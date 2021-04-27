УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10340 відвідувачів онлайн
Новини Новий Кабмін
3 139 34

"Слуга народу" Кравчук про звільнення Степанова: Це доволі небезпечно - на його місце прийде нова людина, яка буде з усіма знайомитися, розпитувати, де які контракти

Поки що немає офіційного підтвердження, що в четвер Верховна Рада розгляне питання відставки Максима Степанова з поста міністра охорони здоров'я.

Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради заявила заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона вважає, що, якщо виносити в зал питання про відставку міністра, потрібно розуміти, хто замість нього може очолити міністерство охорони здоров'я.

"Ще не було ні зустрічей кандидатів із фракцією, ні детального обговорення. А те, що це питання витає в повітрі, ніхто і не приховує. Я не можу підтвердити, що в четвер це станеться", - заявила нардепка.

Також читайте: "Голос" зареєстрував у Раді постанову про подолання "коронавірусної кризи", що передбачає звільнення Степанова

Говорячи про те, хто міг би очолити МОЗ, Кравчук зізналася, що підтримала б заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

"Тут має бути людина, яка в будь-якому випадку раніше була в цьому процесі. Ви собі уявляєте зараз звільнити міністра, на його місце прийде нова людина, яка буде з усіма знайомитися, розпитувати, де які контракти. Це доволі небезпечно", - пояснила "слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП хоче в четвер відправити Степанова у відставку, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Автор: 

