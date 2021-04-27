"Голос" зареєстрував у Раді постанову про подолання "коронавірусної кризи", що передбачає звільнення Степанова

Фракція "Голосу" зареєструвала постанову про вихід України з "коронавірусної кризи".

Про це, виступаючи з трибуни Верховної Ради, заявила нардепка "Голосу" Кіра Рудик, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, ця постанова передбачає звільнення з посади міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Рудик наголосила, що він "бадьоро розповідає" про стабільну ситуацію в боротьбі з коронавірусом, однак на ділі волонтери купують концентратори, а кількість вакцинованих українців за два місяці становить таку ж, як у сусідній Польщі за два дні.

"Ми всі розуміємо, що ситуація складна, але кожен українець заслуговує знати правду", - вважає нардепка.

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Рудик розповіла, що також постановою "Голосу" пропонується провести аудит МОЗ, щоб з'ясувати, на що конкретно витрачаються бюджетні кошти.

За її словами, також необхідно створити реалістичний план вакцинації населення.

Ще одним пунктом постанови Рудик назвала необхідність забезпечити лікарні киснем.