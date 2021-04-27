"Слуга народу" Кравчук про звільнення Степанова: Це доволі небезпечно - на його місце прийде нова людина, яка буде з усіма знайомитися, розпитувати, де які контракти
Поки що немає офіційного підтвердження, що в четвер Верховна Рада розгляне питання відставки Максима Степанова з поста міністра охорони здоров'я.
Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради заявила заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Вона вважає, що, якщо виносити в зал питання про відставку міністра, потрібно розуміти, хто замість нього може очолити міністерство охорони здоров'я.
"Ще не було ні зустрічей кандидатів із фракцією, ні детального обговорення. А те, що це питання витає в повітрі, ніхто і не приховує. Я не можу підтвердити, що в четвер це станеться", - заявила нардепка.
Говорячи про те, хто міг би очолити МОЗ, Кравчук зізналася, що підтримала б заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.
"Тут має бути людина, яка в будь-якому випадку раніше була в цьому процесі. Ви собі уявляєте зараз звільнити міністра, на його місце прийде нова людина, яка буде з усіма знайомитися, розпитувати, де які контракти. Це доволі небезпечно", - пояснила "слуга народу".
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Призначити відповідального спеціаліста, він внищить "напрацьоване". Призначить нового зі "слуг", воно рік розбираться буде, у кого брати й кому заности.
Пліснява дИбіли, але ж не самогубці.
Їм простіше, "мудроий" нарід виморити, чим від відкатів відмовитися.
*****, но подобная ситуация в 19-м в воюющей стране не помешала вам пролезть в ВРУ и на пост Главнокомандующего протащить клоуна???
В данном случае те кто назначает мыныстров делают выбор в пользу таких степашек. И по классику они заменят одного степашку на другого.
В реале степашка - это плохой танцор, которого надо менять ещё вчера и которого нельзя было назначать мыныстром изначально.
Но проблема не в нём, а в тех кто делает выбор. Нужны суперпрофи и суперогранизаторы, которые могут вести войну с вирусом. Но чтобы видеть такого суперпрофи надо самим быть суперпрофи.
А доказать дураку, что он дурак невозможно по определению.
Чтобы выбрать суперпрофи, надо понимать, что перед тобой суперпрофи. А для этого самому нужно быть суперпрофи.