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Новини Агресія Росії проти України
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Стверджувати, що російські війська відведено від кордону з Україною, ще рано, - Пентагон

Стверджувати, що російські війська відведено від кордону з Україною, ще рано, - Пентагон

Сполучені Штати Америки продовжать уважно стежити за відведенням військових сил Російської Федерації від кордонів України, оскільки ще рано стверджувати, що російські війська відведено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу в Міністерстві оборони США повідомив представник Пентагону Джон Кірбі.

"Без вдавання в деталі, адже ми не можемо тут говорити про інформацію розвідки, ми бачили деяке відведення частини російських військ від України… але ще рано говорити і достовірно вірити тому, що, за словами Росії, це були військові навчання, і вони вже закінчилися, і вони всіх повертають", - сказав речник.

Підсумовуючи, Кірбі запевнив, що "ми збираємося продовжувати дуже пильно стежити за цим (відведенням військ РФ від України. – Ред.)".

Також читайте: У Пентагоні поки не готові оцінювати заяви РФ про відведення військ

Автор: 

армія рф (17196) Пентагон (1415) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+10
нужно просто взять за аксиому: рахитские войска от границ Украины не будут отведены НИКОГДА... пока существует рахея...
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27.04.2021 10:32
+6
как жеж на такую смехдержаву то можно влиять???.. такая самодостаточная и сильная страна!, ты ошиблась!, солдатка!)))
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27.04.2021 10:45
+6
В Грузии населения как пол Киева, вы еще 400000 ную Чечню со второго раза паабедили, так что там ни одного руцкого не осталось, и дань платить и платить...
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27.04.2021 11:16
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Воот Утверждать, что российские войска отведены от границы с Украиной еще рано, - Пентагон - Цензор.НЕТ 8141
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27.04.2021 10:31 Відповісти
нужно просто взять за аксиому: рахитские войска от границ Украины не будут отведены НИКОГДА... пока существует рахея...
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27.04.2021 10:32 Відповісти
как жеж на такую смехдержаву то можно влиять???.. такая самодостаточная и сильная страна!, ты ошиблась!, солдатка!)))
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27.04.2021 10:45 Відповісти
при чем тут цветами?, есть азы общевойскового боя, для наступления, на 100 тысячную оборону, нужно от 300 до 500 тысяч группировки + удерживать занятые территории, + западные действительно санкции, Свифт и газопровод, русские придурки, но не идиоты....
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27.04.2021 10:56 Відповісти
в Крыму, есть мнение, если бы дали отпор сразу, при захвате СовМина, русские бы утерлись, в Перевальном стояла вполне боеспособная часть и всех контрактников, 2 бортам дали отбой с вооруженными до зубов десантами (пусть историки уже разбираются)... пример Грузии 08.08.08. очевиден....
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27.04.2021 11:04 Відповісти
В Грузии населения как пол Киева, вы еще 400000 ную Чечню со второго раза паабедили, так что там ни одного руцкого не осталось, и дань платить и платить...
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27.04.2021 11:16 Відповісти
Не фанат бывшего министра обороны при юще,но дед правильно сказал - напали, пересекли границу есть устав части. Сбили бы 2 ила ничего подобного не былобы ... Самое интересное что Илларионов именно так и предсказывал в своём аналитическом прогнозе... « ВВП понимает только язык силы .... А так Крым здали без боя... Тогда зачем кормить эту армию 24 года если в ответственный момент она не может защитить... Зачем эти паркетные фарфоровые генералы.... Только за Крым был договорняк.... Огромные суммы бабла упали на счёта высоких чинуш на кипрские офшорки за задачу Крыма....РФ в своё время Польше и официально деньги платила за Киев который к моменту подписания «Вечного мира» был на территории Посполитой ....
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27.04.2021 13:04 Відповісти
В Крыму была 20-тысячная оборона. Сейчас большинство из них продолжают оборонять Крым.
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27.04.2021 11:00 Відповісти
Тупі у вас методички. Якщо паРаша типу располовинит Україну, а Захід це проковтне, то це розв'яже руки Китаю і він располовинит РФїю. Гадаю, що кацапи вже розуміють, що Далекий Схід їм прийдеться віддати китайцям.
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27.04.2021 11:08 Відповісти
Продать..... ключевое слово продать..... Он им впринципе не нужен - дегарадация ...
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27.04.2021 13:05 Відповісти
Молчал бы этот пентагон, наш величайший заявил, что мы паабедили!
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27.04.2021 10:39 Відповісти
Зетвари хватает одного заявления.
Когда оно уже сдохнет, прости Господи!?
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27.04.2021 10:45 Відповісти
рашизм = тероризм!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
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27.04.2021 11:01 Відповісти
По странному совпадению, недружественные России страны - это страны, которые не дружат с долбо@бами.

https://ibigdan.livejournal.com/26625057.html
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27.04.2021 12:00 Відповісти
 
 