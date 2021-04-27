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Новини ДТП
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Три людини загинули, ще одна постраждала внаслідок ДТП на Закарпатті, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Мукачівському районі Закарпатської області сталася смертельна ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС у Закарпатській області.

26 квітня о 19:22 до Служби порятунку надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху національного значення Мукачево-Рогатин-Львів між селами Залужжя та Зубівка Мукачівського району за участю автомобілів Volkswagen Passat та Skoda Octavia.

"Внаслідок ДТП 3 осіб (двоє чоловіків 1999 та 1984 років народження, а також жінка 1988 року народження) загинули на місці. Ще одна жінка з політравмами госпіталізована каретою екстренної медичної допомоги до реанімаційного відділення Мукачівської ЦРЛ", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що для деблокування загиблих із понівеченого авто залучався особовий склад та техніка 17-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Мукачево.

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Три людини загинули, ще одна постраждала внаслідок ДТП на Закарпатті, - ДСНС 01
Три людини загинули, ще одна постраждала внаслідок ДТП на Закарпатті, - ДСНС 02
Три людини загинули, ще одна постраждала внаслідок ДТП на Закарпатті, - ДСНС 03
Фото: пресслужба ДСНС

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ДТП (4465) ДСНС (5085) Закарпатська область (2044)


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