Нормандський формат провалився. США мають запустити нові переговори про мир в Україні і створити стратегію для Чорноморського регіону, - The Hill
Поки Росія масово стягувала війська і зброю до кордону України, виправдовуючи це так званою "українською агресією", реакція Заходу була повільною і несміливою. Як і протягом багатьох десятиліть до цього, саме США мають накреслити червоні лінії в Східній Європі.
Адміністрація Джо Байдена, без сумнівів, намагається керувати конкуруючими пріоритетами. Але уникнення конфронтації з Росією теж має лишатися на першому місці порядку денного. Для цього США потрібно розробити стратегію, яка безпечно захистить Східну Європу від Росії, водночас мінімізувавши втручання Заходу. Про це на сторінках The Hill пише професор Джорджтаунського університету Юлія Джоджа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Україна стала невирішеною проблемою для Заходу, яку погіршує відсутність стратегії щодо Кремля. Росії досі дозволяли виправдовувати російське військове посилення на східному фланзі НАТО агресією України чи альянсу. Захід має гучно викрити цю російську брехню", - йдеться в статті.
На думку автора, також потрібно усвідомити, що незалежність, цілісність України, а також її орієнтація на Захід - це загроза для Росії. Україна, яка бореться з окупацією вже понад 7 років, критично важлива для інтересів Заходу й США, так само як для безпеки й стабільності Європи.
Є три чіткі кроки, які потрібно зробити адміністрації Байдена, якщо вона сподівається на деескалацію кризи з Росією в Східній Європі без вступу в конфлікт.
"По-перше, потрібно визнати, що Нормандський формат провалився. По-друге, - взяти на себе лідерство в мирних переговорах з Росією. По-третє, створити стратегію для Чорноморського регіону", - йдеться в статті.
Президент України Володимир Зеленський мав рацію, коли звинуватив Францію й Німеччину в "ледь теплій" підтримці Мінських угод. За 7 років втілення цих домовленостей не досягло жодного прогресу. Тож тепер вони фактично мертві.
Нова платформа для переговорів гостро необхідна. Хоч знайти будь-яке короткострокове рішення для конфлікту в Україні без Росії буде неможливо, США мають проштовхнути альтернативний формат, який буде служити інтересам безпеки Східної Європи. "Кримська платформа" - чудове місце для початку, так само як і запропонована Байденим зустріч з Путіним. "Будапештський меморандум, який захищав українську цілісність й незалежність в 1994 році, можна використати як інструкцію в формуванні майбутніх переговорів. Цей формат дасть Великій Британії більш вагому роль на переговорах", - йдеться в статті.
Міжнародна спільнота має також визнати, що миру в Україні не буде, якщо за столом переговорів буде сидіти Росія, але там не буде США. Впродовж 30 років Україна несла на собі основний тягар розпалених Росією (і досі не вирішених) конфліктів в регіоні Чорного моря. Росії надто довго давали право безкарно сидіти за столом навпроти свого сусіда, якого вона неодноразово обкрадала, стверджуючи, що крадіжка нібито була виправдана. А потім Москві дозволили залучитися підтримкою потужних економічних сусідів у форматах переговорів на зразок Нормандського.
Нарешті, широка стратегія в Чорному морі критично важлива, якщо адміністрація Байдена хоче запобігти ескалації й стримати Росію в довгостроковій перспективі. Рух російських військ на українському кордоні не можна розглядати окремо від російських маневрів у Чорному морі. Російська агресія виходить далеко за межі України й охоплює всю Східну Європу.
Військова основа для стратегії в Чорному морі вже була закладена. За підтримки своїх союзників США збудували на східному фланзі сили стримування НАТО. Хоча у військовому полі ще багато потрібно зробити. Російська агресія досі домінує в Чорному морі. Військово-морське стримування й співпраця НАТО з Україною і Грузією - це наступний крок для скорочення російського домінування.
Президент Байден від самого початку натякав на більш гостру увагу до корупції. Але західне стримування гібридної війни Росії досі обмежувалося проблемами кібератак, втручання у вибори й поширення дезінформації. Стратегія для Чорного моря досягне успіху в обороні від Росії лише в тому випадку, якщо адміністрація Байдена зробить боротьбу з корупцією в регіоні пріоритетом. Зокрема, це стосується України, де корупція вже давно відчиняє двері перед російським впливом.
Вільна й безпечна Східна Європа буде можливою, лише якщо США запропонують свою підтримку в пошуках мирного рішення для України, якщо вони будуть вимагати відповідальності й передбачуваності у відносинах з Росією, а також збудують широку Чорноморську стратегію, яка буде охоплювати весь спектр гібридного стримування.
