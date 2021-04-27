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Україна повинна бойкотувати небезпечну АЕС у Білорусі, а не імпортувати з неї струм, - нардеп

Україна повинна бойкотувати небезпечну АЕС у Білорусі, а не імпортувати з неї струм, - нардеп

Україна повинна спільно з країнами Європи вимагати негайної зупинки Білоруської АЕС до комплексної перевірки її безпеки, а не купувати вироблену нею електричну енергію на сотні мільйонів гривень.

Про це повідомив народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко.

"Україна, як і наші союзники в країнах Балтії, має вимагати негайної зупинки Білоруської АЕС до повної і детальної перевірки її безпеки, а не всупереч позиції об’єднаної Європи купувати в неї електроенергію", - повідомив нардеп на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що імпорт струму відкрито лобіює національний енергетичний регулятор НКРЕКП, який за рішенням Верховної Ради вже має заборонити будь-які поставки.

"Попри об’єктивні сумніви щодо дотримання вимог безпеки на цій АЕС, українська влада продовжує закуповувати в неї електричну енергію і таким чином фінансувати агресора, адже ці гроші йдуть до РФ. До прикладу: вчора імпорт становив приблизно 1 млн кВт годин", - зазначив Наливайченко.

За його словами, останній інцидент зі зломом офіційного сайту АЕС напередодні річниці Чорнобильської трагедії став черговим сигналом щодо прогалин у безпеці Білоруської АЕС.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. 15 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про заборону імпорту струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.

Автор: 

імпорт (2588) Наливайченко Валентин (100) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+8
Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус/ Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского/ Виновата зелёная энергетика.Все знают.
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27.04.2021 12:03
+5
Бабушка Беня так не считает
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27.04.2021 11:53
+3
Все "вопли" о том что "можно", а чего "нельзя" исходять только от барыжной конкуренции различных ОЛИГАРХИЧЕСКИХ ГРУПП! Нельзя торговать с агрессорам и оккупантом, или иметь с ним ЛЮБЫЕ отношения /ни при каких обстоятельствах - это ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ вопрос/, нельзя терпеть ГОСУДАРСТВО ОЛИГАРХОВ и БАРЫГ, если ты СВОБОДНЫЙ человек, а не ХОЛУЙ или хеже того РАБ!
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27.04.2021 12:04
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вот же...откуда они берутся только...нельзя покупать электроэнергию дешевле чем у наших "патриотов"
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27.04.2021 11:51 Відповісти
Купи кирпич таварисч
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27.04.2021 11:56 Відповісти
Так это ж сами "патриоты" и покупают
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27.04.2021 12:09 Відповісти
Бабушка Беня так не считает
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27.04.2021 11:53 Відповісти
Украина должна только Украине :...а не назло маме уши отморожу.Если выгодно,бери хоть у черта лысого...кроме врагов лаптеногих. Лука беларусам враг,но в Украине на него обижаться только полный зебил может.
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27.04.2021 12:02 Відповісти
то може и на ***** не стоит обижаться если он Украине нефть и газ дешевле будет продавать?
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27.04.2021 12:10 Відповісти
73% выбор куйло поддержало даже...помнишь как он попросил...с любым буду вести диалог кроме Порошенко...простоФАКТ(
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27.04.2021 12:19 Відповісти
Знаешь, пошёл ты с лукой, АЭС, и своим кацапским бантустаном, куда подальше
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27.04.2021 12:12 Відповісти
это беларусы с лукой триколоры власовские себе в задницу в Крыму и лугандонии в Ж засунули и Украину предали??СЮР(((
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27.04.2021 12:23 Відповісти
А давай подумаем, постоянные учения с казламордыми под нашей границей, постоянное присутствие казламордых вояк у вас, полная интеграция гэбни и фсб, полная поддержка казляндии в полит. деятельности. И как? Братушки? Лука даст команду, аж вприпрыжку рванёте Киев "освобождать" - ваши протесты показали, кто пастух - кто бараны
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27.04.2021 12:35 Відповісти
Там выше я написал ..прочти ещё раз,а не переводи стрелочки как школота.Если мы Украине такие враги...то закройте границу,разорвите дип.отношения....и скажите наливайченко ,что Украина ещё и нефтепродукты у Беларуси покупает всю войну.В Германии дешевле даже.Хотя ему кацапы подскажут без вас наивных ...три пальца лоб толщиной(
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27.04.2021 12:51 Відповісти
Та на школоту те съезжай . Наши и МАЗы покупали вместо КРАЗов, за эти бабки вас омон и ***********, за АЭС бабки прямиком в казляндию идут - ты ведь в курсе шо станция построена в кредит? С нашими вшами разберёмся и без тебя, вы в своём доме порядок навести не можете
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27.04.2021 13:08 Відповісти
Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус/ Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского/ Виновата зелёная энергетика.Все знают.
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27.04.2021 12:03 Відповісти
Шо ви такоэ гАварыте?

"Могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику", - Зеленский"
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27.04.2021 12:42 Відповісти
Многие страны(!) будут работать над уничтожением (!) атомной энергетики в Украине, а мы ее будем наоборот защищать, - Зеленский 01.10.20/ Результат защиты приведен выше. Сто лет назад украинцев обманывала мафия где то Бланка. Сейчас украинцев обманывает мафия Коломойского.
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27.04.2021 13:21 Відповісти
Все "вопли" о том что "можно", а чего "нельзя" исходять только от барыжной конкуренции различных ОЛИГАРХИЧЕСКИХ ГРУПП! Нельзя торговать с агрессорам и оккупантом, или иметь с ним ЛЮБЫЕ отношения /ни при каких обстоятельствах - это ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ вопрос/, нельзя терпеть ГОСУДАРСТВО ОЛИГАРХОВ и БАРЫГ, если ты СВОБОДНЫЙ человек, а не ХОЛУЙ или хеже того РАБ!
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27.04.2021 12:04 Відповісти
В Украине 15 энергоблоков, 80% из которых уже выработали свой ресурс. Вот это, реально опасно.
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27.04.2021 14:47 Відповісти
Новенькая станция сто раз проверенная.
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27.04.2021 15:32 Відповісти
 
 