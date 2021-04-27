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Консул Генконсульства РФ в Одесі оголошений персоною нон грата і має залишити Україну до кінця дня 30 квітня, - МЗС

Консул Генконсульства РФ в Одесі оголошений персоною нон грата і має залишити Україну до кінця дня 30 квітня, - МЗС

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з оголошенням 26 квітня МЗС Російської Федерації співробітника посольства України в Москві "persona non grata".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі речника МЗС України.

"Розглядаємо такий крок як продовження розгорнутої в РФ антиукраїнської кампанії та черговий прояв недружніх дій проти співробітників дипломатичних установ України. Повністю відкидаємо голослівні закиди про те, що оголошений "persona non grata" український дипломат нібито займався діяльністю, несумісною із дипломатичним статусом. Співробітник посольства України в Москві не здійснював жодних дій, що виходили б за межі його дипломатичних та консульських функцій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення МЗС Росії грубо порушує Віденську конвенцію про дипломатичні зносини 1961 року, Віденську конвенцію про консульські зносини 1963 року та сталу дипломатичну практику.

"У відповідь, МЗС України оголошує консула Генерального консульства Російської Федерації в Одесі небажаною для перебування на території України особою. Він має залишити територію України до кінця дня 30 квітня 2021 року. У разі продовження російською стороною провокацій проти співробітників дипломатичних установ України в Росії, залишаємо за собою право на подальші дії у відповідь", - підсумували в МЗС.

Нагадаємо, 17 квітня стало відомо, що українського консула Олександра Сосонюка затримали в російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "під час отримання інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".

У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права". За інформацією речника МЗС України Олега Ніколенка, Сосонюка затримали на кілька годин і він вже перебуває в дипустанові.

Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане", йому рекомендовано покинути країну за 72 години, починаючи з 19 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Висланий Україною російський дипломат Черніков покинув країну, - посольство РФ

Автор: 

МЗС (4107) нон грата (140) посольство (942) росія (64923)


