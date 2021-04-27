На Одещині затримано іноземця, який намагався вивезти з України стародрук 1798 року. ФОТОрепортаж

СБУ запобігла в Одеській області незаконному переправленню за кордон стародруку, що становить культурну цінність. У контрабандиста вилучено видання "Златоуст" 1798 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Одеській області.

Під час відпрацювання оперативної інформації співробітники СБУ виявили стародрук у вантажному автомобілі громадянина однієї з сусідніх країн на пункті пропуску Кучурган. Встановлено, що прихований у кабіні водія рукопис іноземець намагався вивезти за кордон.

За висновками експертів, вилучений предмет старовини належить до культурних цінностей, що має художнє, історичне, етнографічне і наукове значення.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки, зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Після завершення досудового розслідування планується передача рукопису до музею.

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Заходи із блокування протиправної діяльності проводились спільно з Одеською митницею.







Фото: СБУ/Facebook