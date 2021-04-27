"Допустив вирубку лісу більш ніж на 7 млн грн", - екскерівнику Шацького національного природного парку загрожує до 5 років в'язниці
У ході досудового розслідування встановлено, що колишній директор Шацького національного природного парку допустив незаконні порубки дерев заповідного фонду.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Нацполіції, посадовець підписав лісорубні квитки без встановлених лімітів, тим сам надав дозвіл на порубку деревини. Внаслідок таких дій державі завдано збитків на суму понад 7 млн грн, які у ході розслідування було відшкодовано.
Досудове розслідування, яке проводили слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Львові, завершено. За погодження Волинської обласної прокуратури обвинувальний акт щодо ексдиректора скеровано до суду. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
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А ділився б,пиляв вагонами,було б-тіп-топ....
https://zahid.espreso.tv/na-prikarpatti-aktivizuvalasya-virubka-lisiv-obsyagi-zrosli-podekudi-vsemero-rozsliduvannya На Прикарпатті активізувалася вирубка лісів: обсяги зросли подекуди всемеро, - розслідування
А где сообщники?
Он же 100% не сам это делал.