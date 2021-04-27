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"Слуга народу" Кравчук про захист Ківою дисертації: Сподіваюся, комісія МОН на чолі зі Шкарлетом неупереджено розбереться в цій ситуації

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук негативно ставиться до того, що нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію.

Про це вона заявила журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Бо є люди, які дійсно захищаються, тепер їхні наукові ступені нівельовані. Я бачила, як науковий співробітник спалив диплом. У мене мама кандидат медичних наук і сама писала свою дисертацію", - зазначила нардепка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Члени вченої ради не розуміють обурення суспільства через дисертацію Ківи: "Усе зроблено для того, щоб дискредитувати науку в Україні". ВIДЕО

Кравчук вважає, що захист Ківою дисертації "кидає тінь" на систему здобуття наукових ступенів.

"Я знаю, що з червня буде набагато складніше захиститися, тому що змінилися правила. Я думаю, Ківа тому і поспішав вскочити в цей останній вагон", - пояснила заступниця голови фракції СН.

Вона нагадала, що тепер остаточне рішення про надання Ківі наукового ступеня має ухвалити комісія Міністерства освіти і науки, яку очолює міністр освіти Сергій Шкарлет.

Також дивіться: ЗМІ почитали кандидатську Ківи: Неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки. ВIДЕО

"Побачимо, що буде. Я сподіваюся, вони розберуться в цій ситуації неупереджено", - додала "слуга народу".

Раніше кандидат медичних наук Ябчанка спалив диплом на знак протесту проти наукового ступеня Ківи.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

Автор: 

наука (364) Міносвіти (1411) Кива Ілля (377) Кравчук Євгенія (374) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+13
"Слуга народа" Кравчук о защите Кивой диссертации: Надеюсь, комиссия МОН во главе со Шкарлетом беспристрастно разберется в этой ситуации - Цензор.НЕТ 8030
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27.04.2021 11:49
+10
дадада, Шкарлєт разбєрьоцца...

"Слуга народа" Кравчук о защите Кивой диссертации: Надеюсь, комиссия МОН во главе со Шкарлетом беспристрастно разберется в этой ситуации - Цензор.НЕТ 1437
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27.04.2021 11:49
+9
Шкарлет - сепар не лучше кивы , через кривосудие добился не разглашать факт , что он плагиаторщик
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27.04.2021 12:06
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Завидует слуга, что Кива теперь будет доплаты получать за научное звание?
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27.04.2021 11:49 Відповісти
Проверят во главе с тем, кто сам купил ))
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27.04.2021 11:51 Відповісти
министр шкарлет там такой жзе ученный ля.. плагиатор алигатор хренов и еще любител Путина..он проверит... еще прикажет киве профессора сразу влепить члена членов какадемии навук...
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27.04.2021 13:11 Відповісти
Просто члена
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27.04.2021 13:17 Відповісти
Шкарлет - сепар не лучше кивы , через кривосудие добился не разглашать факт , что он плагиаторщик
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27.04.2021 12:06 Відповісти
Позорные Зеприслужницы , ваш ,так называемый министр шкарлет - сам такой 😂😂😂
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27.04.2021 12:10 Відповісти
При совке за кандидатскую степень доплачивали 80 рублей и надо было в год напечатать 4 статьи в отраслевом журнале. И защита в то время была очень серьезным мероприятием, не каждому удавалось защитится.
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27.04.2021 12:19 Відповісти
дадада, Шкарлєт разбєрьоцца...

