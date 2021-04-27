На Одещині затримано іноземця, який намагався вивезти з України стародрук 1798 року. ФОТОрепортаж
СБУ запобігла в Одеській області незаконному переправленню за кордон стародруку, що становить культурну цінність. У контрабандиста вилучено видання "Златоуст" 1798 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Одеській області.
Під час відпрацювання оперативної інформації співробітники СБУ виявили стародрук у вантажному автомобілі громадянина однієї з сусідніх країн на пункті пропуску Кучурган. Встановлено, що прихований у кабіні водія рукопис іноземець намагався вивезти за кордон.
За висновками експертів, вилучений предмет старовини належить до культурних цінностей, що має художнє, історичне, етнографічне і наукове значення.
Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки, зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.
Після завершення досудового розслідування планується передача рукопису до музею.
Заходи із блокування протиправної діяльності проводились спільно з Одеською митницею.
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Перш за усе - не рукопис , а стародрук !
По друге - це не новина " . Оригінал http://chornomorka.com/archive/22244-22245/a-14977.html «ЗЛАТОУСТ» ЗАЛИШИВСЯ ВДОМА 1-3 квітня 2021 року
Це сталося 4 (чотири ) тижні тому