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Найманці РФ облаштовують хибні рубежі оборони і встановлюють на Донбасі муляжі техніки, щоб провокувати ЗСУ на вогонь, - розвідка

Найманці РФ облаштовують хибні рубежі оборони і встановлюють на Донбасі муляжі техніки, щоб провокувати ЗСУ на вогонь, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує підтримувати у готовності до застосування оперативне угруповання російських формувань на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, з цією метою проводяться постійні тренування артилерійських та мінометних розрахунків до здійснення вогню по закріплених цілях. Крім того, противник використовує дотримання підрозділами Об’єднаних сил режиму припинення вогню для удосконалення інженерно-фортифікаційного обладнання власних вогневих позицій.

Крім того, як зазначили в ГУР, особлива увага приділяється облаштуванню хибних рубежів оборони, а також розміщенню замаскованих муляжів озброєння та військової техніки: "Це робиться для введення в оману підрозділів Об’єднаних сил та провокування їх на відкриття вогню".

Також окупанти продовжують всебічне забезпечення діяльності частин першого та другого армійських корпусів ЗС РФ. Зокрема, протягом минулого тижня через неконтрольовані ділянки державного кордону України з території РФ на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях переміщено понад 2,5 тис. тонн пально-мастильних матеріалів. Автомобільною технікою доставлено боєприпаси різної номенклатури загальною вагою приблизно 30 тонн.

Дивіться також: Найманці РФ посилюють свої передові позиції розвідгрупами, спецпризначенцями та снайперами, - розвідка. ВIДЕО

Автор: 

Міноборони (7306) розвідка (3855)


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Топ коментарі
+2
неплохо они там на горючке поднимаются на лохах из кремля
учения ведь
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27.04.2021 14:08
+2
Вони самі по собі муляж.
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27.04.2021 14:11
+2
Разведки стран и ВСУ работают, Путлеру брехать как дышать поэтому и нет веры словам... только контроль. НАТО рулят!! Путлер Х.йло!!!
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27.04.2021 14:15
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неплохо они там на горючке поднимаются на лохах из кремля
учения ведь
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27.04.2021 14:08 Відповісти
Бандформування на стрьомі.
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27.04.2021 14:10 Відповісти
Вони самі по собі муляж.
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27.04.2021 14:11 Відповісти
пусть построят там себе рейхстаґ и штурмуют его, с утра до ночи. как диды )) ***** будет доволен ))
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27.04.2021 14:15 Відповісти
Разведки стран и ВСУ работают, Путлеру брехать как дышать поэтому и нет веры словам... только контроль. НАТО рулят!! Путлер Х.йло!!!
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27.04.2021 14:15 Відповісти
биомасса бомбасса призвала
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27.04.2021 14:16 Відповісти
раша - країна неляканих ідіотів.
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27.04.2021 14:20 Відповісти
о чем с ними собираются договариваться если они воюют перманентно и готовятся. единственное решение выбить их оттуда и все закончится
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27.04.2021 14:48 Відповісти
Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия. ©
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27.04.2021 14:49 Відповісти
Шо і пЯтухів з лайна теж встановлюють?
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27.04.2021 15:16 Відповісти
Найманці РФ облаштовують хибні рубежі оборони і встановлюють на Донбасі муляжі техніки, щоб провокувати ЗСУ на вогонь, - розвідка - Цензор.НЕТ 2669
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27.04.2021 15:21 Відповісти
Это у них называется работают с клиентом! Ряботяги! Работнички недоделанного урода....
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27.04.2021 15:57 Відповісти
Тактика путина!! Пуйло, тоже по всей западной Сибири и по Уралу понатыкал резиновые муляжи всех видов тяжелого вооружения и даже муляжи резиновых танков!!
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27.04.2021 18:39 Відповісти
 
 