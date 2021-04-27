Україна повинна бойкотувати небезпечну АЕС у Білорусі, а не імпортувати з неї струм, - нардеп

Україна повинна спільно з країнами Європи вимагати негайної зупинки Білоруської АЕС до комплексної перевірки її безпеки, а не купувати вироблену нею електричну енергію на сотні мільйонів гривень.

Про це повідомив народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко.

"Україна, як і наші союзники в країнах Балтії, має вимагати негайної зупинки Білоруської АЕС до повної і детальної перевірки її безпеки, а не всупереч позиції об’єднаної Європи купувати в неї електроенергію", - повідомив нардеп на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що імпорт струму відкрито лобіює національний енергетичний регулятор НКРЕКП, який за рішенням Верховної Ради вже має заборонити будь-які поставки.

"Попри об’єктивні сумніви щодо дотримання вимог безпеки на цій АЕС, українська влада продовжує закуповувати в неї електричну енергію і таким чином фінансувати агресора, адже ці гроші йдуть до РФ. До прикладу: вчора імпорт становив приблизно 1 млн кВт годин", - зазначив Наливайченко.

За його словами, останній інцидент зі зломом офіційного сайту АЕС напередодні річниці Чорнобильської трагедії став черговим сигналом щодо прогалин у безпеці Білоруської АЕС.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. 15 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про заборону імпорту струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.