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"Партійна робота - не виступи в клубах", - Рудик про бажання Притули очолити "Голос"

Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик відреагувала на заяву свого колеги - шоумена Сергія Притули про бажання очолити "Голос", зазначивши, що "партійна робота - це не виступи в клубах".

Про це вона заявила в коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Я пишаюся тим, що партія "Голос" є партією, яка долучає людей до політики. Пан Притула з нами півтора роки. За цей час у нього було багато різних амбіцій: бути депутатом Київради, бути мером, бути членом політради, потім він знову повертався до своєї шоубізнесової кар’єри, потім він хотів робити, здається, свою партію, тепер він хоче очолити "Голос". Звичайно, це добре, що у людини у партії "Голос" є такі активні амбіції. Водночас маю зауважити, що ми будемо діяти винятково згідно з нашими процедурами: наш з’їзд відбудеться, як і заплановано, в середині літа, і він вирішить, чи мають ці амбіції право на існування", –наголосила Рудик у коментарі Радіо Свобода.

За словами очільниці "Голосу", на попередньому з’їзді партії вона отримала 90 відсотків підтримки і, на її думку, зараз ця підтримка зберігається.

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"У нас є певні політичні амбіції у людей. Це, звичайно, дуже добре, тому що партія повинна складатися з амбітних, активних людей. У нас у партії люди із шоу-бізнесу, яким ми дуже вдячні (як, наприклад, Святославу Вакарчуку), ведуть за собою людей. Але партійна робота – це не виступи в клубах, не виступи на стадіонах, це – системна, важка робота, яку не так приємно робити, як здається", – вважає Рудик.

За її словами, всі процеси, які наразі відбуваються у партії, є "хворобою росту" і обов’язково минуть. Рудик також наголосила, що розбіжностей щодо ціннісних орієнтирів у "Голосі" нині немає.

Нагадаємо, напередодні Сергій Притула заявив про своє бажання очолити "Голос". "Нам здається, що нас ведуть не туди", - зазначив шоумен.

З березня минулого року партію очолює Кіра Рудик, яка змінила на цій посаді Святослава Вакарчука.

Нещодавно 10 із 20 депутатів фракції "Голос" виступили з відкритим листом, в якому закликали переобрати керівництво партії.

Автор: 