"Слуга народа" Кравчук о защите Кивой диссертации: Надеюсь, комиссия МОН во главе со Шкарлетом беспристрастно разберется в этой ситуации - Цензор.НЕТ 1437
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27.04.2021 11:49 Відповісти
"Слуга народа" Кравчук о защите Кивой диссертации: Надеюсь, комиссия МОН во главе со Шкарлетом беспристрастно разберется в этой ситуации - Цензор.НЕТ 8030
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27.04.2021 11:49 Відповісти
Майбутній шНобеліський лауреат
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27.04.2021 12:49 Відповісти
плагіатор плагіатору око не виклює
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27.04.2021 11:57 Відповісти
шо мелет это тупой кравчук??? кому нужно его словоблудие??? кто будет и кто может разобраться с подобным рефератом который выдвинули на кандидатскую диссертацию??? такой же неук как и кива???
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27.04.2021 11:59 Відповісти
Влада повинна зрозуміти, що такі речі це повна демотивація для населення. Для когось це ще один аргумент для виїзду за кордон.
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27.04.2021 11:59 Відповісти
В Украине возможно купить всё,вопрос цены.
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27.04.2021 12:01 Відповісти
Судя по всему совесть таки купить нельзя....
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27.04.2021 12:03 Відповісти
Это товар тут не популярен
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27.04.2021 12:05 Відповісти
зато легко продать...
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27.04.2021 12:19 Відповісти
Та да.Товар высоколиквидный.
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27.04.2021 12:42 Відповісти
В Африке, что бы показать свой статус и прикрыть свою несостоятельность, папуасы тоже себя обьявляют вождями, царями и т.д. и натягивают на себя кучу погремушек. На фоне всеобщей нищеты это выглядит глупо и нелепо. У нас тоже все стараются стать депутатом, профессором и покупают куртки за сотни тысяч и крутые тачки, что на общем фоне смотрится не совсем гармонично. Украина это точно Европа?
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27.04.2021 12:02 Відповісти
Папуасы,вообще-то не в Африке.Ты не далеко от Кивы ушел).И если в Украине что-то не так идет(а именно так и есть),то отчасти из-за таких вот умников
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27.04.2021 12:12 Відповісти
Да и население от тех кто ими руководит не далеко ушло... Сразу видно - думающий, воспитанный европеец ответил, умеющий блестяще мыслить и делать выводы... Хорошо что хоть знает где папуасы живут. Европа тебя ждет.
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27.04.2021 12:15 Відповісти
Та мне плевать на деградирующую Европу с их толерантностью к извращенцам,двуличностью и продажностью.Так же плевать на безграмотных выскочек,пытающихся распушить перья.Намека достаточно или надо прямым текстом?
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27.04.2021 12:22 Відповісти
Мне точно так же наплевать на мнение окружающего меня быдла, так что свой текст оставь для себя.
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27.04.2021 12:24 Відповісти
папуасы - образ собирательный, видимо ты тоже в том образе...
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27.04.2021 12:21 Відповісти
Шкарлет попросит донести и ему. Вот весь разбор.
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27.04.2021 12:02 Відповісти
"Шкарлет разберется".Всего два слова,но какой глубокий смысл)))
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27.04.2021 12:05 Відповісти
Ворон ворону, плагіатор плагіатору.........
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27.04.2021 12:08 Відповісти
ага, плагиатор шмарклет разберется.
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27.04.2021 12:10 Відповісти
Первое напервое такая сомнительная диссертация направляется к так называемым "черным оппонетам", от которых можно заполучить 100% "неудов". В свое время в Тульском политехе таким "черным оппонетом" был С.С.Петрухин, весь СССР дрожал, чтобы диссертация не попала к нему на отзыв, но, если он давал "плюс", кандидата мигом утверждали. А И.Киве больше подошла бы тема о способах развития и усовершествоваия крепкогорусского мата и чесания яиц на рабочем месте.
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27.04.2021 12:13 Відповісти
Вчений (Шкарлет) -завжди зрозуміє і підтримає іншого вченого (Ківу) ! Повна гармонія!
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27.04.2021 12:14 Відповісти
А что, есть сомнения? Киева производит впечатление умного, интеллигентного человека, обладающий изысканными манерами и красноречием.
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27.04.2021 12:15 Відповісти
"Слуга народу" Кравчук про захист Ківою дисертації: Сподіваюся, комісія МОН на чолі зі Шкарлетом неупереджено розбереться в цій ситуації - Цензор.НЕТ 7788
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27.04.2021 12:21 Відповісти
кто то сказал "устами блаженного глаголит истина"

и может кива пророк и мудрец а остальные недоумки? .
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27.04.2021 12:23 Відповісти
Правду кажуть, що у влади плісняві ІМІТАТОРИ.
В усьому, окрім крадіжок і дерибану, сама видимість роботи.
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27.04.2021 12:34 Відповісти
Шкарлета разом з Кивою к фуям собачим!
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27.04.2021 12:35 Відповісти
Боже! Як стидно жити в таківй державі...
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27.04.2021 12:35 Відповісти
держава то причем? этож люди,тот самый мудрый нарид.... имбицилы населяющие эту державу принимают такие решения одностайным ЗА и теже люди ходят голосовать.
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27.04.2021 12:41 Відповісти
На яких прикладах виховувати дітей?
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27.04.2021 12:39 Відповісти
ну т.е. никто даже не сомневается в том, что киви - идиот и в принципе не может иметь таког остатуса, даже в теории, никто даже не пытается думать в обратном направлении но тем не менее 13 - ЗА, нужно объясвить список этих деятелей и лишить аналогичных статусов если атковые имеются, у этих людейнет ни мозгов ни совести, если они приняли такое решение, должны быть отстранены от подобных решений на всегда!
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27.04.2021 12:40 Відповісти
пригорело слегка.
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27.04.2021 12:40 Відповісти
"Слуга народу" Кравчук про захист Ківою дисертації: Сподіваюся, комісія МОН на чолі зі Шкарлетом неупереджено розбереться в цій ситуації - Цензор.НЕТ 8459
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27.04.2021 13:21 Відповісти
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27.04.2021 15:28 Відповісти
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"Слуга народу" Кравчук про захист Ківою дисертації: Сподіваюся, комісія МОН на чолі зі Шкарлетом неупереджено розбереться в цій ситуації - Цензор.НЕТ 7160
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27.04.2021 17:03 Відповісти
та поднесет он.... усе будет тихо
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27.04.2021 17:37 Відповісти
Беногий вытащил кинжал и за безруким побежал
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29.04.2021 22:29 Відповісти
 
 