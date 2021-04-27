"Слуга народу" Кравчук про захист Ківою дисертації: Сподіваюся, комісія МОН на чолі зі Шкарлетом неупереджено розбереться в цій ситуації
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук негативно ставиться до того, що нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію.
Про це вона заявила журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Бо є люди, які дійсно захищаються, тепер їхні наукові ступені нівельовані. Я бачила, як науковий співробітник спалив диплом. У мене мама кандидат медичних наук і сама писала свою дисертацію", - зазначила нардепка.
Кравчук вважає, що захист Ківою дисертації "кидає тінь" на систему здобуття наукових ступенів.
"Я знаю, що з червня буде набагато складніше захиститися, тому що змінилися правила. Я думаю, Ківа тому і поспішав вскочити в цей останній вагон", - пояснила заступниця голови фракції СН.
Вона нагадала, що тепер остаточне рішення про надання Ківі наукового ступеня має ухвалити комісія Міністерства освіти і науки, яку очолює міністр освіти Сергій Шкарлет.
"Побачимо, що буде. Я сподіваюся, вони розберуться в цій ситуації неупереджено", - додала "слуга народу".
Раніше кандидат медичних наук Ябчанка спалив диплом на знак протесту проти наукового ступеня Ківи.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.
Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.
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и может кива пророк и мудрец а остальные недоумки? .
В усьому, окрім крадіжок і дерибану, сама видимість роботи.
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