Україна і Туреччина підписали меморандум про посилення співпраці в туристичній галузі, - Ткаченко

Україна і Туреччина підписали меморандум про посилення співпраці в туристичній галузі, який передбачає, зокрема, посилення туристичної безпеки, підвищення якості туристичних послуг та захисту прав туристів, послаблення правил перетину кордону для поїздок громадян обох країн і інше.

Про це міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Міжнародні домовленості варто оновлювати і розширювати. Це запорука сталого розвитку. Тим паче, коли підтримку з боку турецької сторони сьогодні наша країна відчуває особливо. Як і солідарність у геополітичних поглядах. До того ж, пандемія постійно вносить власні корективи в стратегічний курс наших держав. Після обговорення можливих напрямків підписали меморандум про співпрацю", - зазначив Ткаченко.

Зокрема меморандум передбачає:

– Посилення туристичної безпеки, підвищення якості туристичних послуг та захисту прав туристів. У 2020-му Туреччину відвідало близько 1 млн українських туристів. Тож мова йде про їх комфортне перебування на території країни;



– Послаблення правил перетину кордону для поїздок громадян обох країн. А з подальшим перебігом вакцинації з часом розглянути можливість впровадження паспортів вакцинованих;



– Запозичення турецького досвіду щодо покращення стандартів якості, зокрема в сфері сертифікації готелів та підвищення сервісу. Також буде заохочуватися розробка планів співпраці між туристичними агенціями держав;



– Розширення присутності українських телеканалів у турецьких готелях;



– Створення та просування аудіогідів українською та турецькою мовами на туристичних об’єктах, що сприятиме поглибленню культурних відносин;



– Після стабілізації ситуації з пандемією для безпечного збільшення туристичних потоків – розглянемо створення нових чартерних та регулярних рейсів між Україною та Туреччиною.

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"Для України є вкрай важливим поглиблення галузевого співробітництва із Туреччиною. Тож плідна співпраця між країнами у сферах туризму та культури триває. Дякую Міністру культури і туризму Туреччини Мехмету Нурі Ерсою за підтримку спільної ініціативи", - зазначив Ткаченко.