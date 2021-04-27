"Слуга народу" Кравчук про вечірку Тищенка: Ця ситуація не тягне на виключення з фракції

Політрада "Слуги народу" ще не збиралася для прийняття додаткового рішення щодо Миколи Тищенка.

Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради заявила заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Можливо, керівник фракції (Давид Арахамія. - Ред.) щось знає. Він же пропонував купити дрони. Але в цілому я не думаю, що ця ситуація тягне на виключення з фракції. Хоча, чесно кажучи, мені як народному депутату, який реєструє законопроєкти другий тиждень доводиться коментувати дії колеги Тищенка. Дуже шкода, що це нівелює роботу всіх інших народних депутатів, які не потрапляють у такі ситуації", - підкреслила "слуга народу".

Говорячи про те, що в європейських країнах за подібні дії чиновники і політику несуть серйозну відповідальність, вона погодилася, що за порушення карантинних обмежень потрібно заплатити штраф.

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"Прем'єр-міністр Норвегії влаштувала вечірку на свій день народження на 13 осіб, про що стало відомо громадськості, і вона дійсно заплатила штраф. Так ось, наскільки я розумію, немає проблеми, щоб Тищенко теж заплатив штраф", - акцентувала нардепка.

Заступниця голови фракції СН не проти, щоб Тищенко також з'їздив на фронт, додавши, що в травні сама планує відвідати українських військовослужбовців.

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відеорепортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

У підсумку, штраф за вечірку "слуги народу" Тищенка в розпал карантину заплатить готель, і він буде мінімальним.

В кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".