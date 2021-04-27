Консул Генконсульства РФ в Одесі оголошений персоною нон грата і має залишити Україну до кінця дня 30 квітня, - МЗС

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з оголошенням 26 квітня МЗС Російської Федерації співробітника посольства України в Москві "persona non grata".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі речника МЗС України.

"Розглядаємо такий крок як продовження розгорнутої в РФ антиукраїнської кампанії та черговий прояв недружніх дій проти співробітників дипломатичних установ України. Повністю відкидаємо голослівні закиди про те, що оголошений "persona non grata" український дипломат нібито займався діяльністю, несумісною із дипломатичним статусом. Співробітник посольства України в Москві не здійснював жодних дій, що виходили б за межі його дипломатичних та консульських функцій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення МЗС Росії грубо порушує Віденську конвенцію про дипломатичні зносини 1961 року, Віденську конвенцію про консульські зносини 1963 року та сталу дипломатичну практику.

"У відповідь, МЗС України оголошує консула Генерального консульства Російської Федерації в Одесі небажаною для перебування на території України особою. Він має залишити територію України до кінця дня 30 квітня 2021 року. У разі продовження російською стороною провокацій проти співробітників дипломатичних установ України в Росії, залишаємо за собою право на подальші дії у відповідь", - підсумували в МЗС.

Нагадаємо, 17 квітня стало відомо, що українського консула Олександра Сосонюка затримали в російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "під час отримання інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".

У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права". За інформацією речника МЗС України Олега Ніколенка, Сосонюка затримали на кілька годин і він вже перебуває в дипустанові.

Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане", йому рекомендовано покинути країну за 72 години, починаючи з 19 квітня.

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