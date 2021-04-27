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Чиновники і духовенство домовилися про дотримання карантинних заходів під час великодніх свят, - Степанов

Чиновники і духовенство домовилися про дотримання карантинних заходів під час великодніх свят, - Степанов

Під час зустрічі представників уряду з Радою церков і релігійних організацій було досягнуто домовленості про дотримання карантинних заходів під час великодніх свят.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Ми маємо підтримку нашого духовенства. Зокрема, домовилися про можливість зменшення тривалості богослужінь з одночасним збільшенням їх кількості, фіксацією дверей у храмах, щоб вони постійно були відкриті. Також домовилися про додаткову заборону фізичного контакту при здійсненні обрядів - цілування хрестів, ікон, святинь", - зазначив Степанов.

За його словами, Міністерство охорони здоров'я не планує подавати до уряду пропозиції про додаткові обмеження на великодні свята, але рекомендує українцям дотримуватися правил і норм, які діють сьогодні.

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Міністр також зазначив, що перебувати на богослужіннях і церковних обрядах, незалежно від того, де вони відбуватимуться, всередині храму або у дворі, потрібно обов'язково в масці. "Правильно надіта маска захищає від хвороби", - нагадав Степанов.

Глава МОЗ порадив по можливості брати участь у богослужіннях одному члену сім'ї і максимально виключити відвідування служби старими і тими, хто має хронічні захворювання.

"На відміну від вірян, коронавірус - переконаний атеїст, для нього немає ніяких свят, він завжди буде намагатися вразити вас або ваших близьких. Будьте обережні, турбуйтеся про рідних, дайте можливість відпочити нашим лікарям", - закликав Степанов.

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Кабмін (14065) Великдень (337) церква (698) Степанов Максим (2196)


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А з відвідувачами церков домовились? Нарід влаштує там Вавілон.
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27.04.2021 12:50 Відповісти
Может и договорились , только народ у нас "бессмертный" или без мозгов .
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27.04.2021 12:51 Відповісти
В стране ,где религия отделена от государства,государство не "договариваться" с толстопузыми должно ,а строго требовать !
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27.04.2021 12:53 Відповісти
попы будут с одной ложечки прищащать и дебили еще мусолить крест будут
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27.04.2021 12:53 Відповісти
бабульки с затёртыми масками-повязками под носом, в закрытом помещении !
- резервируйте койки в больницах!
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27.04.2021 12:58 Відповісти
а что тут нового ??? дармоеды с двух сторон договорились...
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27.04.2021 14:49 Відповісти
 
 