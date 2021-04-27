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Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом

Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави відвідає передові позиції українських військових на тимчасовій адмінмежі з окупованим Кримом, де ознайомиться з оперативною обстановкою та поспілкується з військовослужбовцями.

У Херсоні Президент проведе нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримським півостровом, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Одеській та Миколаївській областях.

Також читайте: Реакція Путіна на запрошення Зеленського була прогнозованою, але Україна продемонструвала свою готовність до переговорів, - "слуга народу" Безугла

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Херсонська область (5701)


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Топ коментарі
+15
Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 6261
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27.04.2021 12:25
+13
Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 2899
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27.04.2021 12:27
+13
Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 6075
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27.04.2021 12:28
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очікуйте на сніг, херсонці
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27.04.2021 12:09 Відповісти
Цитата двух последних лет.
"Зеленский в роли Верховного Главнокомандующего выглядит так же логично, как Сердючка в роли примы в оперном театре"
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27.04.2021 12:10 Відповісти
Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 5993
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27.04.2021 12:24 Відповісти
Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 6261
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27.04.2021 12:25 Відповісти
Вава на самолетике катаетцо! Будет рассказывать что херсонцы должны жить хорошо? Что строит начнет? Нью Херсон?
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27.04.2021 12:11 Відповісти
Трендец. Херсон опять как прошлый раз из желтой перекочует в красную зону. ( в общем им будет не до сна... Хер сон одним словом.)
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27.04.2021 12:18 Відповісти
Проверяет, насколько херсонщина готова к сдаче кацапам
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27.04.2021 12:19 Відповісти
Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 2899
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27.04.2021 12:27 Відповісти
Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 2115
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27.04.2021 12:59 Відповісти
Одно кодло.
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27.04.2021 13:07 Відповісти
воду запускать собрался?
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27.04.2021 12:27 Відповісти
Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 6075
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27.04.2021 12:28 Відповісти
"Мир В Украине наступит тогда, когда русские будут любить своих детей сильнее, чем они ненавидят украинцев." ( Голда Мейер )
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27.04.2021 12:55 Відповісти
Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 9133
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27.04.2021 12:36 Відповісти
Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 7458
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27.04.2021 13:12 Відповісти
Главное - не забыть одеть бронепамперс...
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27.04.2021 13:24 Відповісти
Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 7439
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27.04.2021 13:30 Відповісти
Жди беды!
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27.04.2021 13:48 Відповісти
На хрена он нужен в Херсоне.Опять дороги перекроют.
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27.04.2021 13:53 Відповісти
Внезапная проверка готовности канала к подаче воды в оккупированный Крым перед посещением кремля?
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27.04.2021 14:41 Відповісти
 
 