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Топ коментарі
+33
Консул Генконсульства РФ в Одессе объявлен персоной нон грата и должен покинуть Украину до конца дня 30 апреля, - МИД - Цензор.НЕТ 7427
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27.04.2021 13:31
+32
А чего еще в Одессе вообще не закрыли этот рассадник сепаратизма и ,,русского мира,. ?
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27.04.2021 13:25
+23
Горе та какое , ктож теперь нашим ватникам наличку будет выдавать ?
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27.04.2021 13:24
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Поїде консулом на воркуту або соловки.
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27.04.2021 13:24 Відповісти
Чому взагалі не розірвати дипломатичні відносини з ворогом? Скільки ще буде продовжуватись цей маразм у вигляді дипломатичних відносин з терористами?
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27.04.2021 18:51 Відповісти
Горе та какое , ктож теперь нашим ватникам наличку будет выдавать ?
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27.04.2021 13:24 Відповісти
А чего еще в Одессе вообще не закрыли этот рассадник сепаратизма и ,,русского мира,. ?
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27.04.2021 13:25 Відповісти
Оно даже во Львове есть, что уж за Одессу говорить...
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27.04.2021 14:17 Відповісти
Во Львове пусть будет, а посольство москальское надо делать в Ивано-Франковске или в Тернополе
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27.04.2021 17:06 Відповісти
Трехэтажное кубло шпионов и диверсантов !
давно пора закрыть и именно в Одессе!
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27.04.2021 14:35 Відповісти
Да выкиньте хотя бы десяток кацапских шпиков!
Ведь это как ни крути, хоть и слабый но удар по их агентуре.
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27.04.2021 13:26 Відповісти
Консул Генконсульства РФ в Одессе объявлен персоной нон грата и должен покинуть Украину до конца дня 30 апреля, - МИД - Цензор.НЕТ 9573
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27.04.2021 13:27 Відповісти
Не надо хорошего пса в один ряд с шелудивым кацапом ставить!
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27.04.2021 13:38 Відповісти
Тем более это украинская сказка про пса.
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27.04.2021 17:07 Відповісти
Нах вообще в Одессе, после одесского шашлыка, держать этот рассадник русского мира, который там только для того, чтобы готовить и мариновать новое мясо для срусского мира.
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27.04.2021 13:30 Відповісти
Мудре рішення. Чемодан-вокзал-росія. Пора московських попів з України відправляти на "історічєскую родіну" на Соловки.
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27.04.2021 13:30 Відповісти
Консул Генконсульства РФ в Одессе объявлен персоной нон грата и должен покинуть Украину до конца дня 30 апреля, - МИД - Цензор.НЕТ 7427
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27.04.2021 13:31 Відповісти
Австро-угорський генштаб в Краснодарі в 1931 році
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27.04.2021 13:34 Відповісти
Було колись і кацапів на Кубані кацапами звали !!!))))
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27.04.2021 13:34 Відповісти
Консул Генконсульства РФ в Одессе объявлен персоной нон грата и должен покинуть Украину до конца дня 30 апреля, - МИД - Цензор.НЕТ 3411
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27.04.2021 13:35 Відповісти
що за хрінь? кулачний бій на кацапії?
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27.04.2021 13:39 Відповісти
это классика..
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27.04.2021 14:15 Відповісти
классика чего? Золотая Орда и современная кацапия? доказательство, что одно, есть продолжение во втором?
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27.04.2021 18:17 Відповісти
классика мирового кинематографа..
это если коротко
https://www.youtube.com/watch?v=hiMwY0YkM_8
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27.04.2021 20:29 Відповісти
а в море по тихому с рэльсой?
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27.04.2021 13:35 Відповісти
"Рельса" чим завинила? По-запорозьки - піску в штани чи за пазуху... А метал - на перекриття для ДОТу...
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27.04.2021 15:32 Відповісти
мудро ...
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27.04.2021 19:48 Відповісти
Проще надо. Проще с козломордыми.
Консул Генконсульства РФ в Одессе объявлен персоной нон грата и должен покинуть Украину до конца дня 30 апреля, - МИД - Цензор.НЕТ 1061
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27.04.2021 13:35 Відповісти
YES!!!! Как долго я этого ждала!
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27.04.2021 13:37 Відповісти
на одного нашого потрібно висилати 2-3 кацапи, а ще краще привести в відповідність кількість кацапів до наших дипломатів в кацапії.
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27.04.2021 13:37 Відповісти
А что делает консульство страны - агрессора, страны - террориста в воюющей стране, где не должно быть ни одного лаптя? Всех козломордых надо выдворять до конца войны.... И не пускать в Украину ещё лет 50, как минимум....Правильно делали азеры в начале 90-х...Они устроили террор кацапне, и те бежали из Азербайджана даже без вещей, в чём были.... Нам нужна такая же зачистка.....Надо опубликовать в инете списки всех граждан мацковии, проживающих у нас, с адресами.... И добрые люди помогут им с переселением на болота....
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27.04.2021 13:43 Відповісти
И вообще в Одессе козлорылое консульство в слишком козырном месте расположилось и загородилось колючей проволокой. Снести его к чертям!
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27.04.2021 13:47 Відповісти
Ну и на фига здание ломать , кацапов выгнать на хер , а здание отдать под штаб базы НАТО в Одессе.
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27.04.2021 16:52 Відповісти
то в теплом месте и относительно недалеко от Фонтана...что бы вата военная "афицеры ссср" и их жены бегали туда на инструктаж...А но фонтане их просто кишит, как и в Ульяновке
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27.04.2021 18:33 Відповісти
После войны в Одессе осталось 150 000 жителей и в конце 70х уже миллион! Навезли козломордых которые теперь такие южные жители... но откуда предки в разговорах стараются обходить. Особенно бывшие военные это в большинстве вата непробиваемая. Верные ленинцы.
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27.04.2021 19:05 Відповісти
Так нам еще повезло, шо мы не на границе с рашкой...и завезенных козломордых разбавили те "кто захотел поехать у город у люди вийти" из Винницкой, Черкасской и северной части Одесской области....они хоть совки, но они и не козломордые...менталитет все равно другой и нет кровной связи с парашкой
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27.04.2021 21:11 Відповісти
Зато які фоточкі получаються, коли за колючкою їхній БіСиК на флагштоку, чи двоголовий мутант!
Всі ті фоточки в інеті - в Одесі зроблені!
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27.04.2021 18:45 Відповісти
На Чёрном море солнышко припекает.
На Белом море приятная прохлада.
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27.04.2021 13:52 Відповісти
Да нах всех этих консулов!
Одного в Киеве оставить - путь сидит за колючей проволокой.
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27.04.2021 14:19 Відповісти
Треба взагалі розірвати дипломатичні відносини з к@цапською *****@цією.
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27.04.2021 14:21 Відповісти
и пендалей в догонку етому консулу!
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27.04.2021 16:06 Відповісти
Консул Генконсульства РФ в Одесі оголошений персоною нон грата і має залишити Україну до кінця дня 30 квітня, - МЗС - Цензор.НЕТ 7598
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27.04.2021 18:54 Відповісти
Во время войны между Украиной и россией есть дипломатические сношения и даже безвизовый въезд
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27.04.2021 16:42 Відповісти
На Паску брагу вже на мокшанських болотах пити буду
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27.04.2021 17:06 Відповісти
Я би цей розсадник фєдєразма зовсім закрив би - нє#єр їм тут робити...
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27.04.2021 17:08 Відповісти
Таки да!
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27.04.2021 17:24 Відповісти
А еще мне понравилось как в Одессе консул в казино сыграл и просрал все бабки для местной ваты...а потом повесился
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27.04.2021 18:38 Відповісти
на паРашу! на радныЯ срани-рязани!

Консул Генконсульства РФ в Одесі оголошений персоною нон грата і має залишити Україну до кінця дня 30 квітня, - МЗС - Цензор.НЕТ 6447
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27.04.2021 18:51 Відповісти
На повороте к консульству билборд Крым- Украина. Отличное размещение.
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27.04.2021 18:57 Відповісти
взагалі закрийте то консульство
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27.04.2021 20:18 Відповісти
 
 