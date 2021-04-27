УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10340 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
21 729 136

Ніякого Криму і Донбасу: в Кремлі заявили, що можлива зустріч Путіна і Зеленського може стосуватися тільки двосторонніх відносин

Ніякого Криму і Донбасу: в Кремлі заявили, що можлива зустріч Путіна і Зеленського може стосуватися тільки двосторонніх відносин

У Кремлі вітають ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо проведення зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, але підкреслюють, що цей діалог має зачіпати винятково питання двосторонніх відносин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Бажання розмовляти завжди можна тільки вітати", - сказав Пєсков журналістам.

За його словами, заступник керівника адміністрації президента Дмитро Козак "перебуває в постійному контакті з Офісом президента України".

Пєсков нагадав, що "абсолютно чітко було викладено президентом (Росії. - Ред.) його ставлення до ініціативи поговорити, до можливого наповнення такого діалогу".

Також читайте: "Черговий тривожний сигнал": Кремль відреагував на слова Зеленського про внесення змін до Мінських угод

"Такий діалог може стосуватися тільки проблематики двосторонніх відносин. Тобто цей діалог не може здійснюватися виходячи з цілей пошуків врегулювання на південному сході України", - підкреслив прессекретар президента.

Пєсков сказав, що "Росія не є стороною цього конфлікту, і в Москві переконані, що єдиним правильним кроком для врегулювання може бути тільки реалізація положень мінського комплексу заходів, а також налагодження прямого діалогу з представниками і керівництвом двох самопроголошених республік".