Притула Сергій (88) Голос партія (512) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+14
😂И тут ипала жабу гадюку))) А президентство стало быть по ее логике выступление в клубах или Вакарчук лидер партии это не выступление в клубах ?) Короче Голос походу все.
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27.04.2021 12:05
+11
Притула логически мыслит. Раз в президенты выбрали клоуна, а в профессора недавно выбрали мастурбатора Киву, то почему партию Голос не мог бы возглавить шоумэн?
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27.04.2021 12:08
+8
Голосом управляет хозяин -- Пинчук. Кто содержит барышню, тот ее и танцует. Задачей Голоса, Вакарчука и Притулы было отобрать голоса у демократических противников зелени на выборах Их нахождение в Раде -- просто приятный бонус для семьи Кучмы.
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27.04.2021 12:26
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😂И тут ипала жабу гадюку))) А президентство стало быть по ее логике выступление в клубах или Вакарчук лидер партии это не выступление в клубах ?) Короче Голос походу все.
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27.04.2021 12:05 Відповісти
Партия расколется на на двое.Теперь будет "Голос" и "Отголосок".
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27.04.2021 12:37 Відповісти
Єдина нормальна партія, де не партія навколо людини як ЗАТ а дійсно партія як у розвинених країнах.
Але її без відпочинку обгадити намагаються кацапи-рашиссти їх посіпаки в Україні й деякі неосвічені їм "піддакують".
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27.04.2021 12:50 Відповісти
Так, що ми маємо: партія створена за гроші Пінчука, набравша голоси за рахунок популярності музиканта Славка, який при першій нагоді здриснув, очолила Рудик для якої Порошенко більший ворог ніж Зеленський, щойно послала нахер іншу медійну персону Притулу, який безперечно заслуговує повагу за волонтерство, за те, що він актор і шоумен, а не політик,але винні у всьому чиїсь посіпаки. Нічого не сплутав?
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27.04.2021 13:06 Відповісти
Сплутав? Як завжди. Я не казав що хтось винен. Дешеві мокшанські маніпуляції зі мною не проходять.
P. S. путин- *****
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27.04.2021 19:03 Відповісти
Голос все був одразу.
Прямо на наступний день після виборів.
Бо задача їх була - відтягнути єлекторат вад ЄС. Що вони і зробили. Далі вони, як відомий гумовий виріб після використання, відправилися у смітник
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27.04.2021 14:05 Відповісти
Завжди було цікаво, чому 'ЄС' вирішило, що це могли бути їх голоси.
Швидше це могли стати голосами "Свободи" чи "Самопомочі" чи іншої "умовно" правої партії, яка би продемонструвала послідовність у відстоюванню національних інтересів, здоровий глузд і бажано неолігархічного типу.
Так на виборах президента там особливих варіантів не було, але коли мова про партії то тут електорат завжди більше сегментується і вибирає те що йому ціннісно ближче.
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27.04.2021 17:03 Відповісти
Я не є представником "ЄС" і кажу з свого особистого досвіду. Троє моїх знайомих голосували за голос якраз того що "не хочемо голосувати за ЄС".
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28.04.2021 13:44 Відповісти
Притула логически мыслит. Раз в президенты выбрали клоуна, а в профессора недавно выбрали мастурбатора Киву, то почему партию Голос не мог бы возглавить шоумэн?
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27.04.2021 12:08 Відповісти
Після того , як Ківа розсмішив усю Україну своєю дисертацією - комік Зе нервово курить у сторонці .
А Притула вирішив з коміків перекваліфікуватися в управдоми в політика
Чекаємо на реакцію інших коміків - а їх в Україні завжди було достатньо
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27.04.2021 12:54 Відповісти
Да уж, Вакарчук ведет людей за собой Дважды так намахать свои избирателей
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27.04.2021 12:13 Відповісти
Вакарчук виконав на відмінно поставлене йому завдання олігархом Пінчуком. Розкрутив на концертах молодь, відтягнув голоси у Порошенка, коли поступила команда злиняв в кущі, а всі розкручені впали в руки Блазневі. Такий з нього "моральний лідер" нації, який виявився банальним аморальним підором.

