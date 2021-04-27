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Новини Агресія Росії проти України
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"Єдиним правильним кроком" для України стосовно Донбасу буде прямий діалог із "ЛДНР", - Пєсков

Кремль наполягає, що "єдиним правильним кроком" для України стосовно Донбасу - це прямий діалог із "ЛДНР" щодо виконання "мінських угод".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости", про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Росія не є стороною цього конфлікту, і в Москві переконані, що єдиним правильним кроком для врегулювання може бути реалізація положень мінського комплексу заходів, а також налагодження прямого діалогу з представниками і керівництвом двох самопроголошених республік", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу". Путін на це відповів, що стосовно питання Донбасу Україні потрібно домовлятися з "керівниками" так званих "ЛНР" і "ДНР".

Пізніше Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч із Путіним.

Читайте також: Якщо Путін вважатиме за необхідне - сам відповість на пропозицію Зеленського про зустріч на Донбасі, - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1608) росія (64926) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+19
"Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков - Цензор.НЕТ 9607
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27.04.2021 12:40
+18
В минских нет никакой "ЛДНР".
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27.04.2021 12:38
+17
Наглые твари!!!!
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27.04.2021 12:36
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Единственным правильным ответом и решением было бы разорвать все дипотношения со страной агрессором , ввести с ними полноценный визовый режим и признать наконец рф -тоталитарным государством на самом высоком уровне .Но куда там .....у нас уже 7 лет подряд идет безальтернативный минский процесс и 7 лет подряд пытаемся увидеть мир в глазах людоедов
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27.04.2021 12:47 Відповісти
"Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков - Цензор.НЕТ 1251
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27.04.2021 13:14 Відповісти
а тепер для туалетного йоршика - єдиним правильним рішенням для нього це працювати за призначенням і не смішити світову громадкість.
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27.04.2021 13:50 Відповісти
если шавки кусаются, разговаривают не с шавками, а с их хозяином
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27.04.2021 14:06 Відповісти
Наглые твари!!!!
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27.04.2021 12:36 Відповісти
да не напоминают нам типа они тут рядом..а ЕДИНСТВЕННЫМ РЕШЕНИЕМ было бы попросить у Бога -чтобы Раша стала в виде некролога...
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27.04.2021 13:07 Відповісти
Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР",

