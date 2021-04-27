Три людини загинули, ще одна постраждала внаслідок ДТП на Закарпатті, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У Мукачівському районі Закарпатської області сталася смертельна ДТП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС у Закарпатській області.
26 квітня о 19:22 до Служби порятунку надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху національного значення Мукачево-Рогатин-Львів між селами Залужжя та Зубівка Мукачівського району за участю автомобілів Volkswagen Passat та Skoda Octavia.
"Внаслідок ДТП 3 осіб (двоє чоловіків 1999 та 1984 років народження, а також жінка 1988 року народження) загинули на місці. Ще одна жінка з політравмами госпіталізована каретою екстренної медичної допомоги до реанімаційного відділення Мукачівської ЦРЛ", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що для деблокування загиблих із понівеченого авто залучався особовий склад та техніка 17-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Мукачево.
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