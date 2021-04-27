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"Допустив вирубку лісу більш ніж на 7 млн ​​грн", - екскерівнику Шацького національного природного парку загрожує до 5 років в'язниці

У ході досудового розслідування встановлено, що колишній директор Шацького національного природного парку допустив незаконні порубки дерев заповідного фонду.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Нацполіції, посадовець підписав лісорубні квитки без встановлених лімітів, тим сам надав дозвіл на порубку деревини. Внаслідок таких дій державі завдано збитків на суму понад 7 млн грн, які у ході розслідування було відшкодовано.

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Досудове розслідування, яке проводили слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Львові, завершено. За погодження Волинської обласної прокуратури обвинувальний акт щодо ексдиректора скеровано до суду. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Автор: 

вирубка (168) заповідник (103) ліс (765) Нацполіція (15132)


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ну... придётся заслать в суд котлету неслабую))
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27.04.2021 11:23 Відповісти
Зеля, ну и почему лысые Карпаты?
"Допустил вырубку леса более чем на 7 млн грн", - экс-руководителю Шацкого национального природного парка грозит до 5 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 7870
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27.04.2021 11:23 Відповісти
Видно,вирішив втихаря пару фур замутить.Закрисив.
А ділився б,пиляв вагонами,було б-тіп-топ....
https://zahid.espreso.tv/na-prikarpatti-aktivizuvalasya-virubka-lisiv-obsyagi-zrosli-podekudi-vsemero-rozsliduvannya На Прикарпатті активізувалася вирубка лісів: обсяги зросли подекуди всемеро, - розслідування
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27.04.2021 11:34 Відповісти
допустил?)
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27.04.2021 11:46 Відповісти
А где конфискация им ущества?
А где сообщники?
Он же 100% не сам это делал.
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27.04.2021 12:24 Відповісти
50 штук зелени за год тюрьмы.
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27.04.2021 13:09 Відповісти
50 штук зелени за год тюрьмы.
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27.04.2021 13:10 Відповісти
 
 