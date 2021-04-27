Ворог застосував біля Опитного ПТРК, а поблизу Водяного - 120-мм міномети. З початку доби - 4 обстріли, втрат немає, - Міноборони
Від початку поточної доби, 27 квітня, станом на 12:00 зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, російські окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-мм калібру біля Водяного, а неподалік від Опитного - ще й протитанковий ракетний комплекс.
Крім того, недалеко від населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а поблизу Талаківки - зі станкових протитанкових гранатометів.
"Бойових втрат серед наших захисників з початку поточної доби немає. Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - сказано в повідомленні.
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Ну нет никакого перемирия и не было!
Пишите про то, что террористы обстреляли/атаковали позиции ВСУ.
Может произойдет скандал, но ведь это будет правильно.
Это Война..... Которая идет 8 лет..... Тысячи погибших..... И до победы далеко....
Так чего вы удивляетесь что враг нас убивает?