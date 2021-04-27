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Новини Агресія Росії проти України
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РФ не сприймає попереджень ззовні про переміщення російських військ на нашій території, - Шойгу

РФ не сприймає попереджень ззовні про переміщення російських військ на нашій території, - Шойгу

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу стверджує, що Росія не сприймає попереджень від будь-яких країн щодо наслідків переміщення своїх військ на своїй території.

Про це він заявив сьогодні на засіданні Ради міністрів оборони держав-учасників ОДКБ в Душанбе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

За його словами, останнім часом "лише ледачий" не звинувачував Росію в чому-небудь.

"То проведення навчань на нашій території не подобається, то повернення військ у пункти постійної дислокації дратує. А хтось вирішив нас попередити про наслідки нашої активності на нашій же території", - обурився російський міністр.

При цьому він зауважив, що подібні попередження Росія не сприймає, вона буде надалі робити все необхідне для гарантування безпеки своїх кордонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стверджувати, що російські війська відведено від кордону з Україною, ще рано, - Пентагон

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.

22 квітня Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.

Автор: 

агресія (1194) армія рф (17196) Шойгу Сергій (626)


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Топ коментарі
+7
А кацапский ненормальный бурят Шойгу приемлет перемещение своих бандитов по украинской территории в течение последних 7 лет? Или у него что-то с логикой хромает? Или с совестью и моралью запор?
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27.04.2021 12:12
+3
Не берите в голову этот бред . Он по сценарию путла ляпает языком .
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27.04.2021 12:14
+3
там совести и не было никогда. особенно после беслана, убийства 2500 детей и учителей.
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27.04.2021 12:16
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рАссия это то, что внутри МКАДа, а всё остальное это наворованное и его придется вернуть!
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27.04.2021 12:10 Відповісти
Московия . А вокруг орда .
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27.04.2021 12:12 Відповісти
Аленевод..........ля (пардон за мой аленеводческий) тупой еще тупее..сиквел по кацабски
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27.04.2021 13:10 Відповісти
Еще один повод напомнить на весь мир этим много о себе возомнившим дикарям, что оккупированный Крым и международные воды Черного и Азовского морей - это не их внутренняя территория.
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27.04.2021 12:18 Відповісти
А какая истерика закатывается при перемещении войск НАТО по территории стран НАТО.
Нетрудно вспомнить истеричные визги, что переброска войск НАТО и приближение к западным границам России - это является смертельной угрозой россии - матушке. Быстрее тополя ,искандеры поближе к Европе в качестве ответной угрозы. Тошнит от двуличия россии.
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27.04.2021 12:34 Відповісти
меня бесит само выражение "россия - матушка"
когда, в каком веке и к кому Рашка, была заботливой любящей матушкой???!!!
Россия это осатанелая от собственного скотства, черной лжи и бездонной моральной подлости территория, где взаимная ненависть и лживость во всём является базисом постройки и формирования общества и антигосударства..
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27.04.2021 12:39 Відповісти
А кацапский ненормальный бурят Шойгу приемлет перемещение своих бандитов по украинской территории в течение последних 7 лет? Или у него что-то с логикой хромает? Или с совестью и моралью запор?
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27.04.2021 12:12 Відповісти
Не берите в голову этот бред . Он по сценарию путла ляпает языком .
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27.04.2021 12:14 Відповісти
там совести и не было никогда. особенно после беслана, убийства 2500 детей и учителей.
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27.04.2021 12:16 Відповісти
Генерал армии Сергей Шойгу никогда не служил в армии
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27.04.2021 12:14 Відповісти
РФ не сприймає попереджень ззовні про переміщення російських військ на нашій території, - Шойгу - Цензор.НЕТ 2336
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27.04.2021 12:18 Відповісти
раша агрессор.точка.
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27.04.2021 12:23 Відповісти
та нагнетайте, нагнетайте ,дайте мотивацию для уверенного и полностью обоснованного ,принятия решений в странах НАТО ,будет шо политикам рассказать своим избирателям - демократия она такая))
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27.04.2021 12:31 Відповісти
Ну во первых Крым не признают " вашей территорией" не говоря уж об ОРДЛО, (Приднестровье, Абхазии и ЮЖ. Осетии.) А во вторых существуют международные и межгосударственные договоры ( которыми вы по привычке "подтерлись") о предупреждении заранее о проводимых маневрах, перебросках вооруженных сил с указанием дат и количества перебрасываемых сил и на какое время. Понятно что для ОРДЫ законов нет, а главный темник "великого кагана Пу" тувинец ( по сути монгол) папу то его звали Кожугет Шойгу Серее оглу 1921 года рождения. Именно в этом году с помощью красных на неотъемлемой территории Китая возникла фейковая " республика" Танну- Тэва которая вошла в состав СССР ( РФ) только в 1944 году. По сути Серее Кожугетович Шойгу по происхождению из подданных Китая. Почему то не удивлен.. как раз то что и нужно для ОРДЫ и холопов - рабов московитов.
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27.04.2021 12:34 Відповісти
Ну мы вас поставим на место с вашими ружбайками...озабоченные! вы их просто повыкидываете скоро....
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27.04.2021 12:42 Відповісти
РФ не сприймає попереджень ззовні про переміщення російських військ на нашій території, - Шойгу - Цензор.НЕТ 8212
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27.04.2021 12:51 Відповісти
РФ не сприймає попереджень ззовні про переміщення російських військ на нашій території, - Шойгу - Цензор.НЕТ 6243
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27.04.2021 12:52 Відповісти
алєнєвод запаса рядовой шойгу знаєт чьто гаваріт.
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27.04.2021 13:16 Відповісти
Ой дурень.....
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27.04.2021 13:16 Відповісти
Дык никто тувийца и не спрашивает приемлет он или нет И мы не приемлем истерии кацапов о том что Украина пытается напасть на рассею. Что хотим то и делам на своей земле и рашка Украине не указ.
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27.04.2021 13:29 Відповісти
8 апреля СМИ сообщили, что https://censor.net/ru/news/3258445/bolshoyi_lager_rossiyiskih_voennyh_poyavilsya_vblizi_granitsy_s_ukrainoyi_pod_voronejem_smi_fotoreportaj. Источник: https://censor.net/ru/n3262227
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------От Воронежа до Украины, около 500 км. Такое себе "вблизи")))
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27.04.2021 14:58 Відповісти
забыл только уточнить, в границах какого года
как у себя дома
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27.04.2021 17:31 Відповісти
когда пиявку посыпаешь солью она начинает шипеть и пузыриться... так и дерево шойгу)
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27.04.2021 21:27 Відповісти
 
 