"Єдиним правильним кроком" для України стосовно Донбасу буде прямий діалог із "ЛДНР", - Пєсков

Кремль наполягає, що "єдиним правильним кроком" для України стосовно Донбасу - це прямий діалог із "ЛДНР" щодо виконання "мінських угод".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости", про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Росія не є стороною цього конфлікту, і в Москві переконані, що єдиним правильним кроком для врегулювання може бути реалізація положень мінського комплексу заходів, а також налагодження прямого діалогу з представниками і керівництвом двох самопроголошених республік", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу". Путін на це відповів, що стосовно питання Донбасу Україні потрібно домовлятися з "керівниками" так званих "ЛНР" і "ДНР".

Пізніше Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч із Путіним.

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