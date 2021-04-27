Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Глава держави відвідає передові позиції українських військових на тимчасовій адмінмежі з окупованим Кримом, де ознайомиться з оперативною обстановкою та поспілкується з військовослужбовцями.
У Херсоні Президент проведе нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримським півостровом, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Одеській та Миколаївській областях.
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+13 Роман с камнем
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"Зеленский в роли Верховного Главнокомандующего выглядит так же логично, как Сердючка в роли примы в оперном театре"