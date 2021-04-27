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Новини
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"Голос" зареєстрував у Раді постанову про подолання "коронавірусної кризи", що передбачає звільнення Степанова

Фракція "Голосу" зареєструвала постанову про вихід України з "коронавірусної кризи".

Про це, виступаючи з трибуни Верховної Ради, заявила нардепка "Голосу" Кіра Рудик, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, ця постанова передбачає звільнення з посади міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Рудик наголосила, що він "бадьоро розповідає" про стабільну ситуацію в боротьбі з коронавірусом, однак на ділі волонтери купують концентратори, а кількість вакцинованих українців за два місяці становить таку ж, як у сусідній Польщі за два дні.

"Ми всі розуміємо, що ситуація складна, але кожен українець заслуговує знати правду", - вважає нардепка.

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Рудик розповіла, що також постановою "Голосу" пропонується провести аудит МОЗ, щоб з'ясувати, на що конкретно витрачаються бюджетні кошти.

За її словами, також необхідно створити реалістичний план вакцинації населення.

Ще одним пунктом постанови Рудик назвала необхідність забезпечити лікарні киснем.

Автор: 

ВР (14941) МОЗ (5390) звільнення (2667) Рудик (36) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+3
Зеленое стадо степашку не сдаст...там половина с денег минздрава кормится...
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27.04.2021 11:14
+2
Хтож его посадит, он-же зебил
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27.04.2021 11:38
+1
Пинчук поссорился с Ахметовым ?
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27.04.2021 11:19
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может не увольнение а посадку? на скрепный предмет то?
ибо этого министра, только послушать надо шоб спросить, да и даже не спрашивая - вуйку, прошу господина на смереку
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27.04.2021 11:08 Відповісти
на этом уровне не садят...увы...
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27.04.2021 11:13 Відповісти
еще как садят, была бы власть у нас, а не это... за шо я не голосовал, т.к тупо не пошел .
вон, даже Сракози обосрался, правда не жид.ко а вполне на два года условно или че там ему предписали, но факт
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27.04.2021 11:26 Відповісти
Как уволить меня? А канпот?
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27.04.2021 11:11 Відповісти
у нас кто не работает, тот ест..учись студент))
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27.04.2021 11:14 Відповісти
Зеленое стадо степашку не сдаст...там половина с денег минздрава кормится...
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27.04.2021 11:14 Відповісти
Пинчук поссорился с Ахметовым ?
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27.04.2021 11:19 Відповісти
Хтож его посадит, он-же зебил
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27.04.2021 11:38 Відповісти
Нашли стрелочника...
На переправе коней не меняют
и басня Крылова...
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27.04.2021 12:12 Відповісти
Не увольнение, а осуждение за преднамеренное массовое убийство.
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27.04.2021 12:35 Відповісти
 
 