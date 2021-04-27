Український воїн Іван Ковальовський загинув від кулі ворожого снайпера на Донбасі 26 квітня. ФОТО

У районі проведення ООС 26 квітня загинув військовослужбовець Іван Ковальовський (Африка) із села Колінки на Прикарпатті.

Про це йдеться в повідомленні Городенківської міської ради територіальної громади у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Городенківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті учасника АТО уродженця села Колінки – Ковальовського Івана Івановича (Африка), який загинув 26.04.2021 року від кулі ворожого снайпера", - йдеться в повідомленні.

"На жаль, словами важко загоїти у серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування.

В цю гірку мить щиро поділяємо горе родини та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі. Не забудемо про Його подвиг та мужність у виконанні військового обов’язку перед Україною", - додали в Городенківській міськраді.

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Зазначимо, що наразі жодної офіційної інформації від Міноборони або штабу ООС про загиблого військовослужбовця немає.

Раніше повідомлялося, що 26 квітня на Донбасі, під час обстрілу з боку російських окупантів, осколкового поранення зазнав український військовослужбовець.