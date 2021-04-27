Найманці РФ облаштовують хибні рубежі оборони і встановлюють на Донбасі муляжі техніки, щоб провокувати ЗСУ на вогонь, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує підтримувати у готовності до застосування оперативне угруповання російських формувань на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, з цією метою проводяться постійні тренування артилерійських та мінометних розрахунків до здійснення вогню по закріплених цілях. Крім того, противник використовує дотримання підрозділами Об’єднаних сил режиму припинення вогню для удосконалення інженерно-фортифікаційного обладнання власних вогневих позицій.

Крім того, як зазначили в ГУР, особлива увага приділяється облаштуванню хибних рубежів оборони, а також розміщенню замаскованих муляжів озброєння та військової техніки: "Це робиться для введення в оману підрозділів Об’єднаних сил та провокування їх на відкриття вогню".

Також окупанти продовжують всебічне забезпечення діяльності частин першого та другого армійських корпусів ЗС РФ. Зокрема, протягом минулого тижня через неконтрольовані ділянки державного кордону України з території РФ на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях переміщено понад 2,5 тис. тонн пально-мастильних матеріалів. Автомобільною технікою доставлено боєприпаси різної номенклатури загальною вагою приблизно 30 тонн.

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