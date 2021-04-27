Запропоновані Францією і Німеччиною кластери можуть стати дорожньою картою щодо виконання мінських угод, - Єрмак

Кластери, які запропонували представники Франції і Німеччини, можуть стати основою дорожньої карти щодо виконання мінських угод.

Про це сказав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню ЛігаБізнесІнформ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

Він повідомив, що запропоновані кластери – це логічно розписані кроки, починаючи з безпекових пунктів, пов'язаних із розмінуванням, розведенням сил, відведенням важкого озброєння, і завершуючи проведенням місцевих виборів.

"Якщо кластери приймаються сторонами, то з додаванням дат і термінів це може перетворитися на дорожню карту", – зазначив Єрмак.

За його словами, кластери не є спробою зміни послідовності виконання пунктів Мінських домовленостей.

"Це зроблено в логічній послідовності того, що закладено в Мінських угодах. За винятком тих моментів, які вже зазнали змін, і тих позицій, які дуже часто трактуються опонентами так, як їм хочеться", – сказав керівник Офісу Президента.

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Він наголосив, що принципова позиція України – вибори не можуть відбутися, поки кордон не переданий під контроль українського уряду.

"Не знаю, з яких міркувань наші попередники могли взагалі погоджуватися з іншою послідовністю", – додав Єрмак. Керівник Офісу Президента зазначив, що запропоновані Німеччиною та Францією кластери й пошук різних підходів свідчать про бажання сторін рухатися вперед.

"Звичайно, мені б хотілося, щоб якісь речі просувалися активніше і в нас закінчилася війна. Але переговори, до яких ми приєдналися два роки тому, вже були заведені в глухий кут", – констатував керівник Офісу Глави держави.

Він наголосив, що сьогодні Президент Володимир Зеленський і його команда, яка бере участь у переговорному процесі, мають перевагу, на відміну від своїх попередників.

"Ми щиро хочемо домогтися миру, повернути наші землі й людей. Ми не пов'язані жодними бізнес-відносинами та зобов'язаннями. У нас чисті помисли й бажання. У нас немає нічого вище, ніж інтереси нашої держави. І в цьому – сила нашої позиції", – резюмував Єрмак.