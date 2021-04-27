"Слуга народу" Кравчук про звільнення Степанова: Це доволі небезпечно - на його місце прийде нова людина, яка буде з усіма знайомитися, розпитувати, де які контракти

Поки що немає офіційного підтвердження, що в четвер Верховна Рада розгляне питання відставки Максима Степанова з поста міністра охорони здоров'я.

Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради заявила заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона вважає, що, якщо виносити в зал питання про відставку міністра, потрібно розуміти, хто замість нього може очолити міністерство охорони здоров'я.

"Ще не було ні зустрічей кандидатів із фракцією, ні детального обговорення. А те, що це питання витає в повітрі, ніхто і не приховує. Я не можу підтвердити, що в четвер це станеться", - заявила нардепка.

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Говорячи про те, хто міг би очолити МОЗ, Кравчук зізналася, що підтримала б заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

"Тут має бути людина, яка в будь-якому випадку раніше була в цьому процесі. Ви собі уявляєте зараз звільнити міністра, на його місце прийде нова людина, яка буде з усіма знайомитися, розпитувати, де які контракти. Це доволі небезпечно", - пояснила "слуга народу".

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