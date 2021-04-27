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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог застосував біля Опитного ПТРК, а поблизу Водяного - 120-мм міномети. З початку доби - 4 обстріли, втрат немає, - Міноборони

Ворог застосував біля Опитного ПТРК, а поблизу Водяного - 120-мм міномети. З початку доби - 4 обстріли, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби, 27 квітня, станом на 12:00 зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, російські окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-мм калібру біля Водяного, а неподалік від Опитного - ще й протитанковий ракетний комплекс.

Крім того, недалеко від населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а поблизу Талаківки - зі станкових протитанкових гранатометів.

"Бойових втрат серед наших захисників з початку поточної доби немає. Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

Міноборони (7306) обстріл (28212) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Про що домовлятись з бандформуваннями?
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27.04.2021 13:07 Відповісти
Головне що ЗСУ дотримується режима тиши!!! Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!!))))
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27.04.2021 13:20 Відповісти
где наши снайпера?
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27.04.2021 13:20 Відповісти
У ЗЕленого ублюдка треба питати
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27.04.2021 15:31 Відповісти
а Байрактары для чего закупили? чтоб было? или кое у кого кишка тонка?
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27.04.2021 13:21 Відповісти
Цензор, перестаньте употреблять термин "нарушение режима прекращения огня"!!!
Ну нет никакого перемирия и не было!
Пишите про то, что террористы обстреляли/атаковали позиции ВСУ.
Может произойдет скандал, но ведь это будет правильно.
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27.04.2021 13:24 Відповісти
Так надоело эти "враги нарушили то.... обстреляли жил дома.... заминировали гражданские обьекты....."
Это Война..... Которая идет 8 лет..... Тысячи погибших..... И до победы далеко....
Так чего вы удивляетесь что враг нас убивает?
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27.04.2021 13:55 Відповісти
 
 