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Комітет ВР з нацбезпеки погодив Держоборонзамовлення: буде проведено розслідування причин затримки подання документів, - "слуга народу" Безугла

Комітет ВР з нацбезпеки погодив Держоборонзамовлення: буде проведено розслідування причин затримки подання документів, -

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив Держоборонзамовлення (ДОЗ) на 2021 рік.

Про це розповіла в коментарі перед початком роботи ВР нардепка СН, заступниця голови комітету Мар'яна Безугла, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми погодили всі основні показники Держобронзамовлення для всіх замовників. Відповідно, з цього тижня зможуть вже працювати з виконавцями міністерства і відомства та реалізовувати Державне оборонне замовлення", - зазначила нардепка.

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За словами Безуглої, у комітету були зауваження: "Документ (ДОЗ. - Ред.) надійшов пізно. Ми збираємося провести розслідування щодо того, хто і на якому етапі занадто пізно ухвалював рішення. Я хочу нагадати, що 2021 рік - транзитний. Ми вже отримуємо нові документи відповідно до нового закону про оборонні закупівлі, а це детінізація сектору. Тобто буде менше секретності, більше контролю з боку комітету, а також можливість закуповувати у наших партнерів те, що у нас не виробляється".

Автор: 

ВР (14941) оборона (4770) Держоборонзамовлення (62) Безугла Мар’яна (297)


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Топ коментарі
+5
безуглая, это та, в которой постоянный словесный понос? кто верит смердючему поносу?
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27.04.2021 10:24
+4
Скажите, Марьяна БезМОЗГлая, а кого посадят в СИЗО за задержку оборонного заказа во время войны? Менеджера Ахметова Шмыгаля или таки этого Говнокомандующего Говнобородько?
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27.04.2021 10:42
+2
Спромоглися тільки на погодження на поточний рік?
А чи не пора вже погоджувати на наступний? Інакше - як обговорювати проект держбюджету?
Втім, питання риторичні...
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27.04.2021 10:28
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безуглая, это та, в которой постоянный словесный понос? кто верит смердючему поносу?
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27.04.2021 10:24 Відповісти
з п'ятою колоною, яку пригріли минулі влади, боротися дуже важно, але ми вам подолаємо.
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27.04.2021 10:57 Відповісти
Бегугла! Перелогинься, тебя твоя бестолочность выдает.
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27.04.2021 11:19 Відповісти
в неї тут окремий логін - https://censor.net/user/121323
А що, дуже схоже на її другий...
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27.04.2021 15:26 Відповісти
Спромоглися тільки на погодження на поточний рік?
А чи не пора вже погоджувати на наступний? Інакше - як обговорювати проект держбюджету?
Втім, питання риторичні...
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27.04.2021 10:28 Відповісти
Посадите ВСЕХ , кто мешал оборонзаказу
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27.04.2021 10:32 Відповісти
Комитет ВР по нацбезопасности согласовал Гособоронзаказ: будет проведено расследование причин задержки подачи документов, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 1984
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27.04.2021 10:32 Відповісти
Таки шо ва хотели? Сорос ведь американец...
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27.04.2021 10:47 Відповісти
це краще ніж нами будуть керувати кадрові офіцери із твого кацапстану.
Зараз в США північ, тому можеш не прикриватися проксею кацапчик.
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27.04.2021 11:00 Відповісти
Скажите, Марьяна БезМОЗГлая, а кого посадят в СИЗО за задержку оборонного заказа во время войны? Менеджера Ахметова Шмыгаля или таки этого Говнокомандующего Говнобородько?
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27.04.2021 10:42 Відповісти
Пол года еще не прошло, все ОК!
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27.04.2021 10:43 Відповісти
Клистроны у своих партнеров приобретите, пожалуйста. Чтобы не наживались Свинарчуки всякие. Я по обвинению Шевченко понял - это пару звонков.
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27.04.2021 10:45 Відповісти
Пани Безмозгла! Вы находитесь среди культурных и образованных людей, и этим людям надо уметь врать не с Вашими умственными данными.
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27.04.2021 11:23 Відповісти
Де, пляха, «Нептуни»???
Чому члєнограй звертається до Німеччини, по протикорабельні ракети???
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27.04.2021 11:32 Відповісти
В умовах війни будь-які затримки з оборонним замовленням це прямий саботаж і допомога ворогу. Усі винуватці мають отримати тривале ув'язнення та конфіскацію майна. А ще краще пройти курси та зайнятись розмінуванням територій.
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27.04.2021 11:38 Відповісти
Що Безмозгла може сказати, коли не виділенікошти на військові програми хоча б той же "Нептун". Вона б повинна буда пояснити чому в умовах війни не виділено коштів.
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27.04.2021 12:42 Відповісти
Що Безмозгла може сказати, коли не виділенікошти на військові програми хоча б той же "Нептун". Вона б повинна буда пояснити чому в умовах війни не виділено коштів.
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27.04.2021 12:43 Відповісти
Безуглая, это та которая не может двух слов сказать и связать их в предложения!! Точно безмозглая!!
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27.04.2021 13:16 Відповісти
 
 