Гопники предлагют общаться с шестерками...:0
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27.04.2021 13:44 Відповісти
"Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков - Цензор.НЕТ 2355
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27.04.2021 12:37 Відповісти
Зараз відправлю СМС на цей номер ПТН-ПНХ.
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27.04.2021 12:43 Відповісти
а шо об этом думает товарищ, ой - господин Байден?))))
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27.04.2021 12:37 Відповісти
Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет ликвидация российской федерации с планеты Землямля
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27.04.2021 12:38 Відповісти
Показове приниження Зелі. І так буде й надалі, якщо Зелі буде пхатися на абсолютно непотрібну зустріч, єдиним результатом якої можуть бути спільні фото з Путею й самопіар
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27.04.2021 12:38 Відповісти
Так они и при порохе так неоднократно говорили
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27.04.2021 12:44 Відповісти
Звичайно. Тому що домовленості немає не через Пороха і не через Зелю. Путін не буде домовлятися з жодним президентом України. Навіть якщо президентом України став би Медведчук він би з Путіним не домовився про припинення війни.
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27.04.2021 12:49 Відповісти
В минских нет никакой "ЛДНР".
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27.04.2021 12:38 Відповісти
Нельзя встретится с фантомом ,с тем что не существует ! Марионетки могут шевелить ножками и открывать рот ,но говорят за них кукловоды.
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27.04.2021 12:39 Відповісти
"Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков - Цензор.НЕТ 9607
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27.04.2021 12:40 Відповісти
усы так приятно щекочут там куда Зеля собирался заглянут - ммм, бункерный карлик аж визжит, но один звонок Байдена посадил его на бутылку, приходится Пескову мантры шептать - ты вялик, ты магуч - можешь даже пернуть в штаны, а можешь - в трусы и все боятся)))
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27.04.2021 12:41 Відповісти
Щас. Підходьте, не бійтеся.
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27.04.2021 12:42 Відповісти
Нах ! Это очень популярное слово паразит (связка между словами) у жителей Донбасса .
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27.04.2021 12:42 Відповісти
"Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков - Цензор.НЕТ 4876
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27.04.2021 12:42 Відповісти
мало тобі цього віслюка у відосіках, вирішив на блювоту пробити й тут? Чи ти Зе!біл?
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28.04.2021 07:00 Відповісти
ПНХ !!!!
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27.04.2021 12:43 Відповісти
Диалога прямого и не прямого с террористами "ЛДНР" не будет, их просто уничтожат.
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27.04.2021 12:44 Відповісти
Диалога прямого и не прямого с террористами "ЛДНР" не будет, их просто уничтожат.Моторола, Киви и Курощуп тому подтверждение,
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27.04.2021 13:47 Відповісти
Це як Ківі подрочити і правою і лівою
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27.04.2021 12:44 Відповісти
Посилання на РИА-НОВОСТИ.
Нафіга нам що вони там пишуть для свого лохторату?
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27.04.2021 12:46 Відповісти
Вот когда тебя, даст Бог, подкараулят в переулке и ограбят
- вот тогда и беги за грабителями вести диалоги....
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27.04.2021 12:47 Відповісти
Кто о чем а бараны думают о овцах
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27.04.2021 12:47 Відповісти
На какой карте мира есть эта держава и какие дипломатические связи она имеет, чтобы с ними встречаться и вести переговоры?
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27.04.2021 12:47 Відповісти
Не берите в голову . ************ бредит .
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27.04.2021 12:48 Відповісти
Украина не ведет переговоров с террористами.
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27.04.2021 12:51 Відповісти
Каждый кто попытается заговорит об "прямы" и не "прямых" переговорах с пособниками оккупантов, кто попытается подать воду в Крым, провести амнистию предателям, согласиться на " автономии" и т.д. пускай готовит себе " деревянный макинтош" предварительно застрелившись.. ну что б не повторить участь Каддафи ( все таки ломик ниже спины.. довольно болезненно, )
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27.04.2021 12:55 Відповісти
Черенок от лопаты... Даже не ломик
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27.04.2021 13:12 Відповісти
Смерть пескову!
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27.04.2021 12:59 Відповісти
единственно правильным вариантом есть послать кацапов нах!!!!
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27.04.2021 12:59 Відповісти
єдиним вірним шагом для ********* буде шаг на йух
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27.04.2021 13:03 Відповісти
Вообще "логика"
- Янукович был демократически избран, хоть и сбежал (ст. 408 УК), потому Турчинов (назначенный законной Верховной Радой в качестве главы парламента) - это "хунта";
- ни Пушилин, ни Пасечник никогда никем не избирались, а были спущены на парашюте из Москвы, потому с ними надо вести переговоры.
Что они там вообще курят ?
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27.04.2021 13:06 Відповісти
Что они там вообще курят ?

Головокружение от величия...
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27.04.2021 13:50 Відповісти
ЗЕ покажет настоящий пасхальный Фалос от всей Украины . Вот и весь диалог , передайте пиСькову. ....
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27.04.2021 13:08 Відповісти
Ну так раз так считают, то и не хер туда ехать! Зебил, что, вообще ипанутый?
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27.04.2021 13:16 Відповісти
У него выбор невелик: либо Москва даст денег (на любых условиях), либо - дефолт, с повешением на каштане.
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27.04.2021 13:17 Відповісти
Если нароссия не при чем - закрываем границу, для начала. И нарядные республики прекратят свое существование без каких-либо военных действий с нашей стороны.

