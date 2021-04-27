Питання розглядалося в секретному режимі. На цій частині засідання РНБО не було ні мене, ні керівника Держприкордонслужби, - Рябікін про санкційний список контрабандистів

Питання про формування першого санкційного списку і аргументи щодо конкретних персоналій, нібито причетних до контрабанди, обговорювалося в секретному режимі, і на цій частині засідання РНБО не були присутні глави Держмитслужби та Держприкордонслужби.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив голова Державної митної служби Павло Рябікін.

За його словами, на цьому засіданні обговорювалося два питання. Перше - економічні проблеми країни, пов'язані із ситуацією в Державній митній службі.

"Обговорювалося, як ми оцінюємо збитки від діяльності з недоотримання митних платежів, а також що ми збираємося зробити, щоб виправити ситуацію, - повідомив Рябікін. - Ми там розповідали про комплекс заходів, які повинні підвищити здатність митниці реалізовувати її функції. Це був і пакет законопроєктів, які ми просимо, щоб були внесені від імені президента, і наші плани щодо кадрового реформування. А також наші плани з реформування інфраструктури та впровадження нових IT-технологій. Це 4 основні напрями, які ми презентували.

Друге питання розглядалося в секретному режимі. Там доповідачем була Служба безпеки України. На цій частині засідання не було ні мене, ні керівника Держприкордонслужби".

Він пояснив, що побачив санкційний список уже в готовому вигляді.

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