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Новини Агресія Росії проти України
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Запропоновані Францією і Німеччиною кластери можуть стати дорожньою картою щодо виконання мінських угод, - Єрмак

Запропоновані Францією і Німеччиною кластери можуть стати дорожньою картою щодо виконання мінських угод, - Єрмак

Кластери, які запропонували представники Франції і Німеччини, можуть стати основою дорожньої карти щодо виконання мінських угод.

Про це сказав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню ЛігаБізнесІнформ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

Він повідомив, що запропоновані кластери – це логічно розписані кроки, починаючи з безпекових пунктів, пов'язаних із розмінуванням, розведенням сил, відведенням важкого озброєння, і завершуючи проведенням місцевих виборів.

"Якщо кластери приймаються сторонами, то з додаванням дат і термінів це може перетворитися на дорожню карту", – зазначив Єрмак.

За його словами, кластери не є спробою зміни послідовності виконання пунктів Мінських домовленостей.

"Це зроблено в логічній послідовності того, що закладено в Мінських угодах. За винятком тих моментів, які вже зазнали змін, і тих позицій, які дуже часто трактуються опонентами так, як їм хочеться", – сказав керівник Офісу Президента.

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Він наголосив, що принципова позиція України – вибори не можуть відбутися, поки кордон не переданий під контроль українського уряду.

"Не знаю, з яких міркувань наші попередники могли взагалі погоджуватися з іншою послідовністю", – додав Єрмак. Керівник Офісу Президента зазначив, що запропоновані Німеччиною та Францією кластери й пошук різних підходів свідчать про бажання сторін рухатися вперед.

"Звичайно, мені б хотілося, щоб якісь речі просувалися активніше і в нас закінчилася війна. Але переговори, до яких ми приєдналися два роки тому, вже були заведені в глухий кут", – констатував керівник Офісу Глави держави.

Він наголосив, що сьогодні Президент Володимир Зеленський і його команда, яка бере участь у переговорному процесі, мають перевагу, на відміну від своїх попередників.

"Ми щиро хочемо домогтися миру, повернути наші землі й людей. Ми не пов'язані жодними бізнес-відносинами та зобов'язаннями. У нас чисті помисли й бажання. У нас немає нічого вище, ніж інтереси нашої держави. І в цьому – сила нашої позиції", – резюмував Єрмак.

Автор: 

перемовини (2852) Донбас (22354) мінські угоди (2231) Єрмак Андрій (1368)


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Топ коментарі
+29
Руководитель "офиса президента"! Руководи офисом, следи чтобы карандаши были заточены а в принтере была бумага. Куда ты сунешь своё ******** рыло?!!
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27.04.2021 14:05
+28
Тебе одна дорожная карта, дЕрьмак, на Аскольдов переулок в Киеве. Там и кластер одноместный тебя ждёт.
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27.04.2021 14:03
+28
Хто ТИ таке, чувирло?!
Іди віники та відра перераховуй у каморці, "діяч"!
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27.04.2021 14:08
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Тебе одна дорожная карта, дЕрьмак, на Аскольдов переулок в Киеве. Там и кластер одноместный тебя ждёт.
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27.04.2021 14:03 Відповісти
кластеры у тебя в твоем поганом хлебальнике.
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27.04.2021 14:03 Відповісти
Руководитель "офиса президента"! Руководи офисом, следи чтобы карандаши были заточены а в принтере была бумага. Куда ты сунешь своё ******** рыло?!!
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27.04.2021 14:05 Відповісти
Хто ТИ таке, чувирло?!
Іди віники та відра перераховуй у каморці, "діяч"!
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27.04.2021 14:08 Відповісти
Ермак - агент ФСБ. Какие еще кластеры? Клизма для вашей шатии все ближе
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27.04.2021 14:09 Відповісти
Ємєля, Мінські угоди не можна виконати, вони мертвонародженні
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27.04.2021 14:10 Відповісти
Это точно. Посмотрите на тех, кто их рожал.
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27.04.2021 14:17 Відповісти
запхни ці кластери у ківу!
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27.04.2021 14:11 Відповісти
Где можно подробно знакомится с предложенными кластерными соглашениями?
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27.04.2021 14:11 Відповісти
Видя слово "кластеры" - сразу думается, что это Кива им текст написал ...!
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27.04.2021 14:11 Відповісти
...дохтар навук
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27.04.2021 14:29 Відповісти
Так он защитился, или нет?
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27.04.2021 15:42 Відповісти
Последний абзац-это просто ржака!
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27.04.2021 14:11 Відповісти
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27.04.2021 14:28 Відповісти
Чуєш ти агент долбаний, засунь свої модерні слова собі та і німцям і французам ну ти знаєш де!!!!!!!!!!! монголоїди з мокшанських болот чхали на всі кластери і карти, тобі ж вже доповіли!!!!
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27.04.2021 14:12 Відповісти
Ау, зелебобы ! По списку какой партии это поц оказался президентом Украины ?
Вы точно за него голосовали ?
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27.04.2021 14:14 Відповісти
Ты пропустил выборы Руководителя Офиса Президента весной 19-го?
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27.04.2021 15:36 Відповісти
Да, как-то мимо моего внимания проскользнули эти поцы...
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27.04.2021 16:16 Відповісти
кластер и клестир это одно и тоже
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27.04.2021 14:15 Відповісти
Может, клистир?
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27.04.2021 14:19 Відповісти
пластырь
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27.04.2021 15:43 Відповісти
"Це не ми з вазеленським здаємо Україну, це німці з французами хочуть виконати "мінські домовленності"",- завхоз ОПи, фсб- шний дерьмак.
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27.04.2021 14:21 Відповісти
Чому цей ворог ще не під арештом?!
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27.04.2021 14:21 Відповісти
"Но переговоры, к которым мы присоединились два года назад, уже были заведены в тупик".