Да вообще делать ничего не нужно, только границу с рашей закрыть.
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27.04.2021 13:22 Відповісти
Это для начала .
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27.04.2021 13:43 Відповісти
Напомните этому кацапскому пресс-идиоту концепцию его патрона про переговоры с террористами - "мочить в сортире"!
П.С. Для "ЛДНР" подойдёт вариант - "мочить даже в шахте" !!!
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27.04.2021 13:22 Відповісти
Очень правильно!!!!!
Место встречи СИЗО СБУ ул. Владимирская.
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27.04.2021 13:36 Відповісти
Странно, что кремль не понимает, что этот месседж в пустоту.
Переброска войск однозначно идентифицировала РФ как страну агрессора. И не важно была ли это непосредственная подготовка к агрессии или это была её репетиция на будущее. Это процесс свойственен исключительно агрессору.
Тузла 2003 продолжилась в Крыму 2014 года. Агрессор может изменить свои действия, но не отказывается от агрессивной стратегии как таковой. Просто перенесёт активные действия на более подходящее время. Это доказано РФ уже многократно. Переброска войск эту теорему доказало полностью.
В эту же стратегию агрессии полностью укладывается и старое требование кремля к прямому диалогу с их миньонами.
Удивительно, что кремль продолжает находиться в своей же выдуманной им же реальности
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27.04.2021 13:37 Відповісти
Ничего удивительного.Они раскачивают и нагнетают ситуацию. Такова их тактика . Тактика гибридной войны которая всегда балансирует на грани перехода в войну полноценную , или наоборот ведение полноценной войны которая пока замаскирована под гибридную
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27.04.2021 13:48 Відповісти
В данной ситуации КПД от месседжа отрицательное.
Весь план с легализацией дыр путём прямого диалога с Киевом читается. Просто потом появятся новые дыры, которые потребуют таких же прав. Догадайтесь с одной попытки, кто бросится защищать новые дыры от фасистов из Киева?
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27.04.2021 13:57 Відповісти
Єдиним правильним кроком Украіни - це послати вас , кацапів , найух , разом із вашою воєнною технікою і срюським , задрипаним миром !
Від@ біться від нас , і завтра на Донбасі буде мир !
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27.04.2021 13:45 Відповісти
Письков, ну откуда тебе знать, что правильно для Украины ?
Ты за своей Россией следи.
Да за дочкой в Лондоне.
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27.04.2021 13:45 Відповісти
скільки помилок в слові ][уйлоляндія, не соромно бути таким не освідченим?
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28.04.2021 07:07 Відповісти
А чего вам тогда санкции впиндюрили, если вы "не участники конфликта"?
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27.04.2021 13:47 Відповісти
Иди наХ... ************** свинособака!
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27.04.2021 13:57 Відповісти
Пам'ятайте заповіт предків:" Москаляку на гілляку".
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27.04.2021 14:01 Відповісти
ага диалог с дырой, но условия будут от парашки... или если договорятся о чем-то что не нравится парашке она не влезет?
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27.04.2021 14:04 Відповісти
Русские вообще прав не имеют указывать другим странам что делать, в особенности после подписания о невмешательстве и поддрежке террористов техникой и солдатами на уровне государства. Так что идите нахрен.
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27.04.2021 14:04 Відповісти
"Единственным правильным шагом" для Украины - больше не вести с рашистами никаких переговоров и посылать их прямиком на.....,да да на мацкву
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27.04.2021 14:04 Відповісти
признать Козляндию террористической страной.
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27.04.2021 14:09 Відповісти
Такий самий діалог як у кацапів з Ічкерією?
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27.04.2021 14:16 Відповісти
нужно скачать базу лугандонцев с российскими аусвайсами и перекрыть им поностью персии и вход в Украину
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27.04.2021 14:21 Відповісти
Иди на мужской половой придаток...
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27.04.2021 14:26 Відповісти
Единственным правильным направлением для писькова будет на х....Ну ты понял.
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27.04.2021 15:32 Відповісти
Агрессор упрямо талдычит одно и то же! Легитимизация фейковых ЛДНР-вот,что главное для него! А мир в Украине ему до лампочки! Значит, Украине необходимо также быть настойчивой!
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27.04.2021 15:33 Відповісти
єдиним правильним кроком буде утилізація тих всратих недореспублік, бо інакше воно з допомогою москалів продовжать перти проти України. І Україна знову зменшиться в розмірах, як це вже було майже 100 років назад!
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28.04.2021 06:56 Відповісти
Единственным правильным шагом пискова-************* будет повеситься.
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28.04.2021 09:32 Відповісти
 
 