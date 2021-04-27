Запропоновані Францією і Німеччиною кластери можуть стати дорожньою картою щодо виконання мінських угод, - Єрмак
Кластери, які запропонували представники Франції і Німеччини, можуть стати основою дорожньої карти щодо виконання мінських угод.
Про це сказав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню ЛігаБізнесІнформ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.
Він повідомив, що запропоновані кластери – це логічно розписані кроки, починаючи з безпекових пунктів, пов'язаних із розмінуванням, розведенням сил, відведенням важкого озброєння, і завершуючи проведенням місцевих виборів.
"Якщо кластери приймаються сторонами, то з додаванням дат і термінів це може перетворитися на дорожню карту", – зазначив Єрмак.
За його словами, кластери не є спробою зміни послідовності виконання пунктів Мінських домовленостей.
"Це зроблено в логічній послідовності того, що закладено в Мінських угодах. За винятком тих моментів, які вже зазнали змін, і тих позицій, які дуже часто трактуються опонентами так, як їм хочеться", – сказав керівник Офісу Президента.
Він наголосив, що принципова позиція України – вибори не можуть відбутися, поки кордон не переданий під контроль українського уряду.
"Не знаю, з яких міркувань наші попередники могли взагалі погоджуватися з іншою послідовністю", – додав Єрмак. Керівник Офісу Президента зазначив, що запропоновані Німеччиною та Францією кластери й пошук різних підходів свідчать про бажання сторін рухатися вперед.
"Звичайно, мені б хотілося, щоб якісь речі просувалися активніше і в нас закінчилася війна. Але переговори, до яких ми приєдналися два роки тому, вже були заведені в глухий кут", – констатував керівник Офісу Глави держави.
Він наголосив, що сьогодні Президент Володимир Зеленський і його команда, яка бере участь у переговорному процесі, мають перевагу, на відміну від своїх попередників.
"Ми щиро хочемо домогтися миру, повернути наші землі й людей. Ми не пов'язані жодними бізнес-відносинами та зобов'язаннями. У нас чисті помисли й бажання. У нас немає нічого вище, ніж інтереси нашої держави. І в цьому – сила нашої позиції", – резюмував Єрмак.
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Іди віники та відра перераховуй у каморці, "діяч"!
Вы точно за него голосовали ?
Брешешь, гнида }{уйловская: п.1) Минских Соглашений о полном прекращении огня был сразу нарушен парашей, за что она 4,5 года до вас, зебилов, получала всё новые санкции, а Армия Украины за это время укреплялась. А вы теперь хотите, чтобы их с параши сняли, а Армию вы уже почти развалили.
Но это "почти" не значит, что вас не развесят вокруг Майдана на очередные йолки.
2. Введення голубих шоломів під контролем ООН. (паРашу не пускати).
3. Контроль кордону представниками ООН та українськими прикордонниками.
4. Роззброєння НВФ.
5. Створення військових адміністрацій в які ввійдуть представники ООН, українських органів влади, представники місцевого населення.
6. Створення комісії з розслідування військових злочинів.
7. Поступова передача влади цивільним органам влади України.
8. Вибори, не раніше чим через 5 років і не пізніше чим через 10 років.
Приблизні кластери
Які підводні камені там є???
Підпишіть петицію, яке зобов'яже владу опублікувати ) обнародувати повний зміст "кластерів":
https://petition.president.gov.ua/petition/116030
Заарештувати
как говорили у нас в армии - "теже яйца, только вид сбоку."