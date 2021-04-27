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Новини Скандали в Слузі народу
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"Слуга народу" Кравчук про вечірку Тищенка: Ця ситуація не тягне на виключення з фракції

Політрада "Слуги народу" ще не збиралася для прийняття додаткового рішення щодо Миколи Тищенка.

Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради заявила заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Можливо, керівник фракції (Давид Арахамія. - Ред.) щось знає. Він же пропонував купити дрони. Але в цілому я не думаю, що ця ситуація тягне на виключення з фракції. Хоча, чесно кажучи, мені як народному депутату, який реєструє законопроєкти другий тиждень доводиться коментувати дії колеги Тищенка. Дуже шкода, що це нівелює роботу всіх інших народних депутатів, які не потрапляють у такі ситуації", - підкреслила "слуга народу".

Говорячи про те, що в європейських країнах за подібні дії чиновники і політику несуть серйозну відповідальність, вона погодилася, що за порушення карантинних обмежень потрібно заплатити штраф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнієнко хоче позбавити Тищенка права голосу в "Слузі народу"

"Прем'єр-міністр Норвегії влаштувала вечірку на свій день народження на 13 осіб, про що стало відомо громадськості, і вона дійсно заплатила штраф. Так ось, наскільки я розумію, немає проблеми, щоб Тищенко теж заплатив штраф", - акцентувала нардепка.

Заступниця голови фракції СН не проти, щоб Тищенко також з'їздив на фронт, додавши, що в травні сама планує відвідати українських військовослужбовців.

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відеорепортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

У підсумку, штраф за вечірку "слуги народу" Тищенка в розпал карантину заплатить готель, і він буде мінімальним.

В кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

Автор: 

день народження (119) карантин (18172) Арахамія Давид (1103) Слуга народу (2810) Кравчук Євгенія (374) Тищенко Микола (351) локдаун (339)


