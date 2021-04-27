Кличко про можливість пом'якшення карантинних обмежень у Києві: Завтра міська комісія ухвалить рішення

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може ухвалити рішення про пом'якшення карантинних обмежень у столиці завтра, 28 квітня.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ситуація з поширенням коронавірусу в столиці не буде погіршуватися, ми не виключаємо послаблення суворих обмежень, які місто запровадило до 30 квітня. У середу, 28 квітня, буде засідати комісія з надзвичайних ситуацій міста, що складається з епідеміологів, вірусологів та інших фахівців. Вони ухвалять рішення, зважаючи на епідеміологічну ситуацію", - зазначив Кличко.

За його словами, локдаун у Києві дав позитивні результати, і кількість нових випадків захворювання почала знижуватися.

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"Але розслаблятися зарано! Є чимало ризиків. Особливо, зважаючи на те, що попереду Великодні свята. І в нас досі багато смертельних випадків від коронавірусу та тяжких хворих. Цей вірус дуже небезпечний та агресивний. І сьогодні найголовніше - зберегти здоров‘я і життя людей", - додав Кличко.