Таке саме завдання виконував Притула на виборах мера Києва: відтягнути голоси у Кличка.
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27.04.2021 12:40 Відповісти
" Голос" - это что такое? Какая у них цель и каким способом они желают её достичь? В нормальной стране не может быть 350 партий !?! ( И, говорят ,50 активно работают !???) Чем вы отличаетесь от всех остальных? Ну, безусловно, личные амбиции....все мечтают о славе Наполеона,но бюджет еще и деньги платит за эти потуги.
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27.04.2021 12:19 Відповісти
Голосом управляют люди Сороса. В Украине от Сороса смотрящий Фиала. Вот как он решит, так съезд и проголосует. Если Притула их убедит что он от него будет толк , что он не такое чмо как Вакарчук и не сбежит сразу после выборов то может ему и дадут возможность порулить соросовской сектой. И, кстати, Рудык первая проголосует ЗА и не пикнет.
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27.04.2021 12:19 Відповісти
Голосом управляет хозяин -- Пинчук. Кто содержит барышню, тот ее и танцует. Задачей Голоса, Вакарчука и Притулы было отобрать голоса у демократических противников зелени на выборах Их нахождение в Раде -- просто приятный бонус для семьи Кучмы.
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27.04.2021 12:26 Відповісти
Пинчук тоже с Соросом, но больше для прикрытия своей жопы. А Голосом он не управляет. Их офис находится в здании Dragon Capital.
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27.04.2021 19:58 Відповісти
Т.е Кира Рудык и Ярослав Железняк не люди Пинчука? И не они возглавляют фракцию Голоса в ВР? И не они скоординировано действуют со слугами?
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27.04.2021 20:06 Відповісти
Я не знаю чьи они люди. В Слугах полно соросни и по некоторым вопросам как продажа земли у них мнение совпадает, по другим нет. Но никакой даже неформальной коалиции у них нет. Секта Сороса - структура с очень четкой вертикалью и одним лидером со смотрящими на местах. В Украине это Фиала. Пинчук - просто местный олигарх, вырощенный своим тестем кучмой в тепличных условиях. К соросне он просто примазался для защиты и лоббирования своих интересов т.к. в отличие от того же Ахметова или Коломойского слишком бздливый чтобы договариваться напрямую с властью, которая часто меняется. Если он и продвинул куда-то там своих людей то это не значит что он руководит процессом. Даже Фиала не руководитель, а просто говорящая голова. Если бы у нас было нормальное государство и нормальная власть, а не алкаши, зеки, барыги и клоуны то этого деятеля давно бы обвинили в шпионаже и выслали нах из страны, а его фонд закрыли.
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27.04.2021 23:37 Відповісти
Если бы у нас было нормальное государство, то опзж расстреляли бы в полном составе, а слуг урода через одного (ты бы точно попал в число расстрелянных )
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02.05.2021 13:13 Відповісти
Рудык не тянет на главу партии, причем любой партии..Нет харизмы в ней. ИМХО
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27.04.2021 12:22 Відповісти
В Голосе нужна не харизма, а "Чего изволите-с, хозяин?".
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27.04.2021 12:36 Відповісти
говори, говори...как пинчук скажет - так и будет.
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27.04.2021 12:31 Відповісти
Очень мне нравится Голос, много достойных и умных людей. Но с таким подходом опять пройти в Раду шансов у них нет.
А кто такой Притула, я понятия не имел до 2014 и для меня он в первую очередь волонтер и активист, а потом уже шоумен.
Думаю выиграют от такого союза все.
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27.04.2021 12:31 Відповісти
Ні, в першу чергу він шоумен. Клоуни без сцени не можуть.
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27.04.2021 12:52 Відповісти
Этот "патриот" "вдруг" резко прозрел уже после того, как получил бабки за отснятый сезон в рашенской франшизе. А до этого делал вид, что не понимает о чем речь. И эти денежки ему совесть не напрягают.
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27.04.2021 13:50 Відповісти
Главное прозрел
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27.04.2021 13:55 Відповісти
Шутку оценил.
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27.04.2021 13:59 Відповісти
НОВИЙ ХІТ ВІД СЛАВКА.
Я обісрався без бою!
Двічі я обісрався без бою!
Пахнуть лайном мої штані.
Смердять лайном мої справи у ВР.
Однак гроші не пахнуть лайном!
Я обісрався без бою!
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27.04.2021 13:58 Відповісти
А как же Славко, ваш "создатель" вашей "партии"? Ну, тот, что выступал по клубам, а теперь пытается скакать по сцене с одышкой и тот, что обісрався без бою (двічі обісрався)?
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27.04.2021 12:41 Відповісти
Бог троіцу любіт. Років через пять знову вилізе на трибуну ))
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27.04.2021 12:53 Відповісти
И вы знаете, найдутся полудурки кто за него проголосует.
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27.04.2021 13:52 Відповісти
Эта жирная ведет голос к зедебилам.
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27.04.2021 12:48 Відповісти
Забоялась конкуренции дама.
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27.04.2021 12:52 Відповісти
Киру надо немедленно выгонять, фактически она уже слила Голос в СН, она не тянет, для нее это тяжелая, а не ответственная и важная работа, у них есть выбор, а может на них упадет достойный человек.
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27.04.2021 12:56 Відповісти
когда вы говорите-такое ощущение что вы бредите...
что он несет,это мужик в юбке?
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27.04.2021 13:00 Відповісти
Рудик также отметила, что разногласий по ценностных ориентиров в "Голосе" сейчас нет.Источник: https://censor.net/ru/n3262226

нет ориентиров -> нет разногласий
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27.04.2021 13:53 Відповісти
Страшная женщина.
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27.04.2021 15:36 Відповісти
 
 