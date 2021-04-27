"Єдиним правильним кроком" для України стосовно Донбасу буде прямий діалог із "ЛДНР", - Пєсков
Кремль наполягає, що "єдиним правильним кроком" для України стосовно Донбасу - це прямий діалог із "ЛДНР" щодо виконання "мінських угод".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости", про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
"Росія не є стороною цього конфлікту, і в Москві переконані, що єдиним правильним кроком для врегулювання може бути реалізація положень мінського комплексу заходів, а також налагодження прямого діалогу з представниками і керівництвом двох самопроголошених республік", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу". Путін на це відповів, що стосовно питання Донбасу Україні потрібно домовлятися з "керівниками" так званих "ЛНР" і "ДНР".
Пізніше Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч із Путіним.
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Гопники предлагют общаться с шестерками...:0
Нафіга нам що вони там пишуть для свого лохторату?
- вот тогда и беги за грабителями вести диалоги....
- Янукович был демократически избран, хоть и сбежал (ст. 408 УК), потому Турчинов (назначенный законной Верховной Радой в качестве главы парламента) - это "хунта";
- ни Пушилин, ни Пасечник никогда никем не избирались, а были спущены на парашюте из Москвы, потому с ними надо вести переговоры.
Что они там вообще курят ?
Головокружение от величия...
Да вообще делать ничего не нужно, только границу с рашей закрыть.
П.С. Для "ЛДНР" подойдёт вариант - "мочить даже в шахте" !!!
Место встречи СИЗО СБУ ул. Владимирская.
Переброска войск однозначно идентифицировала РФ как страну агрессора. И не важно была ли это непосредственная подготовка к агрессии или это была её репетиция на будущее. Это процесс свойственен исключительно агрессору.
Тузла 2003 продолжилась в Крыму 2014 года. Агрессор может изменить свои действия, но не отказывается от агрессивной стратегии как таковой. Просто перенесёт активные действия на более подходящее время. Это доказано РФ уже многократно. Переброска войск эту теорему доказало полностью.
В эту же стратегию агрессии полностью укладывается и старое требование кремля к прямому диалогу с их миньонами.
Удивительно, что кремль продолжает находиться в своей же выдуманной им же реальности
Весь план с легализацией дыр путём прямого диалога с Киевом читается. Просто потом появятся новые дыры, которые потребуют таких же прав. Догадайтесь с одной попытки, кто бросится защищать новые дыры от фасистов из Киева?
Від@ біться від нас , і завтра на Донбасі буде мир !
Ты за своей Россией следи.
Да за дочкой в Лондоне.