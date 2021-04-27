Комітет ВР з нацбезпеки погодив Держоборонзамовлення: буде проведено розслідування причин затримки подання документів, - "слуга народу" Безугла

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив Держоборонзамовлення (ДОЗ) на 2021 рік.

Про це розповіла в коментарі перед початком роботи ВР нардепка СН, заступниця голови комітету Мар'яна Безугла, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми погодили всі основні показники Держобронзамовлення для всіх замовників. Відповідно, з цього тижня зможуть вже працювати з виконавцями міністерства і відомства та реалізовувати Державне оборонне замовлення", - зазначила нардепка.

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За словами Безуглої, у комітету були зауваження: "Документ (ДОЗ. - Ред.) надійшов пізно. Ми збираємося провести розслідування щодо того, хто і на якому етапі занадто пізно ухвалював рішення. Я хочу нагадати, що 2021 рік - транзитний. Ми вже отримуємо нові документи відповідно до нового закону про оборонні закупівлі, а це детінізація сектору. Тобто буде менше секретності, більше контролю з боку комітету, а також можливість закуповувати у наших партнерів те, що у нас не виробляється".