"З іншого боку, якщо бездіяльність продовжиться, а Захід буде обмежуватися лише заявами про несхвалення, тоді знищення України - це дуже реальний ризик. Перше російське вторгнення в Україну в 2014 році призвело до загибелі тисяч українців, а мільйони були змушені переселитися. НАТО ж дуже неохоче знову переорієнтувався на територіальну оборону й стримування Росії. Друге російське вторгнення в Україну може поставити саме існування країни під питання. Це також буде поразкою західного стримування Росії й кінець мрії про вільну Східну Європу", - зазначає автор.
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ИМЕННО для США - это имеет ОЧЕНЬ важное значение - не менее важное чем для нас и Европы !
США утрачивает ВЕС в геополитике ! А его потеря - приведет к внешним и внутренним проблемам в самой США !
Так что США ОЧЕНЬ тут "должна"... И тут у нас с ней общий интерес !
США должны запустить процесс развала рашки путём отключения её от СВИФТа. Точка!
Я приведу в пример может и неудачный, но показательный пример таких переговоров между США и Ираком проходивших до 2003 года .США изначально ставили цель военного вторжения и смены режима в Ираке, НО переговоры по мирному урегулированию велись и США требовали от иракского режима постоянных и честно, откровенно невыполнимых уступок .Под конец дошло до того что США потребовали от иракского режима порезать на свалку все их ракеты с дальностью до 100 км !! под контролем самих же США .Сократить иракскую армию до 100 тыс . Вывести все свои войска из иракского курдистана .Учитывая что ни пво , ни авиации на тот момент в Ираке уже не было , то это фактически означало бы подписание капитуляции Ираком .И что же Ирак ? При посредничестве ООН он согласился на эти требования , их ракеты ас-самуд (точка-у) были уничтожены вместе с остатками Скадов , армия сокращена и выведена из провинций населенных курдами .Вскоре ООН и ее наблюдатели проинформировали о том что все требования дорожной карты по мирному урегулированию предложенной США с партнерами выполнены в полном объеме ........((
Через несколько месяцев США начали военную операцию против Ирака .Итог всем известен .Но разве та ситуация ничего нам не напоминает ? И не имеет значения кто тогда был хороший парень, а кто плохим . Для геополитики нет хороших и плохих ,есть только победитель и побежденный .И помня это нужно учиться на чужих ошибках , чтобы потом не платить за свои собственные кровью своих солдат
К примеру, возьмем ситуацию с Донбассом. Все (или большинство) понимают, что на условиях России никто и никогда, находясь в здравом уме и твердой памяти, не вернет в состав Украины ОРДЛО. Ибо это все равно, что слопать человеку таблетку с медленно действующим ядом. Но тем не менее бессмысленная словесная эквилибристика во всех этих нормандско-минских форматах продолжается. Может, они там вечерами бухают, пульку расписывают? Живут на все казенном в условиях люкс да плюс командировочные? Почему бы и нет? Днем суровые переговоры, а ближе к ночи шашлычок, картишки, сауна?
Давайте представим, что у нас есть ПРЕЗИДЕНТ. Утверждает Россия, что она не участник конфликта, что надо договариваться с лидерами сепаратистов? Да не вопрос. Под телекамеры, в присутствии всяких-разных макронов/меркелей/путиных и кто еще захочет, озвучиваем свою позицию.
Мы, Украина, с великой радостью примем в лоно Неньки двух блудных сыновей. Но есть некоторые ограничения.
1. Никаких особых условий и преференций.
2. Всем реальным участникам войны и нынешним служащим так называемой Народной милиции, покинуть территорию Украины в течение, к примеру, месяца. Оставшиеся будут преследоваться согласно уголовного законодательства нашей страны.
3. Всем имеющим российский паспорт или покинуть территорию Украины, или сдать паспорт РФ.
4. Никаких выборов в ОРДЛО в течение 10 лет. Назначается администрация из Киева.
Если ОРДЛО принимает наши условия, мы согласны рассмотреть вариант, когда в Крыму образуется новая страна с титульной нацией - крымские татары. Т.е. Крым ни России, ни Украине. Чтобы обидно никому не было. 😊😊😊
Если ОРДЛО/Россия становятся в позу обиженных мышек, которым написали в норку, объявляем следующее.
1. ОРДЛО и Крым - это наши временно оккупированные территории.
2. Мы оставляем за собой право деоккупировать эти территории тогда, когда посчитаем нужным и тем способом, который посчитаем нужным. При этом мы будем привлекать в союзники те страны, которые захотим и на условиях, которые будут нам выгодным. Вплоть до продажи/сдачи в аренду еще не освобожденных территорий.
3. Нынешнюю линию разграничения мы оборудуем так, как считаем нужным.
4. Мы полностью прекращаем любые экономико-финансовые взаимоотношения с ОРДЛО, включая и выплату пенсий. Но при этом мы поддерживаем туризм их к нам, пусть смотрят и делают выводы.
5. Всем, кто хочет переехать на ПМЖ в Украину, мы объявляем режим максимального благоприятствования.
Где-то так...