"Слуга народу" Кравчук про вечірку Тищенка: Ця ситуація не тягне на виключення з фракції
Політрада "Слуги народу" ще не збиралася для прийняття додаткового рішення щодо Миколи Тищенка.
Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради заявила заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Можливо, керівник фракції (Давид Арахамія. - Ред.) щось знає. Він же пропонував купити дрони. Але в цілому я не думаю, що ця ситуація тягне на виключення з фракції. Хоча, чесно кажучи, мені як народному депутату, який реєструє законопроєкти другий тиждень доводиться коментувати дії колеги Тищенка. Дуже шкода, що це нівелює роботу всіх інших народних депутатів, які не потрапляють у такі ситуації", - підкреслила "слуга народу".
Говорячи про те, що в європейських країнах за подібні дії чиновники і політику несуть серйозну відповідальність, вона погодилася, що за порушення карантинних обмежень потрібно заплатити штраф.
"Прем'єр-міністр Норвегії влаштувала вечірку на свій день народження на 13 осіб, про що стало відомо громадськості, і вона дійсно заплатила штраф. Так ось, наскільки я розумію, немає проблеми, щоб Тищенко теж заплатив штраф", - акцентувала нардепка.
Заступниця голови фракції СН не проти, щоб Тищенко також з'їздив на фронт, додавши, що в травні сама планує відвідати українських військовослужбовців.
Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.
Потім ЗМІ оприлюднили відеорепортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.
У підсумку, штраф за вечірку "слуги народу" Тищенка в розпал карантину заплатить готель, і він буде мінімальним.
В кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".
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З партії "ворожих слуг" виключають лише за "несогласие с политикой партии, и критику ее лидера Янелоха ВАЗеленского"
А зі Шевченком який Гена - треба вирішувати конкретно
Мало того , що відвідав нелегітимного узурпатора , так і всяких дурниць привселюдно наговорив !!!
А о чём думало это Тищенко когда после мегаскандала с Велюром организовывало такую вот провокацию?
Посмотрите внимательно на видео. Там есть и казино без лицензии, там есть и салют, который запрещён. Вспомните, что в это время войска агрессора стоят у ворот страны.
Вспомните, что существо блеяло год назад после скандала с Велюром.
И вы поймёте, что ситуация с Тищенко, это не просто нарушение карантина, а нечто больше.
То большее, что демонстрирует отсутсвие воли, морали и вообще ума у самой власти.
Тищенко уже угробил минимум 5% рейтинга и Зе, и слуг.
И с вероятностью 100% продолжит этот процесс. Люди ведь не меняются
Впрочем, судя по количеству нарушений, времени и месту можно утверждать, что произошедшее не случайно. Дурачков можно использовать и в тёмную
Ведь "СН", пристанище воров, насильников, клоунов, аферистов, предателей и даже региАналов!!!