Брешешь, гнида }{уйловская: п.1) Минских Соглашений о полном прекращении огня был сразу нарушен парашей, за что она 4,5 года до вас, зебилов, получала всё новые санкции, а Армия Украины за это время укреплялась. А вы теперь хотите, чтобы их с параши сняли, а Армию вы уже почти развалили.
Но это "почти" не значит, что вас не развесят вокруг Майдана на очередные йолки.
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27.04.2021 14:23 Відповісти
100% якуйсь шкоду робить, падло. мабуть тривожний чємодан під столом і в сейфі протер вологою ганчіркою...
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27.04.2021 14:24 Відповісти
1. Виведення військ паРаші.
2. Введення голубих шоломів під контролем ООН. (паРашу не пускати).
3. Контроль кордону представниками ООН та українськими прикордонниками.

4. Роззброєння НВФ.
5. Створення військових адміністрацій в які ввійдуть представники ООН, українських органів влади, представники місцевого населення.
6. Створення комісії з розслідування військових злочинів.

7. Поступова передача влади цивільним органам влади України.
8. Вибори, не раніше чим через 5 років і не пізніше чим через 10 років.

Приблизні кластери
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27.04.2021 14:26 Відповісти
Важно помнить что с 21-го мая 2021 г. в Украине нет законной власти, так как вопреки Конституции была распущена Верховная Рада.
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27.04.2021 14:27 Відповісти
А теперь ещё незаконно разогнали КС, который раньше незаконно распустил Раду, а ещё раньше (и получается, что тоже незаконно, т.к. Зеля "отменил" даже само назначение Хамом Тупицкого) помазал своим говном Бубочку на царство.
Предложенные Францией и Германией кластеры могут стать дорожной картой по выполнению минских соглашений, - Ермак - Цензор.НЕТ 7846
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27.04.2021 14:35 Відповісти
Tупицкий получил своим же бумерангом по чайнику, вполне заслуженно.
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27.04.2021 14:38 Відповісти
ну так к этому всё и шло -у тебя дЕрмак такое задание от ФСБ уничтожение независимой украины
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27.04.2021 14:28 Відповісти
Козырь и шмаркля предумали схему капитуляции, а пробуют свалить вину на Германию и Францию.
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27.04.2021 14:38 Відповісти
100%. Переименовали капитуляцию Штаймайера в кластеры
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27.04.2021 15:38 Відповісти
Треба, щоб ні одна гнида не встигла втекти в *********
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27.04.2021 14:38 Відповісти
Когда этого маланско-парашинского подонка наконец уберут???
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27.04.2021 14:40 Відповісти
Чому влада не хоче опублікованих повний зміст "кластерів"?
Які підводні камені там є???

Підпишіть петицію, яке зобов'яже владу опублікувати ) обнародувати повний зміст "кластерів":
https://petition.president.gov.ua/petition/116030
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27.04.2021 14:41 Відповісти
штанмаер в другой упаковке
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27.04.2021 14:46 Відповісти
Сім років топчуться на місці і чергова локшина на вуха.Нарід у захваті від ваших бла-бла-бла.
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27.04.2021 14:47 Відповісти
На лбу себе "кластер" выбей,дерьмо
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27.04.2021 14:47 Відповісти
Офіс менеджер знову корчить із себе невідомо шо...
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27.04.2021 14:58 Відповісти
А ***** пофиг, какие условия не выполнять.
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27.04.2021 15:07 Відповісти
Єрмак **** російський агент,весь ОП разом з володінькай треба
Заарештувати
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27.04.2021 15:12 Відповісти
А за яким хером завгосп лізе далі швабр та миючих засобів у адміністрації, тобто у "офісі" "величнішого". Пора цю кремлівську гниду розчавити.
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27.04.2021 15:15 Відповісти
ПНХ
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27.04.2021 15:17 Відповісти
Кластери пропонувальникам(з кацапами)
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27.04.2021 15:20 Відповісти
Процесс идет в правильном направлении , в интересах Украиньі. Против него в Кремле и на соевьіх рубежах ПеПо , тупиковьіх.
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27.04.2021 15:34 Відповісти
"Кластеры" - это таже "формула Штайнмаера", только по частям?
как говорили у нас в армии - "теже яйца, только вид сбоку."
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27.04.2021 15:47 Відповісти
Напомните пожалуйста, что из того, что начинали или презентовали дебил ЗЕ и агент ФСБ Ермак, было реально на пользу Украине?
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27.04.2021 16:33 Відповісти
Всунь ті клістіри собі у дупу, і не витягай ніколи...
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27.04.2021 16:49 Відповісти
" Кластеры" " Формулы штангенциркуля" Задолбали своим словоблудием.
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27.04.2021 17:26 Відповісти
Запропоновані Францією і Німеччиною кластери можуть стати дорожньою картою щодо виконання мінських угод, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2633
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28.04.2021 00:58 Відповісти
 
 