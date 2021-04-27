Стверджувати, що російські війська відведено від кордону з Україною, ще рано, - Пентагон

Сполучені Штати Америки продовжать уважно стежити за відведенням військових сил Російської Федерації від кордонів України, оскільки ще рано стверджувати, що російські війська відведено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу в Міністерстві оборони США повідомив представник Пентагону Джон Кірбі.

"Без вдавання в деталі, адже ми не можемо тут говорити про інформацію розвідки, ми бачили деяке відведення частини російських військ від України… але ще рано говорити і достовірно вірити тому, що, за словами Росії, це були військові навчання, і вони вже закінчилися, і вони всіх повертають", - сказав речник.

Підсумовуючи, Кірбі запевнив, що "ми збираємося продовжувати дуже пильно стежити за цим (відведенням військ РФ від України. – Ред.)".

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