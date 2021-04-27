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Новини
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Україна і Туреччина підписали меморандум про посилення співпраці в туристичній галузі, - Ткаченко

Україна і Туреччина підписали меморандум про посилення співпраці в туристичній галузі, - Ткаченко

Україна і Туреччина підписали меморандум про посилення співпраці в туристичній галузі, який передбачає, зокрема, посилення туристичної безпеки, підвищення якості туристичних послуг та захисту прав туристів, послаблення правил перетину кордону для поїздок громадян обох країн і інше.

Про це міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Міжнародні домовленості варто оновлювати і розширювати. Це запорука сталого розвитку. Тим паче, коли підтримку з боку турецької сторони сьогодні наша країна відчуває особливо. Як і солідарність у геополітичних поглядах. До того ж, пандемія постійно вносить власні корективи в стратегічний курс наших держав. Після обговорення можливих напрямків підписали меморандум про співпрацю", - зазначив Ткаченко.

Зокрема меморандум передбачає:

– Посилення туристичної безпеки, підвищення якості туристичних послуг та захисту прав туристів. У 2020-му Туреччину відвідало близько 1 млн українських туристів. Тож мова йде про їх комфортне перебування на території країни;

– Послаблення правил перетину кордону для поїздок громадян обох країн. А з подальшим перебігом вакцинації з часом розглянути можливість впровадження паспортів вакцинованих;

– Запозичення турецького досвіду щодо покращення стандартів якості, зокрема в сфері сертифікації готелів та підвищення сервісу. Також буде заохочуватися розробка планів співпраці між туристичними агенціями держав;

– Розширення присутності українських телеканалів у турецьких готелях;

– Створення та просування аудіогідів українською та турецькою мовами на туристичних об’єктах, що сприятиме поглибленню культурних відносин;

– Після стабілізації ситуації з пандемією для безпечного збільшення туристичних потоків – розглянемо створення нових чартерних та регулярних рейсів між Україною та Туреччиною.

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"Для України є вкрай важливим поглиблення галузевого співробітництва із Туреччиною. Тож плідна співпраця між країнами у сферах туризму та культури триває. Дякую Міністру культури і туризму Туреччини Мехмету Нурі Ерсою за підтримку спільної ініціативи", - зазначив Ткаченко.

Автор: 

співпраця (1054) Ткаченко Олександр (509) туризм (1560) Туреччина (3490) Україна (5862)


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В Турции без раши - рай . Нет оккупированного пляжа , срача и разговоров рядом матом .
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27.04.2021 13:17 Відповісти
И можно дать пару концертов 95го
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27.04.2021 13:22 Відповісти
А як же лох-даун?
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27.04.2021 13:22 Відповісти
как раз вовремя
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27.04.2021 13:23 Відповісти
телеканалы в отелях и проводное радио на балконе
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27.04.2021 13:35 Відповісти
Во время войны нужно налаживать с НАТОвской страной военное сотрудничество, а не взаимные гульки и пьянки... Мудачьё зелёное....
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27.04.2021 13:47 Відповісти
Туркам соромно признаватись, що ти з України-відразу закочують очі « О! Адєса!!!». Наплодили плятєй, а нам тикають про «офіціантів зі Львова».
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27.04.2021 13:50 Відповісти
 
 