При цьому він зазначив, що йому поки не відомо про те, щоб з Києва в Москву транслювалися якісь конкретні пропозиції про місце проведення можливої ​​зустрічі президентів РФ і України.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час в Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) перемовини (2852) Пєсков Дмитро (1607) путін володимир (23758) росія (64923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+36
Никакого Крыма и Донбасса: в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений - Цензор.НЕТ 3099
показати весь коментар
27.04.2021 12:29
+27
есть только два направления украинско-российских отношений:
- Рашка! иди нах%%!..
- Рашка! пошла нах%%!..
показати весь коментар
27.04.2021 12:35
+21
Ой ! А как быть с Зе обещаниями???
показати весь коментар
27.04.2021 12:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Вот бы оно поехало туда и больше не возвращалось.
И Квартал может потом себе забрать.
Украинцы бы вздохнули с облегчением
показати весь коментар
27.04.2021 15:08 Відповісти
Зеленский захотел встретиться с Путиным! Это,при том, что тема Крыма-закрытая, а по поводу Донбасса,Путин отсылает Зеленского к переговорам с фейковыми ЛДНР! Так о чем Зеленский будет говорить с Путиным? Разве,что станет на колени и посмотрит в глаза человеку,из-за которого все беды в Украине! Для Украины-это равносильно тоже стать на колени и смотреть в глаза своему врагу! Больно за Украину! Не любите вы,украинцы,свою страну,не патриоты вы! Позор вам!!!
показати весь коментар
27.04.2021 15:13 Відповісти
малоПИД,,роский, бенин, нарко-Дегенерат поедет решать вопрос о своих киностудиях На ПИД,,,раше( офшорах с ними связанных) и хате в Крыму( переоформленной по ПИД,,рашенским законам) на Х,,,Й тогда эти встречи организованные кремлевской Крысой ермаком!!!!
показати весь коментар
27.04.2021 15:14 Відповісти
Думаю, Ермак уговорит Зеленского даже на такие переговоры, задания Кремля он выполняет неукоснительно, а Зеленским вертеть в вопросах, в которые он ни бэ ни мэ - легче лёгкого.
показати весь коментар
27.04.2021 15:20 Відповісти
"Рассея не является стороной конфликта". Дима ты как бы ходишь в церковь, вашу МП(типа) и так врать... Кацапская церковь это сборище фсб-шников. И это знают все. Но такое вранье... Это полный перебор и ты дима-************ со своим ****** реальные ******** и уроды. И это мягко сказано...
показати весь коментар
27.04.2021 15:33 Відповісти
Зеленский захотел встретиться с Путиным! Это,при том, что тема Крыма-закрытая, а по поводу Донбасса,Путин отсылает Зеленского к переговорам с фейковыми ЛДНР! Так о чем Зеленский будет говорить с Путиным? Разве,что станет на колени и посмотрит в глаза человеку,из-за которого все беды в Украине! Для Украины-это равносильно тоже стать на колени и смотреть в глаза своему врагу! Больно за Украину! Не любите вы,украинцы,свою страну,не патриоты вы! Позор вам!!!
показати весь коментар
27.04.2021 15:34 Відповісти
щось ти забагато береш на себе, де ти в опшечкє побачив українців?
показати весь коментар
27.04.2021 15:51 Відповісти
Да не вопрос: санкции - отдельно, двусторонние отношения - отдельно.
Лишь бы в кремле все были счастливы.
показати весь коментар
27.04.2021 15:40 Відповісти
Нах.р ви нам кацапи впали без обговорення Криму і Донбасу?
показати весь коментар
27.04.2021 15:41 Відповісти
нахvя тоді ця зелена мавпа постійно повторює про цю зустріч?
показати весь коментар
27.04.2021 15:44 Відповісти
тому що дебільний малорос
показати весь коментар
27.04.2021 15:52 Відповісти
згода.
показати весь коментар
27.04.2021 15:55 Відповісти
якщо зе-шмаркля таки проведе зустріч з хvйлом це буде означати що Україна признала що Крим нам не належить а на бамбасі "ідьот гражданская вайна". Можна не озвучувати те, що тоді станеться в Україні.
показати весь коментар
27.04.2021 15:43 Відповісти
Уникальнейшая возможность упаковать в коробку зеличайшего лидера за всю историю Независимости Украины и отправить на срассею. В дорогу положить айкосиков. И потом наблюдать за катаклизмами, которые на рашке начнутся. Зеснаряд в глазик тупину.
показати весь коментар
27.04.2021 16:02 Відповісти
А нах вы упали со своими пустопорожними разговорами
Можете еще покозлить, но недолго. Мля, смешные шакалы, мнящие себя Шерханами...
показати весь коментар
27.04.2021 16:08 Відповісти
Ось і поговорили. навіть іхати нікуди не треба.
показати весь коментар
27.04.2021 16:09 Відповісти
ті два єврея вже нічого не вирішують! Хай зустрічаються, де хочуть і скільки хочуть.
показати весь коментар
27.04.2021 16:22 Відповісти
Ніякого Криму і Донбасу сказало *****, а Блазень все одно лізе: https://www.dw.com/uk/zelenskyi-dav-zavdannia-yermaku-domovytysia-pro-zustrich-z-putinym/a-57338486 "Я вже дав завдання керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку , щоб він зв'язувався з адміністрацією президента Путіна, щоб вони знайшли порозуміння, знайшли терміни та місце, де ми можемо зустрітися". Така впертість говорить тільки про одне з двох, або Віслюк рветься до *****, щоб на корпоративі показати йому свій коронний номер гру на роялі, або щоб до ніг путіна кинути державний прапор України.

В Кремлі над Клоуном відверто глузують, хтось пропонує запросити його разом з терористами Пушиліним і Пасічником в Москву на 9 травня.
показати весь коментар
27.04.2021 16:31 Відповісти
У давнину московити їздили до Орди і просили у монголів ярлик на князівство. Тепер кацапи хочуть щоб українські президенти їздили до них та просили "ярлик на Україну" і як ті васали більше не прі що не заїкалися, ні про які донбаси чи крими, а лише суворо в рамках дозволених "імператором" чолобитну подавали.... Якщо Зєлємойша не розуміє ці прості речі та просту психологію ***** і готовий з ним зустрічатися і їхати для цього куди завгодно, то це біда.
показати весь коментар
27.04.2021 19:03 Відповісти
Забрали крым и еще запрещают даже говорить об этом? Не было Крыма, Донбаса, войны.. Это был сон?
показати весь коментар
27.04.2021 16:59 Відповісти
Правда така, що у випадку наступу москалів в Україні не буде жодного державного органу, який попросить допомоги у США.
Тому напевне його треба створити заздалегідь. Наприклад, як москалі робили з Прибалтикою в 1940 році. Комітет національного порятунку, який буде засідати в приміщенні посольства США...
показати весь коментар
27.04.2021 18:31 Відповісти
как то не по пацански шерхан себя ведёт. его пригласили на встречу, он согласился, но начинает выдвигать условия...
шерхан оказался табакой?
показати весь коментар
27.04.2021 18:40 Відповісти
шерхан це хто?ось ця ботоксна бабка-педофiлка? ось цей вбогий сцарьок?

Ніякого Криму і Донбасу: в Кремлі заявили, що можлива зустріч Путіна і Зеленського може стосуватися тільки двосторонніх відносин - Цензор.НЕТ 8389
показати весь коментар
27.04.2021 18:48 Відповісти
Бравый он, а по сути - плешивый,
С ноготок , карлик -он, мелюзга,
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
«Дифирамб» им пусть льется задорный - Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
показати весь коментар
28.04.2021 04:45 Відповісти
Бабка дедку целовала-
гениталии меняла...
дедку так никто не спас - Бабка дала дедке класс...
ДЕДКА БАБКИ - НАШ ГЕРОЙ,
ОН ЗА БАБКУ - ВЕСЬ ГОРОЙ.
НО ТЕПЕРЬ, ЯПОНА МАТЬ,
ДЕДКА БУДЕТ ВСЕМ ДАВАТЬ.
показати весь коментар
28.04.2021 04:53 Відповісти
В детском садике прикол -Вовочка стебется:
К дедке с бабкой пристает:С глупости он прется.
Вова дедку опустил -Бабке пришил дедкин…
Как, все ж Вова не вкурил,Сделать с бабки дедку.

Но прикол ведь будет в том -Прокол Вовы, титьки…
Все смеются теперь с бабки, Как с гермофродитки.
Не изжил себя прикол,Вовы «нынче в моде»-
«Мочит все в сортире» он…Ведь его там - вроде…
показати весь коментар
28.04.2021 04:52 Відповісти
ЕСЛИ ПРИСТАЛЬНО ПОСМОТРИШЬ На его хилой фасон-
Желваком лицо корежит...Нет не выдержит взгляд он.
С нервным тиком он шарниром Стал в июльскую жару
"Поправлять" плечами "шубу"-Хоть поддай ему парку.
Эка невидаль, Кащеем Скачет он и тут и там,
Зырит он на всех двулико-Словно урка на карман.
Муж-шарнирный, не печалься:Судный день зажег огни
Для чистилищ душ всех грешных: Не корежило чтоб их.
показати весь коментар
28.04.2021 04:58 Відповісти
А в это время трубоукладчик " Академик Черский" присоединился к "Фортуне". Каждый день до двух километров. Это значит , что уже через два месяца СП2 будет готов. Это и будет главной темой переговоров. И чем позже они начнутся тем лучше Путину.
показати весь коментар
27.04.2021 18:42 Відповісти
Шо не говорите, для контрибуции пыня старается.
показати весь коментар
28.04.2021 05:16 Відповісти
особенно поразило замечание о постоянном контакте козака с офисом президента Украины т.е. с ермаком. что и требовалось доказать. северный поток уже на финальной стадии. и мы уже не можем отвертеться от прямого вторжения. а мы даже для обороны нихрена не сделали.
показати весь коментар
27.04.2021 18:53 Відповісти
Только санкции Х#йла заставят покинуть Крым и Донбасс, вступление Украины в НАТО это безопасность... все остальное пустая болтовня.
показати весь коментар
27.04.2021 19:10 Відповісти
ГОСПОДИ ЗАБЕРИ ВСЕХ РОССИЯН К СЕБЕ !)
показати весь коментар
27.04.2021 19:37 Відповісти
Какой к себе, сквозь Чистилище - в Ад и баста !
показати весь коментар
28.04.2021 04:40 Відповісти
Тоді на х...я взагалі розмовляти із х...лом?
показати весь коментар
27.04.2021 20:06 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 