ВР (14941) Кабмін (14065) МОЗ (5390) звільнення (2667) Степанов Максим (2196) Кравчук Євгенія (374)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Пригласите Ульяну супрун.Вдруг согласится еще раз помочь недоумкам.
показати весь коментар
27.04.2021 12:45
+9
"Слуга народа" Кравчук об увольнении Степанова: Это достаточно опасно - на его место придет новый человек, который будет со всеми знакомиться, расспрашивать, где какие контракты
*****, но подобная ситуация в 19-м в воюющей стране не помешала вам пролезть в ВРУ и на пост Главнокомандующего протащить клоуна???
показати весь коментар
27.04.2021 12:53
+7
Степашка піде ,але зелена пліснява залишиться !!!)))
показати весь коментар
27.04.2021 12:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в чём Степанов виноват ? В том , что "слуги" тупят ?
показати весь коментар
27.04.2021 12:30 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! В чому сенс заміни шила на мило ???)))
показати весь коментар
27.04.2021 12:30 Відповісти
Степашка піде ,але зелена пліснява залишиться !!!)))
показати весь коментар
27.04.2021 12:31 Відповісти
Пока идет борьба кому достанется дорогая курточка.
показати весь коментар
27.04.2021 12:33 Відповісти
Над Степашкою збираються хмари. Буде грім і молонья.
показати весь коментар
27.04.2021 12:33 Відповісти
Нічого не буде. Там же відкати, з яких "слуги" харчуються.
Призначити відповідального спеціаліста, він внищить "напрацьоване". Призначить нового зі "слуг", воно рік розбираться буде, у кого брати й кому заности.
показати весь коментар
27.04.2021 12:51 Відповісти
Т.е. - поменять дебилов местами, шоб потоки от контрактов не потекли куда не надо...
показати весь коментар
27.04.2021 12:37 Відповісти
ну так ещьо нє всьо падєлілі, не все сіротки і жертви режима парашенка отримали вакцини і компенсації! а новий прийде- то передомовляйся заново, а так нєвигодно
показати весь коментар
27.04.2021 12:38 Відповісти
А комитет по здравоохренению ни за шо не отвечает! Так, по мелочам - маски продать, самолет згонять в Китай для Гереги, откат с вакцины получить...
показати весь коментар
27.04.2021 12:39 Відповісти
у зеленых ,шо не министр - то полный провал - может в них самих главная причина - надо их менять, а министров потом
показати весь коментар
27.04.2021 12:40 Відповісти
В Степашки все відлагоджено. Всі прокладки Раїни під рукою))
показати весь коментар
27.04.2021 12:42 Відповісти
Пригласите Ульяну супрун.Вдруг согласится еще раз помочь недоумкам.
показати весь коментар
27.04.2021 12:45 Відповісти
Уляна Супрун, першим ділом, знищила посередників і відкати.
Пліснява дИбіли, але ж не самогубці.
Їм простіше, "мудроий" нарід виморити, чим від відкатів відмовитися.
показати весь коментар
27.04.2021 12:53 Відповісти
В воздухе витает смерть наших стариков. А это мародер. Как и почти все собравшиеся там.
показати весь коментар
27.04.2021 12:47 Відповісти
говно уволить нельзя потому что оно говно.
показати весь коментар
27.04.2021 12:51 Відповісти
Тількі утилізація !!!)))
показати весь коментар
27.04.2021 12:56 Відповісти
це ти про Тіщенка, він точно неприкасаємий.
показати весь коментар
27.04.2021 14:54 Відповісти
а сохранять проходимца, это не опасно
показати весь коментар
27.04.2021 12:51 Відповісти
Краще поміняти на якусь Раїску !!!)))
показати весь коментар
27.04.2021 12:55 Відповісти
"Слуга народа" Кравчук об увольнении Степанова: Это достаточно опасно - на его место придет новый человек, который будет со всеми знакомиться, расспрашивать, где какие контракты
*****, но подобная ситуация в 19-м в воюющей стране не помешала вам пролезть в ВРУ и на пост Главнокомандующего протащить клоуна???
показати весь коментар
27.04.2021 12:53 Відповісти
Ворюга Кравчук покрывает ворюгуСтепанова!!
показати весь коментар
27.04.2021 12:56 Відповісти
Если кратко: добивать медицину и людей будет именно Степанов, т.к он уже заключил выгодные контракты для тех "слуг" которые дорвались до власти чтобы "внукам хватило" и посадил таких как Богатырёва опять на медицинские денежные потоки ...
показати весь коментар
27.04.2021 12:59 Відповісти
...да...Ульяну супрун,опять...При уничтоженных санэпидем станциях,туб.и псих диспансерах,фельдшеро-акушерских пунктах в сёлах????ДТАК,команда "СВЫНОЧЁЛОГО" досить "успішно" до "зелених" попрацювала...
показати весь коментар
27.04.2021 13:15 Відповісти
У классика есть выражение "а судьи кто?".
В данном случае те кто назначает мыныстров делают выбор в пользу таких степашек. И по классику они заменят одного степашку на другого.
В реале степашка - это плохой танцор, которого надо менять ещё вчера и которого нельзя было назначать мыныстром изначально.
Но проблема не в нём, а в тех кто делает выбор. Нужны суперпрофи и суперогранизаторы, которые могут вести войну с вирусом. Но чтобы видеть такого суперпрофи надо самим быть суперпрофи.
А доказать дураку, что он дурак невозможно по определению.
показати весь коментар
27.04.2021 13:10 Відповісти
..а "супрун" краща???Маєш наслідки цього...
показати весь коментар
27.04.2021 13:16 Відповісти
А я же говорю - проблема в тех кто делает выбор. Каждый видит то, что хочет видеть.
Чтобы выбрать суперпрофи, надо понимать, что перед тобой суперпрофи. А для этого самому нужно быть суперпрофи.
показати весь коментар
27.04.2021 13:25 Відповісти
...поедь по сёлам и посмотри..."проффи"-уже в Ростове...кива-"кандидат"-"свинарчуки"-"переворужили...достойніе "преемники"..
показати весь коментар
27.04.2021 14:28 Відповісти
Меняйте на Беленюка, тот на нюх определяет заболевших. Дела с диагностикой пойдут в гору!
показати весь коментар
27.04.2021 13:16 Відповісти
Первое что он будет спрашивать это номерок Богатыревой
показати весь коментар
27.04.2021 13:27 Відповісти
Да, будет долго спрашивать где какие контакты, глядишь еще чего доброго спалит все прокладки и откаты.
показати весь коментар
27.04.2021 13:49 Відповісти
Слуга народа" Кравчук об увольнении Степанова: Это достаточно опасно - на его место придет новый человек, который будет со всеми знакомиться, расспрашивать, где какие контракты- так если "зеленый министр Степанов" делал все контракты честно и открыто ,законов Украині ,и в них нет ничего такого, что ушло кому -то в карман,тогда в чем опасность?
показати весь коментар
27.04.2021 14:02 Відповісти
Ага! Распрашивать с кого и сколько по какому контракту нужно откаты збирать!
показати весь коментар
27.04.2021 14:11 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2021 15:26 Відповісти
 
 