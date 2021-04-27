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Стратегія економічного розвитку Донбасу почне працювати з 1 січня 2022 року, - Мінреінтеграції

Стратегія економічного розвитку Донбасу почне працювати з 1 січня 2022 року, - Мінреінтеграції

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявляють, що Стратегія економічного розвитку Донецької та Луганської областей почне працювати з січня 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський.

"Ми собі ставимо таку амбітну мету - реально стратегія почне працювати з 1 січня 2022 року, коли всі інші законодавчі ініціативи будуть ухвалені і розпочнеться реалізація", - зазначив він.

За словами Замлинського, на початку травня проєкт документа буде направлено на узгодження центральним органам виконавчої влади, після чого буде розглянуто на засіданні уряду. Далі до Стратегії буде розроблено план заходів на найближчі два роки.

Як повідомлялося, у грудні 2020 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей до 2030 року.

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Автор: 

економіка (927) Донбас (22354) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+2
Таке враження, що не Донбас - це Україна, а Україна - це Донбас.
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27.04.2021 10:54
+2
А кормильцЫ домбаса тоже понесут наличку в банки и заплатят за это 5% ?
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27.04.2021 10:54
+2
совсем головой ударились. Развитие Донбасса - наше фсё!
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27.04.2021 10:54
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Таке враження, що не Донбас - це Україна, а Україна - це Донбас.
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27.04.2021 10:54 Відповісти
русский, ***** - это расея, а расея - это *****. Не перепутай!
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27.04.2021 10:56 Відповісти
А русскій хто?
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27.04.2021 11:16 Відповісти
А кормильцЫ домбаса тоже понесут наличку в банки и заплатят за это 5% ?
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27.04.2021 10:54 Відповісти
По 2 -3 мес ЗП не дают..все живут с кредиток..Полюбому понесут..кредитки погашать )))
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27.04.2021 11:34 Відповісти
совсем головой ударились. Развитие Донбасса - наше фсё!
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27.04.2021 10:54 Відповісти
Где срусский мир там ничего не работает. Одно сплошная КНДР.
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27.04.2021 10:55 Відповісти
Ещё одна кормушка распила для Зешнырей
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27.04.2021 10:55 Відповісти
Кто такой данбаса блд???Донецкая и Луганская область блд,на лбу себе напишите дегенераты зЕлупные
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27.04.2021 10:59 Відповісти
новая отмазка для распила бюджета...нафик нам тот Донбасс? кормильцы всей Украины ...блин..
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27.04.2021 11:15 Відповісти
Первое реформирование, это публичный план сокращения дотаций убыточным промышленным объектам.
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27.04.2021 11:20 Відповісти
Позвольте узнать, а в какую сумму это обойдётся нормальной Украине?
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27.04.2021 11:32 Відповісти
У ненормальну.
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27.04.2021 11:35 Відповісти
Как то обобщают одним словом Донбасс Кокретно надо писать....и разделять Днбасс на окупированный и свободный Это как говорят в Одессе разные вещи
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27.04.2021 11:37 Відповісти
Развивать эту резервацию только после полного освобождения и за счёт местного "населения". Содержать эту биомассу осточертело! Всё равно всё разворуют и угробят. Они убийц приглашают, а им развитие?
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27.04.2021 12:04 Відповісти
 
 