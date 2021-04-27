"Слуга народу" Гетманцев про захист Ківою дисертації: "Можливо, він нас приємно здивує своїми глибокими науковими знаннями"

Нардеп СН Данило Гетманцев закликає не давати характеристик того, що нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа отримав науковий ступінь, тільки на підставі того, що у нього є певний політичний образ.

Про це Гетманцев заявив у коментарі журналістам перед початком засідання ВР, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Гетманцев зазначив, що політичний образ Ківи може не збігатися з уявленнями про те, яким повинен бути науковий співробітник.

"Ви робите певний мем з певної людини, яка вам здається на перший погляд не підготовленою. А я вважаю, що кожному потрібно давати оцінку виходячи з аналізу конкретних обставин тієї чи іншої справи", - заявив "слуга народу", і додав: "Можливо, він нас приємно здивує своїми глибокими науковими знаннями".

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Політик порадив почитати дисертацію Ківи, однак зізнався, що поки сам з нею не ознайомився.

Нагадаємо, народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа 26 квітня захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління".