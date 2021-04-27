Ніякого Криму і Донбасу: в Кремлі заявили, що можлива зустріч Путіна і Зеленського може стосуватися тільки двосторонніх відносин

У Кремлі вітають ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо проведення зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, але підкреслюють, що цей діалог має зачіпати винятково питання двосторонніх відносин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Бажання розмовляти завжди можна тільки вітати", - сказав Пєсков журналістам.

За його словами, заступник керівника адміністрації президента Дмитро Козак "перебуває в постійному контакті з Офісом президента України".

Пєсков нагадав, що "абсолютно чітко було викладено президентом (Росії. - Ред.) його ставлення до ініціативи поговорити, до можливого наповнення такого діалогу".

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"Такий діалог може стосуватися тільки проблематики двосторонніх відносин. Тобто цей діалог не може здійснюватися виходячи з цілей пошуків врегулювання на південному сході України", - підкреслив прессекретар президента.

Пєсков сказав, що "Росія не є стороною цього конфлікту, і в Москві переконані, що єдиним правильним кроком для врегулювання може бути тільки реалізація положень мінського комплексу заходів, а також налагодження прямого діалогу з представниками і керівництвом двох самопроголошених республік".

При цьому він зазначив, що йому поки не відомо про те, щоб з Києва в Москву транслювалися якісь конкретні пропозиції про місце проведення можливої ​​зустрічі президентів РФ і України.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час в Москві для обговорення двосторонніх відносин.