http://chornomorka.com/archive/22244-22245/a-14977.html «ЗЛАТОУСТ» ЗАЛИШИВСЯ ВДОМА 1-3 квітня 2021 року
Це сталося 4 (чотири ) тижні тому
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27.04.2021 11:15 Відповісти
Ну, если эксперты такие как Кива делали заключение.
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27.04.2021 12:03 Відповісти
В мене є книжки 18 століття, в кращему стані ніж ця, і що з цього ? Італійською, російською та французьскою мовами, а якщо я захочу комусь подарувати за кордоном, то все ?
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27.04.2021 12:20 Відповісти
 
 