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Топ коментарі
+10
Грабунки, розбій, рейдерство, корупція, підофілія, всяке порушення Закону- не привід.
З партії "ворожих слуг" виключають лише за "несогласие с политикой партии, и критику ее лидера Янелоха ВАЗеленского"
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27.04.2021 12:23
+9
Нельзя жаловаться на коррупцию, плохое образование и плохую медицину и при этом голосовать за людей, которые способствуют коррупции, плохому образованию и ужасной медицине. Это противоречивые желания. Но пока украинцы голосуют за тех, за кого они голосуют, пока украинцы выбирают такой формат супергероев. Украинцы хотят жить в Польше, но не хотят делать то, что сделали поляки, чтобы жить в сегодняшней Польше. И скорее проголосуют за популистов и поедут в Польшу на заработки, чем выберут вариант польских реформ, чтобы можно было работать в Украине.
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27.04.2021 12:16
+8
"Слуга народа" Кравчук о вечеринке Тищенко: Эта ситуация не тянет на исключение из фракции - Цензор.НЕТ 4406
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27.04.2021 12:12
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"Слуга народа" Кравчук о вечеринке Тищенко: Эта ситуация не тянет на исключение из фракции - Цензор.НЕТ 4406
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27.04.2021 12:12 Відповісти
Я вас на кую вертел. Ваш ЗЕ!
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27.04.2021 12:14 Відповісти
коля чєстний чєлавєк, нє подбарижник! а значіт наш, і єму ззя
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27.04.2021 12:14 Відповісти
А що тягне,на трибуну насрати ??))
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27.04.2021 12:15 Відповісти
Грабунки, розбій, рейдерство, корупція, підофілія, всяке порушення Закону- не привід.
З партії "ворожих слуг" виключають лише за "несогласие с политикой партии, и критику ее лидера Янелоха ВАЗеленского"
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27.04.2021 12:23 Відповісти
насрать на трибуну? Кравчук тут же найдет объяснение: это инсталяция на тему деятельности попередников
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27.04.2021 12:44 Відповісти
Ясна річ ,в усіх негараздах винен Порошенко ,скрізь встигає нагадити ,невгамовний !!))
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27.04.2021 12:59 Відповісти
Нельзя жаловаться на коррупцию, плохое образование и плохую медицину и при этом голосовать за людей, которые способствуют коррупции, плохому образованию и ужасной медицине. Это противоречивые желания. Но пока украинцы голосуют за тех, за кого они голосуют, пока украинцы выбирают такой формат супергероев. Украинцы хотят жить в Польше, но не хотят делать то, что сделали поляки, чтобы жить в сегодняшней Польше. И скорее проголосуют за популистов и поедут в Польшу на заработки, чем выберут вариант польских реформ, чтобы можно было работать в Украине.
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27.04.2021 12:16 Відповісти
"Лишьби не Порошенко!Хуже не будет!" !!!!))))
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27.04.2021 12:18 Відповісти
Правда?В союзе за меньшее партбилет на стол ложили,довели все до маразма
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27.04.2021 12:16 Відповісти
А за партквітком всі регаліі і посади !!!)))
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27.04.2021 12:20 Відповісти
Back to USSR!
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27.04.2021 12:31 Відповісти
И в лагеря отправляли по анонимке соседа. И даже растрелять могли. Так что неудачная аналогия.
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27.04.2021 12:32 Відповісти
да могли и расстреливали.но я одругом
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27.04.2021 12:35 Відповісти
Він розумний ,в нього "дупаякукім" ,є чим мислити !!!))
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27.04.2021 12:17 Відповісти
можно только представить себе какой вой подняло быдло73 если бы Петю просто застукали на буфете ж/д вокзала с мясным пирожком за 12 грн.
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27.04.2021 12:22 Відповісти
ситуация не тянет на исключение из фракции/ Изображать справедливейшего судью Соломона в кодлане Коломойского сегодня очередь Кравчук.
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27.04.2021 12:26 Відповісти
Для "слуг народа" тянет разве что когда они становятся самостоятельными в решениях. Все остальное - "не тянет". Вторая "Партия регионов".
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27.04.2021 12:31 Відповісти
в партии рыгов, по сравнению с этим стадом недоумков, была партийная дисциплина, определенный имидж и на порядок меньше зашкваров. Такой конченной фракции, как партия клоуна, украинский парламент еще не видел
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27.04.2021 12:40 Відповісти
Действительно. такая мелочь. А за то что до сих пор нет оборонного заказа, нет вакцины, рост цен. Надо гнать эту Раду зеленых недоумков. Как там Зеленский рассказывал о роспуске Рады - в связи с низким доверием граждан к парламенту
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27.04.2021 12:37 Відповісти
А шо тут такого? Ну в очередной раз лохам поссали слуги в глаза. Вы же, 73%, того хотели? Ну так посмейтесь да и заткните свои возмущалки. делов-то....
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27.04.2021 12:42 Відповісти
Дядя Женя, ты дурак? Это Ваше внутрипартийное дело. Только вот если вы Слуги народа, то вот как-то объясните народу.... Что можно народу, а что можно депутату?. А то избиратель находится в неведении...
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27.04.2021 12:43 Відповісти
Ну з Тищенком - ще нічого - наказати і ....може порозумнішає
А зі Шевченком який Гена - треба вирішувати конкретно
Мало того , що відвідав нелегітимного узурпатора , так і всяких дурниць привселюдно наговорив !!!
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27.04.2021 13:07 Відповісти
Кримінальщик Коля оболонський кум Єрмака. На кую він вертів всю фракцію разом з Клованом.
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27.04.2021 12:44 Відповісти
Ну да, ворон ворону глаз не выклюет.
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27.04.2021 12:51 Відповісти
Нехай коля оболонський гуляє. Але за кожну гульку 10 байрактарів на фронт!! І це буде по справедливості. Інакше мементо в море!
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27.04.2021 13:03 Відповісти
Тищенко - это маркер власти. Скади мне кто твой друг и я скажу кто ты.
А о чём думало это Тищенко когда после мегаскандала с Велюром организовывало такую вот провокацию?
Посмотрите внимательно на видео. Там есть и казино без лицензии, там есть и салют, который запрещён. Вспомните, что в это время войска агрессора стоят у ворот страны.
Вспомните, что существо блеяло год назад после скандала с Велюром.
И вы поймёте, что ситуация с Тищенко, это не просто нарушение карантина, а нечто больше.
То большее, что демонстрирует отсутсвие воли, морали и вообще ума у самой власти.
Тищенко уже угробил минимум 5% рейтинга и Зе, и слуг.
И с вероятностью 100% продолжит этот процесс. Люди ведь не меняются
Впрочем, судя по количеству нарушений, времени и месту можно утверждать, что произошедшее не случайно. Дурачков можно использовать и в тёмную
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27.04.2021 13:20 Відповісти
"Слуга народа" Кравчук о вечеринке Тищенко: Эта ситуация не тянет на исключение из фракции, был бы удивлён если бы тянуло...

Ведь "СН", пристанище воров, насильников, клоунов, аферистов, предателей и даже региАналов!!!
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27.04.2021 13:29 Відповісти
бидлу не буває соромно.
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27.04.2021 13:37 Відповісти
Вечірка в ресторані під час локдауну це одне,а друге це робота ресторану Велюр,коли всі мали бути закриті і трете,як Тищенко запхав в депутати Веращука в Івано-Франківську.Хватить причин,щоб йому дали копняка в зад?Предостаньо я думаю.
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27.04.2021 14:55 Відповісти
 
 