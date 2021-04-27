Ніякого Криму і Донбасу: в Кремлі заявили, що можлива зустріч Путіна і Зеленського може стосуватися тільки двосторонніх відносин
У Кремлі вітають ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо проведення зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, але підкреслюють, що цей діалог має зачіпати винятково питання двосторонніх відносин.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Бажання розмовляти завжди можна тільки вітати", - сказав Пєсков журналістам.
За його словами, заступник керівника адміністрації президента Дмитро Козак "перебуває в постійному контакті з Офісом президента України".
Пєсков нагадав, що "абсолютно чітко було викладено президентом (Росії. - Ред.) його ставлення до ініціативи поговорити, до можливого наповнення такого діалогу".
"Такий діалог може стосуватися тільки проблематики двосторонніх відносин. Тобто цей діалог не може здійснюватися виходячи з цілей пошуків врегулювання на південному сході України", - підкреслив прессекретар президента.
Пєсков сказав, що "Росія не є стороною цього конфлікту, і в Москві переконані, що єдиним правильним кроком для врегулювання може бути тільки реалізація положень мінського комплексу заходів, а також налагодження прямого діалогу з представниками і керівництвом двох самопроголошених республік".
При цьому він зазначив, що йому поки не відомо про те, щоб з Києва в Москву транслювалися якісь конкретні пропозиції про місце проведення можливої зустрічі президентів РФ і України.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.
Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час в Москві для обговорення двосторонніх відносин.
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И Квартал может потом себе забрать.
Украинцы бы вздохнули с облегчением
Лишь бы в кремле все были счастливы.
Можете еще покозлить, но недолго. Мля, смешные шакалы, мнящие себя Шерханами...
В Кремлі над Клоуном відверто глузують, хтось пропонує запросити його разом з терористами Пушиліним і Пасічником в Москву на 9 травня.
Тому напевне його треба створити заздалегідь. Наприклад, як москалі робили з Прибалтикою в 1940 році. Комітет національного порятунку, який буде засідати в приміщенні посольства США...
шерхан оказался табакой?
С ноготок , карлик -он, мелюзга,
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
«Дифирамб» им пусть льется задорный - Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
гениталии меняла...
дедку так никто не спас - Бабка дала дедке класс...
ДЕДКА БАБКИ - НАШ ГЕРОЙ,
ОН ЗА БАБКУ - ВЕСЬ ГОРОЙ.
НО ТЕПЕРЬ, ЯПОНА МАТЬ,
ДЕДКА БУДЕТ ВСЕМ ДАВАТЬ.
К дедке с бабкой пристает:С глупости он прется.
Вова дедку опустил -Бабке пришил дедкин…
Как, все ж Вова не вкурил,Сделать с бабки дедку.
Но прикол ведь будет в том -Прокол Вовы, титьки…
Все смеются теперь с бабки, Как с гермофродитки.
Не изжил себя прикол,Вовы «нынче в моде»-
«Мочит все в сортире» он…Ведь его там - вроде…
Желваком лицо корежит...Нет не выдержит взгляд он.
С нервным тиком он шарниром Стал в июльскую жару
"Поправлять" плечами "шубу"-Хоть поддай ему парку.
Эка невидаль, Кащеем Скачет он и тут и там,
Зырит он на всех двулико-Словно урка на карман.
Муж-шарнирный, не печалься:Судный день зажег огни
Для чистилищ душ всех грешных: Не корежило чтоб их.