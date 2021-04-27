Ворог застосував біля Опитного ПТРК, а поблизу Водяного - 120-мм міномети. З початку доби - 4 обстріли, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби, 27 квітня, станом на 12:00 зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, російські окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-мм калібру біля Водяного, а неподалік від Опитного - ще й протитанковий ракетний комплекс.

Крім того, недалеко від населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а поблизу Талаківки - зі станкових протитанкових гранатометів.

"Бойових втрат серед наших захисників з початку поточної доби немає. Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - сказано в повідомленні.

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