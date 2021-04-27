Стратегія економічного розвитку Донбасу почне працювати з 1 січня 2022 року, - Мінреінтеграції

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявляють, що Стратегія економічного розвитку Донецької та Луганської областей почне працювати з січня 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський.

"Ми собі ставимо таку амбітну мету - реально стратегія почне працювати з 1 січня 2022 року, коли всі інші законодавчі ініціативи будуть ухвалені і розпочнеться реалізація", - зазначив він.

За словами Замлинського, на початку травня проєкт документа буде направлено на узгодження центральним органам виконавчої влади, після чого буде розглянуто на засіданні уряду. Далі до Стратегії буде розроблено план заходів на найближчі два роки.

Як повідомлялося, у грудні 2020 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей до 2030 року.

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