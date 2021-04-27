За добу від COVID-19 у Києві померла 31 людина, одужали - 829, виявили 869 випадків, - Кличко

За добу в Києві госпіталізували 140 осіб з діагнозом коронавірус і 153 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Про це в Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за добу виявили 869 підтверджених випадків захворювання (всього з початку пандемії 192 620).

Серед захворілих 482 жінки віком від 19 до 95 років, 356 чоловіків віком від 18 до 91 років, 16 дівчаток віком від 22 днів до 15 років і 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

Крім того, за добу від коронавірусу померла 31 людина (всього 4 497 летальних випадків).

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У той же час 140 осіб були госпіталізовані з діагнозом коронавірус, а 153 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

829 жителів столиці побороли коронавірус (всього 120 873 видужали).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (168), Дніпровському (115) і в Солом'янському (108).